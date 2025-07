Empleados de Walmart revelan secretos para comprar que nadie conoce

Muchos creen que aprovechar los precios bajos de Walmart solo requiere mirar los letreros amarillos. Pero empleados han compartido secretos poco conocidos que te pueden hacer ahorrar mucho más y mejorar tu experiencia de compra. Desde estrategias internas hasta promociones ocultas, lo que ellos saben puede marcar una gran diferencia cada vez que visitas la tienda.

Una de las claves que pocos aprovechan es la política de devoluciones. Aunque Walmart ya es famoso por aceptar devoluciones con facilidad, lo que muchos no saben es que los gerentes tienen la facultad de hacer excepciones. Si eres amable y explicas tu caso, incluso puedes recibir un reembolso sin presentar el recibo, siempre y cuando hayas pagado con tarjeta o tengas una cuenta registrada. Esto también aplica para artículos que te regalaron y no cumplen tus expectativas.

Los precios online y en tienda no siempre coinciden, y ahí hay otra oportunidad. Si encuentras un producto más barato en Walmart.com, puedes mostrarlo en el área de servicio al cliente para que te igualen el precio, siempre que el producto sea vendido y enviado por Walmart. Un buen truco es iniciar una orden para recoger en tienda con el precio más bajo disponible, ya que el sistema suele respetarlo automáticamente al pagar.

También existen eventos tipo “Black Friday” que no se anuncian públicamente. Empleados revelan que Walmart organiza ofertas sorpresa durante el año, con fuertes rebajas en productos del hogar y electrónicos. Estas promociones relámpago se difunden boca a boca y, si los artículos no se venden rápidamente, terminan en estantes de liquidación poco visibles.

Si buscas descuentos en panadería o deli, el mejor horario es después de las 7 p.m. Es común que pasteles, panes y comidas preparadas bajen hasta un 60%. A partir de las 8 p.m., puedes conseguir una cena completa a mitad de precio. Visitar esas áreas una o dos horas antes del cierre te da más opciones.

Los productos frescos llegan entre las 2 a.m. y las 6 a.m. Por eso, si vas temprano, cerca de las 7 a.m., encontrarás frutas y verduras más frescas y con mejor vida útil. Además, los miércoles y jueves suelen aplicarse descuentos a productos que deben salir antes del siguiente ciclo de resurtido.

La marca Great Value es otro secreto de calidad. Muchos de sus productos provienen de los mismos fabricantes de marcas reconocidas. Walmart realiza pruebas para asegurar su calidad, e incluso en temporadas específicas se ofrecen promociones digitales o descuentos acumulables. Son opciones económicas sin sacrificar sabor ni rendimiento.

El price matching o igualación de precios es una herramienta poco utilizada. Aunque las reglas son claras, algunos gerentes aceptan precios de minoristas confiables como Amazon. Si muestras la oferta en tu celular y mantienes una actitud amable, puedes obtener un descuento. Incluso, si ya compraste el producto, aún puedes pedir un reembolso parcial si ves un mejor precio y estás dentro del plazo permitido.

Los famosos “Rollbacks” o rebajas temporales pueden parecer la mejor oferta, pero no siempre lo son. Muchas veces los productos atraviesan varias etapas de descuento. Si ves un rollback reciente, espera unos días. Los mayores descuentos suelen aparecer de miércoles a viernes, cuando llegan nuevos envíos y se necesita espacio.

Usar el escáner de la app de Walmart puede revelarte precios ocultos. Algunos artículos ya han sido rebajados en el sistema, pero las etiquetas aún no han sido actualizadas. Si escaneas y ves una oferta, compra de inmediato. Es posible que los empleados corrijan el precio al notarlo.

Finalmente, están las rebajas nocturnas, un secreto bien guardado. Entre las 9 p.m. y la medianoche, Walmart aplica fuertes descuentos en artículos en liquidación inmediata, como electrodomésticos o decoración de temporada. Los lunes y martes son los mejores días para buscar, especialmente en las estanterías altas, bajas o al fondo de la tienda. Si vuelves temprano al día siguiente, aún puedes encontrar verdaderas joyas.

Estar atento a estos detalles puede transformar por completo tu forma de comprar en Walmart. No se trata solo de mirar ofertas, sino de saber dónde, cómo y cuándo buscar. Los empleados lo saben… y ahora tú también.

También te puede interesar: