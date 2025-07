La MLS cobró revancha 3-1 con la Liga MX y retomó el dominio en el All-Star Game 2025.

Las estrellas de la Liga MX desaprovecharon los primeros minutos del All-Star Game 2025 para poder tomar tierra de por medio sobre los estelares de la Major League Soccer y en el pecado llevaron la penitencia, pues después fueron víctimas de los norteamericanos para terminar perdiendo 3-1.

Un triunfo que le permitió al equipo dirigido por el español Nico Estévez cobrar revancha de la derrota del año pasado y retomar el dominio sobre la representación de la liga mexicana en la cuarta edición de esta clase de encuentros y donde se convirtió en una noche negra para darle paso a los goles de Sam Surridge, Tai Baribo y Brian White que le dieron forma a la victoria norteamericana.

Mientras que por la Liga MX, se hizo presente Gilberto Mora en un Q2 Stadium de la ciudad de Austin que no obstante las amenazas y ataques migratorios indiscriminados de la política de Donald Trump, no les importó desafiar a las fuerzas del ICE para hacer una entrada de 20 mil 738 asistentes que no dejaron de apoyar y le dieron el toque de lucidez al encuentro.

Los detalles

De esta forma, explicar la derrota y el dominio que tienen los norteamericanos sobre los mexicanos, simplemente radica en la organización y crecimiento que le han dado al fútbol con contrataciones como la del astro argentino Lionel Messi, que no obstante no asistir al encuentro junto con el español Jordi Alba, nadie puede negar su influencia y el cambio de mentalidad a partir de que el Inter Miami se convirtió en el recinto de los jubilados del Barcelona en Boca Ratón, Florida.

Por esa razón no fue extraño que una vez que se acomodó el cuadro de la MLS poco a poco le fue tomando la manija al encuentro y terminaron dejando con la cara al sol a los mexicanos que no pudieron evitar la tercera derrota en las cuatro ediciones que se ha realizado este encuentro conmemorativo a lo más graneado de ambas ligas.

De esta forma, la victoria también permitió a la escuadra de los jugadores estelares de la Liga del Tío Sam cobrar revancha del 3-1 del año pasado, en donde fue la única ocasión que le pusieron paños fríos al dominio de las estrellas de la Major League Soccer.

Así los mexicanos empezaron muy alegres el encuentro, tratando de ganarle la espalda de los defensas norteamericanos con la habilidad de Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y la potencia de Juan Brunetta, bien acompañados por el español Sergio Canales, tratando con esto de pegar primero.

Pero una vez que se acomodaron los de la MLS pudieron ganarle la espalda a los zagueros mexicanos encabezados por el español Sergio Ramos con una jugada del franco gabonés Denis Bouanga, quien le puso un centro a Sam Surridge de Nashville FC para que lo cabeceara y anotara el primero de la MLS, aun con todo y revisión del VAR.

La Liga MX respondió y por poco el Piojo Alvarado salva el honor, pero su remate salió desviado y con eso los anfitriones toman más fuerza, pero se van al descanso con esa sensación y espinita que en cualquier momento los norteamericanos tomarían la ventaja de nuevo y así fue cuando Tai Baribo del Philadelphia Union fue el verdugo para el 2-0.

Aquí está el GOL para que lo vuelvan a gritar, bandita.⚽🤩



¡Gran jugada de Zendejas y tremendo lo de Gil Mora!#AllStarGame2025. ✨🤩 pic.twitter.com/GX87oCRX0N — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 24, 2025

Esos dos goles fueron un acicate para la escuadra dirigida por el brasileño André Jardine del América que en su afán de encontrar respuestas en la cancha mandó al niño maravilla Gilberto Mora y este respondió con creces para anotar el gol del 2-1, festejando en un estadio para más de 20 mil personas, mientras sus amigos y compañeros de su edad se debaten por una nota aprobatoria en la escuela.

Empero hasta ahí alcanzó para la Liga MX, pues Brian White de los Whitecaps de Vancouver puso la distancia exacta para el 3-1 que dejó a los de la MLS con el sabor de boca del deber cumplido y sobre todo de mantener a los mexicanos en su puño.

