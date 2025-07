Green Card para indocumentados bajo Ley de Registro, propone el senador Padilla

El senador demócrata por California, Alex Padilla, miembro de alto rango del Subcomité de Inmigración en el Senado, presentó el proyecto de Ley de Registro, la cual permitiría otorgar la Green Card a millones de inmigrantes indocumentados.

El proyecto no es nuevo, ya que fue presentado por el propio Padilla en 2022 y, de hecho, estuvo en consideración por los demócratas bajo un proceso de Reconciliación, el cual no pudo concretarse.

Ahora, Padilla retoma la propuesta, considerada la vía más fácil de regularizar a millones de indocumentados que llevan más de siete años viviendo en Estados Unidos.

“Hoy anuncio una legislación para actualizar nuestro sistema de inmigración por primera vez en décadas. Nos une la convicción de que si has vivido aquí durante siete años o más, has contribuido a la comunidad durante años y no tienes antecedentes penales, entonces sí, mereces un camino hacia la legalización”, dijo Padilla. “Es simple y de sentido común, y puede ayudar a arreglar nuestro sistema de inmigración defectuoso, de la misma manera que lo hizo el presidente republicano Ronald Reagan hace muchos años”.

La propuesta busca modificar la Ley de Inmigración de 1929, donde se contempla el llamado “registro”, es decir, permitir a los indocumentados solicitar una Green Card y, eventualmente, la ciudadanía, pero pasando por los filtros sobre seguridad pública y nacional. El cambio requiere incluir una nueva fecha a partir de la cual los indocumentados pueden ser beneficiados.

Para el demócrata, esta propuesta busca contrarrestar “la demonización de las comunidades de inmigrantes indocumentados por parte del presidente [Donald] Trump y Stephen Miller”, quien es el asesor principal de Política de la Casa Blanca.

En la nueva presentación del proyecto acompañaron al senador Padilla diversas organizaciones, así como Alejandro Barranco, veterano e hijo de Narciso Barranco, arrestado a golpes en Santa Ana, California, el 21 de junio, por presuntos agentes de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (CBP).

“Este sistema está roto”, dijo Barranco. “Nunca imaginé que mi vida y el futuro de mi familia en este país se convertirían en noticia nacional. Por eso estoy tan orgulloso de contar con el apoyo de líderes como el senador Padilla, así como de personas como mi padre, para que tengan un camino hacia la ciudadanía”.

Padilla dijo que apoyará iniciativas de reforma migratoria “sensatas” que ayuden a fortalecer a las comunidades y protejan a inmigrantes que llevan varios años viviendo en EE.UU.

Su plan de suma al proyecto de Ley Dignidad, un plan bipartidista.

La protección de trabajadores

David Green, presidente del Local 721 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, en inglés), destacó la importancia de proteger a trabajadores con la posibilidad de obtener una Green Card y la ciudadanía.

“Defender a los trabajadores es un pilar fundamental del movimiento laboral, y lo ha sido desde sus inicios. En SEIU, todos sabemos que lo que le sucede a uno nos afecta a todos. Ahora mismo, los inmigrantes están siendo injustamente utilizados como chivos expiatorios, y nuestras comunidades están siendo blanco de redadas de ICE”, dijo Green.

Recordó que incluso dos de las operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han ocurrido frente al edificio del sindicato.

“Dos redadas de ICE se han llevado a cabo justo frente a nuestro edificio, justo enfrente, y otra tuvo lugar en medio de una notoria presencia militar en el Parque MacArthur”, dijo. “Estas redadas de ICE van en contra de todo lo que defendemos […] defendemos a los trabajadores. Por eso valoramos, representamos y respetamos a quienes también defienden a los trabajadores”.

Celebró que el senador Padilla presente la Ley de Registro.

“Es precisamente el tipo de legislación que necesitamos impulsar. No deberíamos culpar a los inmigrantes de los problemas de Estados Unidos”, agregó Green. “En cambio, deberíamos agradecerles, apoyarlos y recompensarlos, porque son lo que hace grande a Estados Unidos”.

Unidad contra ICE

La presidenta de CHIRLA, Angélica Salas, celebró el liderazgo del senador Padilla, a quien calificó como “un campeón” para los hispanos, además de recordar que Los Ángeles enfrenta un desafío con los operativos de ICE.

“Permanecemos unidos y estos se mantienen desafiantes. No toleraremos esta brutalidad ni esta injusticia. Lucharemos en las calles, en nuestra ciudad, en nuestros ayuntamientos, en las capitales estatales y también en los tribunales”, dijo. “Hemos logrado una orden de restricción temporal que ha reducido significativamente las redadas en la ciudad, pero también debemos llevar esta lucha al Congreso”.