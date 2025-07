Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de julio de 2025

LEO

Hay amistades que en lugar de sumar, nomás están esperando que te tropieces pa’ empujarte más recio. No te claves tanto en lo que te hacen o dicen, mejor agarra experiencia y aprende a detectar desde lejos a esas víboras con piel de oveja que solo se te arriman pa’ chuparte la buena vibra. No todos merecen tu tiempo ni tu nobleza, ya lo sabes.

Andas bien de humor cambiante, como si te aventaras el papel de protagonista de novela, pero sin libreto. Un día andas a todo dar, y al otro ni tú te aguantas. Cuidado con tu genio, porque podrías soltar una bomba verbal y después andar pidiendo disculpas con la cola entre las patas. En el amor, si ya tienes pareja, bájale a los celos, porque si no confías, mejor ni estés. Y si no tienes, no andes de cusco o cusca pidiendo amor sin tener ni tantita estabilidad emocional. A veces tú solito te saboteas por andar buscando amores de ocasión que lo único que te dejan es vacío y recuerdos que ni en el Oxxo se pueden devolver.

Amores del pasado volverán, como si fueran el SAT: nomás pa’ cobrarte lo que dejaste pendiente. No caigas en esas redes que ya conoces, mejor aplícate a lo nuevo y disfruta sin tanto drama. Se viene un viaje o escapada que te caerá como masaje en spa… puro relax y placer.

Color del día: Dorado brillante

Números de la suerte: 11, 27, 40

VIRGO

Traes la panza más delicada que corazón de ex celoso, así que deja los taquitos al pastor con salsita del diablo para otro día. La gastritis y dolores musculares no vienen solitos: es tu cuerpo diciéndote que ya le bajes a los corajes, a los irritantes y a cargar problemas que ni tuyos son. Un proyecto podría cancelarse y aunque al inicio sientas que se te viene el mundo encima, verás que solo fue un empujoncito pa’ que agarres el camino correcto.

En temas del corazón, deja de andar suplicando amor donde solo te dan migajas. Tú no estás pa’ andar recogiendo las sobras de nadie. Mejor enfócate en lo que sí vale la pena: tú, tu paz y tu estabilidad. El dinero anda escaso, eso ya lo sabes, pero también tú solito te haces la vida difícil comprando puras fregaderas. Haz cuentas, organízate y verás que puedes con todo, solo es cuestión de priorizar (y dejar de comprar chuches que ni usas).

Y aguas con esa amistad que se anda arrimando mucho… no vaya a ser que termines encamado o encamada, y luego no sepas si fue el antojo o el corazón el que se metió primero. Tú sabrás si le sigues el juego o si mejor pones límites antes de que eso se te salga de las manos (y de la cama).

Color del día: Beige

Números de la suerte: 04, 21, 36

LIBRA

En el amor andas como trapeador de cantina: todo mundo te pisa, te usa y luego te deja escurriendo emociones. Es momento de ponerte perr@ y entender que el centro de tu mundo debes ser tú, no alguien que te corta las alas y te drena la energía. No entregues tu paz por un poquito de atención.

En el trabajo andas con la pata chueca, ya te hartaste de la misma rutina, y lo peor es que te haces wey fingiendo que todo está bien. Si algo no te llena, muévete. Pero ojo: no renuncies sin tener plan B, que la renta no se paga con “sueños y buenas vibras”.

Físicamente te andas descuidando feo. Dolores de espalda, piernas, y esa flojera acumulada como si cargaras costales de azúcar todo el día. Tu cuerpazo criminal extraña tus mejores épocas, y eso solo lo vas a recuperar metiéndole ganas al ejercicio, aunque sea bailar en la sala con escoba en mano.

Se vienen cambios fuertes en lo laboral que pueden ayudarte a salir de ese estado neutro, pero solo si dejas de quejarte y haces algo al respecto. Agárrate, que vienen días moviditos, pero llenos de recompensas.

Color del día: Azul marino

Números de la suerte: 03, 15, 42

ESCORPIÓN

Ten mucho cuidado con esos fantasmas del pasado que ya te dejaron llorando, con el maquillaje corrido y el alma rota. Porque están por regresar, y no vienen arrepentidos… vienen con el mismo cuento barato, nomás más ensayado. No te emociones por promesas recicladas: si ya te fallaron una vez, ¿qué te hace pensar que ahora sí vienen con buenas intenciones? No te hagas.

Eres muy de confiar, de darlo todo, de entregar el alma… pero también por eso te la viven rompiendo. Ya es hora de desconfiar hasta del “buenos días”, y no porque seas mala persona, sino porque has aprendido que hay gente que nomás se te acerca pa’ sacar ventaja.

En lo amoroso, si ya tienes pareja, no estés jugando doble. ¿Para qué andas dando esperanzas si sabes que tú ya tienes con quién dormir y despertar? Si quieres respeto, empieza por darlo, porque el karma no se tarda mucho en regresarte lo que andas sembrando.

Y hablando de salud, aguas con lo que comes, porque no es lo mismo una cruda normal que una infección por comer tacos de dudosa procedencia. Deja la flojera y aprende a cocinar algo decente en casa, así mínimo sabes quién le escupió la comida (o quién no).

ARIES

Tu talón de Aquiles siempre ha sido ese apego tan intenso que confundes con amor. Te haces películas mentales dignas de premiación, y luego te andas decepcionando porque tu pareja no actúa como tú esperabas. Si ya sabes que te dan celos hasta los “likes”, mejor aprende a relajarte o vas a terminar saboteando algo que sí podría funcionar.

Si estás soltero o soltera, aguas con lo que deseas porque lo puedes conseguir… pero en forma de amistad que quiere más que una escapadita. No te emociones, no es amor, es deseo acumulado. Y si tú también traes ganas, pues que se haga, pero bien claro desde el inicio pa’ que después no anden llorando por los rincones.

En los dineros se ve un cambio bastante positivo, siempre y cuando dejes de gastar como si tuvieras pozos petroleros. Una lanita extra llega y podrías salir de ese apretón, pero ojo: no la malgastes o vas a estar chillando otra vez en quince días.

Un viaje se empieza a planear y promete buenos momentos. Ya era hora de que te sacudieras la rutina. Y si andas en una relación que ya no te hace sentir ni cosquillas, no te engañes ni le juegues al actor: si no hay amor, a la fregada, porque tu tiempo vale oro y mereces a alguien que te haga vibrar hasta el alma.

Y aguas con esa amistad que empieza a verte con ojos de “me gustas más de lo que debería”. Si tú no sientes lo mismo, deja todo bien clarito desde el inicio.

Color del día: Rojo escarlata

Números de la suerte: 06, 28, 50

TAURO

Últimamente andas más cambiante que el clima en la CDMX. Un día estás todo amoroso y al siguiente con el hocico bien suelto repartiendo veneno hasta sin querer. Ten cuidado con lo que dices, porque podrías lastimar a personas que sí te aprecian. Recuerda que no todos aguantan tu sinceridad sin anestesia.

Una amistad se queda sin pareja y ahí vas tú de metiche a querer opinar. Mejor guarda silencio y no te metas, porque ese chisme se te puede voltear. Lo que no es tuyo, ni lo resuelvas ni lo comentes.

Tus finanzas por fin empiezan a agarrar color, y podrías recibir un dinerito extra que te ayudará a salir de una deuda que ya te tenía sudando frío. Pero no te emociones de más: no es para gastártelo en gustos innecesarios ni en compras por impulso. Adminístrate y piensa en lo que viene.

Vas a descubrir el verdadero rostro de varias personas. Te vas a dar cuenta de quién solo se arrima cuando te va bien y quién sí está en las buenas y en las peores. No te pongas sentimental, mejor agradece que se quiten solitos.

Y si quieres mejorar tu economía, empieza a trabajar con visión de futuro. Nada de andar esperando que el universo te mantenga, hay que moverse y ponerse trucha.

Color del día: Verde botella

Números de la suerte: 01, 17, 41

GÉMINIS

Se vienen días pesados y tú con la agenda más llena que lonchera de albañil. Entre compromisos, eventos y antojitos, lo más probable es que subas unos kilitos. No es que esté mal disfrutar, pero tampoco te pases. Tu cuerpo ya te está pidiendo ayuda y tú ni enterado. Toca bajarle a las grasas y subirle al cardio, aunque sea bailar cumbias en la sala.

Tus metas ahí están, bien bonitas… pero no avanzan porque tú te la vives haciendo castillos en el aire mientras sigues echado viendo series. Quieres resultados rápidos sin mover ni un dedo, y así no se puede. Todo lo que sueñas sí se puede lograr, pero hay que meterle acción, no solo intención.

Y aguas con querer depender de alguien más para cumplir tus sueños. En pareja todo se complica el doble si no sabes mantener tu independencia. Es momento de confiar más en ti, de meterle energía a lo que vale la pena y dejar de darle tanto poder a la flojera.

Hay una idea o proyecto que has venido postergando desde hace tiempo, y si no le echas ganas ahora, se te va a ir como agua entre los dedos.

Monotonía a la vista si no haces algo distinto. Cambia tu rutina antes de que se te pudra la motivación. Sal, muévete, haz algo distinto. Aunque sea barrer con reggaetón a todo volumen.

Color del día: Amarillo limón

Números de la suerte: 12, 23, 39

CÁNCER

Cuidado con las fiestas y borracheras, porque podrías terminar en cama con alguien que ni nombre sabes. Y aunque suene emocionante, hay riesgo de embarazo o de llevarte un regalito que no se quita con jabón. Así que, si vas a andar de tremendo, hazlo con responsabilidad.

Alguien del pasado podría regresar nomás para hacerte bolas la cabeza y el corazón. No te dejes manipular ni permitas que usen tus emociones como si fueran fichas de casino. Recuerda que si algo ya se fue, fue por algo. No remiendes lo que ya no sirve.

Hay posibilidades de que con una amistad se te alborote el antojo y termines en una situación comprometedora. Disfruta, pero no te claves. El amor de una noche no se convierte en relación seria por arte de magia, así que mejor sin ilusiones.

Y si estás guardando rencores, ve soltando. A veces te montas en tu orgullo como si fuera caballo de rancho, y no hay quién te baje. Aprende a perdonar y a soltar, porque si no lo haces, el que se queda atrapado eres tú.

Recuerda: quien se ausenta mucho, termina siendo olvidado. Así que si hay alguien que te importa, búscalo, háblale, no te hagas el desaparecido. Que luego cuando quieres volver, ya ni te extrañan.

Color del día: Gris humo

Números de la suerte: 14, 29, 45

PISCIS

El amor puede tocarte la puerta en cualquier momento, pero si cada que alguien se te acerca tú ya estás pensando que te va a traicionar, pues entonces mejor ni salgas al mundo. Tienes que bajarle dos rayitas a esa desconfianza enfermiza porque si no, el amor real se te va a ir de las manos sin que te des cuenta.

Tu autoestima anda como la batería del celular viejo: a medio uso ya estás en rojo. Y todo porque das más de lo que recibes. Deja de andar buscando validación en quien ni se valida ni él mismo. Cuídate, quiérete, consiéntete, y verás cómo lo demás se acomoda.

Ojo con tus finanzas: se ven movimientos raros, gastos inesperados o retrasos en pagos que podrían ponerte a sudar frío. Organízate mejor o en una de esas te quedas sin ni pa’l camión.

Se avecina una salida de la ciudad y chance de encamamiento con amistad. Tú sabrás si quieres que sea nomás una aventura o si le abres la puerta al corazón. Pero aguas, que tú te enamoras más rápido que gallina con granos. No todo antojo merece inversión emocional.

Aprende de tus errores, ya deja de tropezarte con la misma piedra y peor tantito: con la misma piedra y hasta en los mismos zapatos.

Color del día: Azul agua

Números de la suerte: 07, 19, 33

ACUARIO

Tienes que empezar a deslindarte de esa gente que no te aporta ni paz, ni alegría, ni nada. A veces te atontas con quien no te quiere bien y te quedas ahí, esperando que cambie. Ya chole con eso. Si no están para ti cuando los necesitas, ¿qué haces ahí perdiendo tu tiempo?

Tu lengua suelta podría meterte en camisa de once varas, sobre todo si estás en pareja. No exijas fidelidad y respeto si tú mismo no das lo mismo. Los celos, las dudas y tus arranques de drama podrían provocar una bomba emocional que ni con flores vas a poder apagar.

En el amor se ven escenarios tensos, y si no aflojas tantito, vas a cansar a tu pareja. La libertad es clave para que algo funcione, no puedes tenerlo amarrado como si fuera propiedad privada. Si sigues así, prepárate para que te suelten sin aviso.

Y aunque digas que te vale el físico, bien que te emociona la idea de volver a tener tu cuerpazo criminal. Estás en buen momento para enfocarte en eso, así que deja de postergar el gym o la dieta. Te vas a ver más bien, pero lo más importante: te vas a sentir como nuevo.

Color del día: Turquesa

Números de la suerte: 13, 22, 47

CAPRICORNIO

Las relaciones no son jueguito de “a ver cuánto duro”. Si vas a comprometerte, que sea con todo y sin doble cara. Porque eso de decir “te amo” mientras te mensajeas con medio Instagram, no se vale. Eres entregado, sí, pero también eres de los que se aburren rápido y luego ni sabes cómo salirte sin quedar como el malo.

Si tu relación anda tambaleando, deja de echarle la culpa al otro y ponte en su lugar. ¿A poco tú aguantarías tus cambios de humor y tus silencios explosivos? Amor con amor se paga, y si ya no hay ganas, pues se habla, se arregla o se termina. Pero no se arrastra.

Una escapadita o viaje se ve en el horizonte y será justo lo que necesitas para despejarte. Eso sí, ten cuidado con el dinero, porque andas gastando como si fueras influencer millonario y luego andas pidiendo prestado pa’l regreso.

En lo laboral, estás en una etapa de crecimiento. Pero si no sabes balancear lo emocional con lo profesional, podrías perderte a ti mismo en el proceso. Aprende a separar, a respirar, y a no llevar los pleitos de casa al trabajo (ni viceversa).

Color del día: Café oscuro

Números de la suerte: 05, 31, 48

SAGITARIO

Si no tienes pareja, deja de pensar que el amor te va a caer del cielo con moño y flores. El amor se construye con gente real, no con ideales sacados de TikTok. Abre bien los ojos y date cuenta quién sí está dispuesto a pagar el precio por tenerte, y quién nomás anda de paso queriendo probar sin comprar.

Quien te quiera, que pague el precio completo; y si no, que se aparte y deje pasar a los que sí traen con qué. Ya no estás para mendigar atención, ni para quedarte esperando mensajes que nunca llegan.

Cuida mucho tu salud, especialmente la parte respiratoria. Cambios de clima, descuidos o andar desvelándote por gusto pueden hacerte pasar un mal rato.

En el trabajo vienen ajustes. Puede que te asustes al principio, pero podrían abrirse puertas nuevas que te den más estabilidad económica. Y si no te gusta lo que haces, muévete. No te quedes ahí nomás por costumbre o por miedo. Naciste pa’ algo más grande, no para estar aguantando jefes tóxicos ni sueldos que apenas alcanzan.

Y recuerda: no hagas caso a los comentarios pendejos. La gente siempre va a hablar, sobre todo si les molesta verte brillar. Tú a lo tuyo y que el mundo ruede.

Color del día: Naranja

Números de la suerte: 09, 26, 52