Sergio Canales advierte el potencial de Rayados a los participantes de la Leagues Cup

Sergio Canales ya es un futbolista con experiencia dentro del balompié de Concacaf. El mediocampista español participará por segunda vez en la Leagues Cup. A diferencia de su primer año, Canales considera que Rayados de Monterrey puede ser campeón.

El exjugador del Real Betis recordó su participación en la Leagues Cup de 2024. El futbolista español considera que el nivel de los clubes de la MLS y la Liga MX es muy parejo. Ambos torneos van en constante aprendizaje.

“Mi primer partido con Rayados fue en la Leagues Cup, si no recuerdo mal debuté contra Portland. Es un torneo muy interesante, el poder jugar contra los equipos de la MLS, ver un poco los dos niveles de las dos ligas que está muy parejo y que las dos están creciendo de manera interesante”, dijo Canales.

En este sentido, ya con un año de experiencia, Sergio Canales considera que Rayados de Monterrey tiene las capacidades para conquistar la Leagues Cup 2025. En el Mundial de Clubes ya dejaron buenas impresiones. Es el momento de refrendarlo a nivel continental.

“Muy emocionados, tenemos la intención y las ganas de poder ser campeones, el primer año que jugué nos quedamos en semifinales y estoy muy emocionado por ir a buscar el título“, agregó.

Canales encantado de su aventura

Sergio Canales dejó el fútbol español tras plasmar su huella en él. Con 33 años, el veterano mediocampista tomó la decisión de seguir su carrera en el fútbol mexicano. A pesar de que reconoce que le costó su adaptación, Canales quedó encantado de vivir esta experiencia.

“El tipo de juega tanto de la Liga MX como de la MLS es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado en Europa. Es verdad que son estilos de juego totalmente diferentes; al principio me costó un poco la adaptación, pero me ha encantado, la verdad es que lo he disfrutado mucho, creo que los niveles de ambas ligas están creciendo mucho, es verdad que antes no lo conocía tanto, pero ahora jugando aquí eso ha cambiado“, concluyó.

Rayados de Monterrey jugará en la Leagues Cup tres partidos complejos contra clubes estadounidenses de buen nivel: Cincinnati, New York Red Bull y Charlotte FC.

