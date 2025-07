Aleska Génesis le envía un fuerte mensaje a Carlos Adyan y a Chikybombom

Ayer por la tarde, Aleska Génesis reaccionó a la forma en la que los conductores del programa “En Casa con Telemundo” han abordado la conversación que ella y su exnovio, Clovis Nienow, protagonizaron en el programa “Hoy Día”.

· Aleska se defiende y asegura que Clovis es quien la ha buscado y ha estado detrás de ella

“Me odian, pero no dejan de hablar de mí”, dice Aleska. “Parecen cucarachas mal pisadas”, recalca la venezolana, en relación a los conductores antes mencionados. “Se desesperan, y yo llego y parece que mi brillo… no soportan, se encandilan, es como que les da algo; yo, ¿por qué me voy a dar mala vida por esa gente?”, insiste Génesis.

Carlos Adyan hizo alusión al comentario de Aleska, en donde los llamaba cucarachas. Destacando que la próxima semana, el lunes, la ex de Clovis Nienow estaría como invitada en su programa.

Hay que recordar que la próxima semana también estará en Telemundo Luca Onestini, quien presuntamente hablará de todo lo que se ha dicho de su relación con Aleska y de los rumores de infidelidad que supuestamente podrían haber sido los responsables de su ruptura.

