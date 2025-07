Violento arresto de inmigrantes en Florida: uno es ciudadano y grabó la escena

Sujetándolos por el cuello, con una maniobra de artes marciales, y hasta aplicando descarga eléctrica. Así transcurrió el violento arresto de unos jardineros inmigrantes, durante una parada de tráfico en Florida. Para sorpresa de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), uno de los detenidos es un ciudadano estadounidense que además grabó la escena.

Kenny Laynes Ambrosio, de 18 años y nacido en Estados Unidos, se mantuvo tranquilo y comenzó a hacer todo tipo de comentarios y preguntas a los uniformados, quienes no se habían dado cuenta de la grabación.

“No tienen derecho a hacer eso”, le comentó a uno de los agentes que les tocó el vidrio del auto, antes de que todos fueran bajados a la fuerza. “¿No tenemos derecho de hacer esto?”, se preguntó el oficial.

Confiado en su condición de ciudadano, el joven intentó exponerlos aún más: “Oigan, ¿qué están haciendo? Así no se arresta a la gente. Si van a arrestar a la gente lo van a hacer como siempre”. Seguidamente, le dijo a uno de sus amigos: “Kevin, no resistas, no resistas”.

En ese momento se escucha la descarga eléctrica que le aplicaron con una pistola táser, dejando al inmigrante inmovilizado en el suelo de plena carretera.

“Tengo derecho a hablar hermano”, continuó diciendo Kenny Laynes, recibiendo como respesta un “aquí no tienes derechos, levántate”. Fue allí cuando reveló su ciudadanía: “Nací y crecí aquí, tengo derechos”.

Debido a que es un ciudadano estadounidense, Kenny no fue trasladado a un centro de detención y tampoco podría ser deportado. Sin embargo, ahora está acusado de obstrucción de un arresto. En conclusió: ninguno se salvó.

Te puede interesar:

· Qué pasa con las mascotas de inmigrantes deportados: en un mes, más de 20 quedaron sin dueño en LA

· Pastor fue detenido por el ICE en un McDonald’s luego de comprar su desayuno

· Inmigrante de 13 años cuenta su sufrimiento: su madre fue detenida por el ICE