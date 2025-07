Inmigrante es arrestado por ICE frente al llanto de sus hijos: está en proceso de visa U

Aunque informó que está en proceso para obtener una visa U y transmitió que iba con sus hijos, un inmigrante y padre de familia fue arrestado en Las Vegas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Pese al llanto de su pequeña hija, los uniformados le ordenaron que saliera del auto.

“No puedo, llevo niños”, les repetía Álvaro Chacón, que también iba acompañado de su esposa, de nombre Martha Aguilar. La mujer conversó con Noticias Telemundo y contó que desde hace días sentían el seguimiento de los agentes, sin embargo, esta vez los detuvieron.

“Van los niños, no pueden hacer eso. ¡Van los niños!”, les gritaba la mujer desde el interior del vehículo, mientras su marido abría la puerta. Antes de bajarse, miró hacia atrás, tratando de capturar una última imagen de sus hijos, pues no sabía cuándo los vería de nuevo.

También insistieron en que el inmigrante está en proceso de visa U, pero la aclaratoria no fue suficiente para los oficiales del ICE.

“A mí ni me tocaron, me respetaron, pero él (su esposo) tenía orden de deportación, aunque tenía también el trámite de la visa U que inmigración no lo ha aprobado”, explicó Aguilar, que iba camino al trabajo cuando se toparon con los agentes.

La mujer también aclaró que su marido no tiene antecedentes criminales y es padre de siete menores junto a ella. “Es doloroso ver a tus hijos llorando, sufriendo y uno no puede hacer nada, es muy triste”, expresó Aguilar, entre lágrimas.

¿Puedes ser detenido por ICE si esperas una visa U en Estados Unidos?

Álvaro Chacón presentó en 2024 una solicitud de visa U, debido a un delito a mano armada que sufrió anteriormente.

Según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), la visa U o estatus no inmigrante U fue diseñada para “víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y que cooperan con las autoridades en la investigación o procesamiento del delito”.

Pese a la solicitud del documento, el abogado de inmigración Álex Gálvez aclaró que una petición pendiente de este tipo ya no protege contra la deportación. “El Gobierno de EE.UU. te dice: vamos a seguir adjudicando tu visa U, pero te vamos a deportar y si aprueban la visa mientras estás afuera, te regresamos sin problema”.

La cadena Telemundo contactó al ICE para obtener detalles sobre la detención de Álvaro Chacón, por ejemplo, a cuán centro de detención de inmigrantes fue trasladado. Sin embargo, la respuesta fue tajante: “Por ley, no tenemos información que dar de este individuo”.

