Keylor Navas tras debut con Pumas: “Estoy para cuando me necesiten”

El legendario guardameta costarricense Keylor Navas tuvo un debut soñado con los Pumas de la UNAM al lograr una victoria por 2-0 como visitante frente a Gallos Blancos de Querétaro, en la Jornada 3 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Tras el encuentro, el exportero del Real Madrid expresó su alegría por comenzar con el pie derecho su nueva etapa en el fútbol mexicano.

“Muy feliz, muy agradecido por la victoria, contento por poder jugar mi primer partido en México. Empezar ganando siempre es algo importante… Estoy tranquilo. Estoy para cuando me necesiten, pero no vengo a que me tiren un montón de veces”, declaró Navas a Fox Caliente TV tras su estreno con la camiseta universitaria.

Keylor Navas agradece a la afición de Pumas tras su debut

El tres veces campeón de la Champions League no solo se mostró satisfecho por el resultado, sino también por el caluroso recibimiento de la afición de los Pumas, tanto en casa como en Querétaro.

“La afición muy bonito, eso se siente. Se agradece. La afición en Querétaro se comportó a la altura. Vamos a trabajar para que el equipo salga adelante”, añadió el tico.

Efraín Juárez elogia a su arquero: “El mejor del continente en toda la historia”

El técnico de Pumas, Efraín Juárez, no escatimó en elogios hacia Navas, a quien catalogó como “el mejor arquero del continente en toda la historia”. Juárez confía en que la experiencia y liderazgo del costarricense, sumados a otros fichajes como el de Aaron Ramsey, ayudarán a consolidar el renacer de un equipo que sueña con volver a ser protagonista en la Liga MX.

Los universitarios volverán a la acción el próximo fin de semana en casa, donde los fanáticos esperan ver nuevamente en acción al arquero costarricense, quien ya ilusiona a toda la nación auriazul con su liderazgo bajo los tres palos.

