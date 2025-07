Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 24 al 30 de julio

Vilma Díaz en el Levitt Pavilion

La serie de conciertos de Levitt Pavilion, que se efectúa en el parque MacArthur (2230 W. 6th St., Los Angeles) presenta A Cumbia Affair, una tarde de cumbias con Vilma Díaz y la Sonora y Son Mayor y Los Homies. Sábado a patir de las 6 pm. Entrada libre. Informes levittlosangeles.org.

Foto: Cortesía

Nueva exhibición en el Grammy Museum

El museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) presenta & Juliet: The Music of Max Martin and Friends, una nueva y dinámica exhibición pop-up que celebra al legendario cantautor y productor Max Martin. Resalta las contribuciones de Martin a la música pop. Termina el 27 de octubre. Boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Informes grammymuseum.org.

Foto: Evan Zimmerman

Quitapenas en el Segerstrom

La serie Summer Sounds, que se realiza en la Argyros Plaza del Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa), presenta al grupo de música tropical originario del sur de California, Quitapenas. Viernes 25 de julio a las 8:15 pm. Evento gratuito. Informes scfta.org.

Foto: Archivo

Jessie Reyez en el teatro Youtube

La cantautora colombianocanadiense Yessie Reyez ofrecerá un show en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde presentará temas de su nuevo EP, “Paid in Memories”, también nombre de su gira. Miércoles 30 de julio a las 8 pm. Boletos desde $140. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

The Altons en el Greek Theatre

La banda The Altons lanzó el disco “Heartache in Room 14” a principios de año y desde entonces sus shows han sido sold-outs en todo el país. Actuarán en el concierto Oldies 2 Souldies, junto a Los Lonely Boys y otros artistas en el Greek Theatre (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles) el sábado 26 de julio a las 8 pm. Boletos desde $51. Informes axs.com.

Foto: Jessica Magaña

Pancho Barraza en el Pacific Amphitheatre

Pancho Barraza y el Mariachi Vargas de Tecalitlán son parte de las Toyota Summer Concert Series que se realizan en el marco de la Feria del Condado de Orange en el Pacific Amphitheatre (88 Fair Dr., Costa Mesa). Domingo 27 de julio a las 7:30 pm. Boletos desde $85. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Noches de verano en La Brea Tar Pits

Música de DJs, científicos, camiones de comida y bebidas a la venta son parte de las Summer Nights en La Brea Tar Pits (5801 Wilshire Blvd., Los Angeles). El programa familiar también incluye visita a las exhibiciones del museo y actividades científicas. Viernes 25 de julio de 6 a 9 pm. Entrada libre. Informes tarpits.org.

Summer Nights at the Tar Pits. August 4, 2023 at La Brea Tar Pits.

Música en vivo en el Skirball

El Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) continúa con serie de presentaciones al aire libre, Sunset Concerts. Esta semana actúan los grupos colombianos La Perla y Meridian Brothers, con sets de los DJs El G y Matthew Hines. Hoy jueves 24 de julio a las 7 pm. Entrada gratuita. Informes skirball.org.

Foto: Cortesía

Noche de reguetón en el Music Center

La serie de baile Dance DTLA, que tiene lugar en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), presenta la Reggaeton Night, con la instructora Dennis Guzmán. Para todas edades. Viernes 25 de julio de 7 a 11 pm. Entrada gratuita. Informes musiccenter.org.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía de The Music Center

Cintas de Ghibli en el Ford

El teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles) presenta The Natural World of Studio Ghibli, programa que proyectará las cintas japonesas The Boy and the Heron, Howl’s Moving Castle y The Wind Rises el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de julio, respectivamente, a las 8 pm. Boletos desde $35. Informes theford.com.