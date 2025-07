El “Maza” Rodríguez reflexiona sobre el conformismo del futbolista mexicano

Los futbolistas mexicanos han sido el blanco de constantes críticas por su poca disposición para salir a Europa en cuanto llega una oferta. Francisco “Maza” Rodríguez reflexionó sobre esta actitud y recordó cómo se marchó a Europa.

En los últimos días, Marcel Ruíz fue criticado porque se habría negado a irse al Ipswich Town de la EFL Championship. Este es un club inglés que tiene la aspiración de ascender a la Premier League. Ruiz decidió quedarse en los Diablos Rojos del Toluca.

En una entrevista para ReReportero, Francisco Rodríguez ofreció sus impresiones sobre este tipo de casos. Los clubes de la Liga MX tienen la capacidad de ofrecerle grandes sumas de dinero a los futbolistas aztecas. Los equipos de segundo orden de Europa no se puede dar ese lujo.

El “Maza” Rodríguez considera que debe priorizarse el desarrollo profesional al dar el salto a una liga europea. El exfutbolista insinuó que el dinero irá de la mano con la disciplina, aprendizaje y talento que pueda ser explotado en el Viejo Continente.

“Muchos jugadores que hoy en día, no está mal, pero hoy son de ‘¿cuánto me van a pagar?’ eso me valió madres, la neta. Europa, PSV. El chiste es que si se presenta la oportunidad, no tengas miedo de irte para allá”, dijo el mexicano.

“Maza” Rodríguez a Europa

En 2008, Francisco Rodríguez militaba en las Chivas de Guadalajara después de hacer su proceso con el CD Tapatío. En aquel año, el PSV Eindhoven tocó la puerta del Rebaño Sagrado. Lo demás es historia.

“Cuando a mí me dice Néstor de la Torre…estaba en un entrenamiento, un interescuadras; me sacó. ‘Maza, Maza, ven’. Y yo: ‘estoy en el interescuadras, cómo me voy a salir’. ‘Estoy en una llamada con el PSV. ‘Me están diciendo que quieren tus servicios en el PSV’”, recordó.

Francisco Rodríguez jugó 88 partidos con el conjunto de Países Bajos. El “Maza” marcó 4 goles y concedió 2 asistencias en 6,503 minutos dentro del campo. El mexicano fue un central férreo, pero consciente que solo recibió 8 cartulinas amarillas en la Eredivisie.

Además de Países Bajos, Francisco Rodríguez también jugó en el vfB Stuttgart de Alemania. El “Maza” solo pudo levantar u título en el Viejo Continente: la Supercopa de Países Bajos en 2009 con el PSV.

Sigue leyendo:

– Keylor Navas regresó el alma al cuerpo a los Pumas para vencer al Querétaro

– El “Loco” Abreu reveló detalles sobre la mentalidad de Gilberto Mora

– El Henry Martín 2.0: Ángel Sepúlveda es elogiado por Tito Villa

– Antes de Keylor Navas, los Pumas habían sido rechazados por un arquero griego