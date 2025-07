Maeso se arriesga en ‘Mucho gusto’

Maeso, cuyo nombre de pila es Roberto Enrique Maeso Martinó, fue un roquero empedernido que se sabía todas las canciones de Guns N Roses, Carlos Santana y los Beatles.

Incluso, en su adolescencia tocaba el bajo en una banda en su natal Puerto Rico, aunque originalmente él era el guitarrista, un instrumento que comenzó a tocar a los 7 años. Solo que, por necesidades del grupo, tuvo que transferirse de este instrumento al bajo.

Luego de un tiempo, Maeso sintió que había cumplido con su papel como roquero. Era hora de dedicarse a lo que verdaderamente era su pasión.

“Yo siempre he cantado”, dijo. “Me gustaba el rock y lo escucho, pero a mí me encanta la sandunga, me encanta el bailoteo, la música latina […] Empecé a adentrarme en el mundo del reguetón, y así fue como me involucré y empecé a conocer a los artistas de este género”.

Desde que comenzó su carrera como intérprete de música urbana, Maeso ha lanzado tres EPs, “Primavera”, “Verano” —que tuvo colaboraciones con Guaynaa, OG Flamez y La Tribu Royale—, y más recientemente “Mucho gusto”, que incluye seis temas que demuestran la capacidad y el arrojo de este artista de navegar por varios de los ritmos caribeños clásicos no solo de Puerto Rico.

Por ejemplo, “La botella”, es una bachata que cuenta una situación emocional que Maeso vivió el verano pasado.

“Nos arriesgamos en este ritmo”, dijo el artista sobre el sonido que tomó prestado de República Dominicana. “Pero lo hago con respeto y asumiendo el riesgo porque de eso se trata mi carrera, y estoy contento por eso”.

Maeso no solo se arriesga con la bachata, también lo hace con el merengue, otro ritmo con marca dominicana que presume en “Te encontré”, un tema que cuenta con la colaboración de Nacho, del dúo venezolano Chyno y Nacho.

Luego de esta producción vendrán muchas más, sentenció el cantante de 22 años nacido en San Juan. Aunque no hay prisa, dijo.

“He disfrutado este proceso [creativo]”, dijo. “Pero voy con calma y paciencia, que es otra cosa que también he tenido que aprender en el proceso”.