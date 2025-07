Así puedes desactivar los permisos de Gemini en tu teléfono

Google Gemini llegó para reemplazar al Asistente de Google, pero no a todos les ha encantado la idea. Si no te convence que esta IA tenga tanto acceso a tu teléfono, la buena noticia es que puedes limitar sus permisos o incluso desactivarlos por completo. Aunque no hay una opción directa para “apagar” Gemini, sí puedes quitarle el control de aspectos clave como la pantalla, las notificaciones y la cámara.

La clave está en ajustar manualmente los permisos desde la configuración de tu dispositivo Android. Dependiendo de la marca de tu teléfono y la versión del sistema, los menús pueden variar un poco, pero el proceso general es muy similar en la mayoría de equipos.

Quita permisos desde la configuración de accesibilidad

Gemini necesita ciertos permisos para funcionar como asistente digital, pero no estás obligado a concedérselos todos. Si prefieres mantener el control, puedes ir a los ajustes de Accesibilidad y buscar algo como “Gemini” o “Asistente de Google”. Desde allí, verás una opción que probablemente se llama “Control desde la pantalla”.

Al desactivarla, Gemini ya no podrá leer lo que aparece en tu pantalla, lo cual es clave si te preocupa la privacidad. Esto no elimina la app ni impide que funcione en segundo plano, pero sí limita enormemente lo que puede hacer.

También puedes ingresar en la sección de Aplicaciones, seleccionar Gemini (o Google, si tu teléfono aún lo tiene integrado allí), y quitarle permisos como el de cámara, micrófono, ubicación o notificaciones. Esto reducirá considerablemente su capacidad de respuesta y personalización.

¿Qué pasa si desactivas todo?

Si eliminas todos los permisos clave, Gemini se vuelve básicamente inútil, al menos como asistente. No podrá ayudarte con tareas contextuales, ni leer mensajes, ni ofrecerte respuestas rápidas basadas en lo que estás haciendo. Pero si esa es justamente tu intención, es una manera efectiva de mantenerlo limitado sin necesidad de desinstalar nada.

Otra opción interesante es usar otro asistente alternativo o simplemente no usar ninguno. En algunos dispositivos, puedes ir a Aplicaciones predeterminadas > Asistencia y entrada por voz y seleccionar “Ninguno” o un asistente diferente, si lo tienes instalado.

Eso sí, ten en cuenta que Gemini está cada vez más integrado al sistema Android, especialmente en los Pixel y otros dispositivos con versiones más recientes. Así que no siempre será posible eliminarlo por completo, pero sí puedes dejarlo en un segundo plano sin que interfiera con tu experiencia.

