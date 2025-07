Claves para la detección temprana del cáncer de próstata: de las pruebas de antígenos a otros tratamientos

Por lo general, cuando se llega a los 40 años no solo es recomendable someterse a exámenes de detección de cáncer de próstata, sino también obligante. Pero no siempre es fácil, ya que algunas pruebas pueden derivar en otras más invasivas.

No obstante, no hacerlas no es salida. El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más comunes en el mundo, y los exámenes de detección pueden ayudar a encontrarlo temprano y, con un tratamiento eficaz, combatirlo.

En este sentido, el Dr. Carlos Vargas, radioncólogo en Mayo Clinic, recomienda cribados regulares. Señala que su objetivo es detectar el cáncer de próstata temprano mientras se limita a la glándula prostática.

“Es importante realizar un cribado adecuado, y el cribado del cáncer de próstata es relativamente sencillo. Usted puede realizar una prueba de antígeno prostático específico (PSA) con su médico de atención primaria una vez al año y, a partir de eso, se pueden adaptar los procedimientos adecuados según su edad y otros factores de riesgo”, dice el galeno.

Pruebas y tratamientos

La prueba PSA es un análisis de sangre que se usa para medir la cantidad de antígeno prostático específico. Los niveles elevados pueden indicar la presencia de cáncer, aunque otras condiciones también pueden ocasionar este aumento. Debe preguntarle a su médico si la prueba PSA es la adecuada para usted, teniendo en cuenta su edad y los factores de riesgo personales. Los factores de riesgo incluyen edad, historial familiar y raza. La edad más común para el diagnóstico es alrededor de los 50 años o más.

Mientras que la prueba más tradicionalmente conocida, y además temida, por estigma e invasiva, es la digital del recto. Durante este examen, un profesional de atención médica introduce en el recto un dedo enguantado y lubricado. La próstata se encuentra junto al recto. El profesional de atención médica palpa la próstata para detectar cualquier anomalía en la textura, la forma o el tamaño de la glándula.

Es importante resaltar que si tiene un pariente consanguíneo que haya presentado cáncer de próstata, o historial familiar de genes que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama o incluso un fuerte historial familiar de cáncer de mama, el riesgo de desarrollar cáncer de próstata puede ser mayor. En los Estados Unidos, el cáncer de próstata es más letal para los hombres negros que para los hombres de otras razas. Tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad y más del doble de probabilidades de morir a causa de ella en comparación con otros hombres, registró Mayo Clinic en un comunicado.

Un detalle, según el Dr. Vargas, es que no todos los cánceres de próstata deben tratarse. Algunos casos solo pueden ser monitoreados bajo vigilancia activa. En la vigilancia activa se pueden realizar pruebas de seguimiento para controlar la progresión del cáncer.

“Cuando encontramos un cáncer de próstata muy temprano, podemos seguirlo durante varios años y tratarlo solo si evoluciona a una forma más agresiva. El problema es cuando no se realiza el cribado y el cáncer de próstata solo se descubre cuando ya está en estadio avanzado, incluso todavía localizado, o metastático, y, en estos casos, las posibilidades de controlar la enfermedad, curarla y salvar la vida del paciente son mucho menores.”, agrega Vargas.

Por otra parte, existe variedad de tratamientos disponibles para el cáncer de próstata, incluida la radioterapia, terapia hormonal, criocirugía, quimioterapia y la cirugía, incluida la prostatectomía robótica.

Vargas indica que otra técnica de radioterapia incluye la terapia con haz de protones de intensidad modulada con escaneo de haz de lápiz, la cual muy es efectiva en el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata.

“Es un tratamiento muy localizado que nos permite tratar la próstata, concentrando la terapia únicamente en ella, con la esperanza de minimizar los efectos adversos significativos que pueden surgir del tratamiento,” explica.

Factores que afectan los niveles de PSA

Edad: los hombres mayores suelen tener niveles más altos.

Raza: existen diferencias raciales en los niveles de PSA.

Intervenciones médicas: procedimientos como biopsias o tratamientos pueden influir en los resultados.

