Un exjugador argentino del Necaxa estaba desaparecido hace un mes: apareció y reveló recibió amenazas

Brian Fernández, exjugador de equipos como Necaxa en la Liga MX, habló públicamente este martes para desmentir los rumores que lo señalaban como “desaparecido” y aclarar por qué lleva más de un mes sin entrenarse con Talleres de Remedios de Escalada, equipo de la segunda división del fútbol argentino.

El delantero, que no juega desde el 14 de junio tras la derrota 1-0 contra Central Norte, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje claro: “No estoy desaparecido. Estoy bien y con mi familia”. Fernández explicó que su alejamiento de las prácticas fue una decisión tomada por seguridad luego de recibir amenazas por parte de integrantes de la barra brava del club.

“Tuve un primer encuentro con el jefe de la barra del club. Estaba con mi mamá y mi hermana. En el segundo, ya teniendo residencia en el club, me dijo que agarre mis cosas y me vaya. Para no tener ningún tipo de problema o que pase a mayores me fui y no me volví a presentar. Siempre para proteger mi persona, mi carrera y sobre todo mi familia”, escribió el jugador.

Respuesta oficial del club y un futuro incierto

Tras las declaraciones del delantero, Talleres (RE) emitió un comunicado oficial en el que negó la versión de Fernández sobre las amenazas. La institución confirmó que el futbolista estaba de licencia desde hace 20 días y que tanto el club como el cuerpo técnico encabezado por Jorge Vivaldo estaban al tanto de su ausencia.

“Cabe destacar que ni el club, ni ninguna persona, como se menciona, le impidieron el ingreso a las instalaciones de nuestra institución. El C.A. Talleres se encuentra en proceso de resolución de su contrato”, señaló el comunicado.

Fernández, de 30 años, se incorporó a Talleres en mayo y disputó apenas cuatro partidos, todos con derrota, aunque marcó un gol ante su exequipo Almirante Brown. Su carrera ha estado marcada por interrupciones debido a problemas de adicciones y ausencias prolongadas.

Con pasado en Racing, Colón, Ferro y Necaxa, Fernández también jugó en Portland Timbers de la MLS, donde en 2019 fue despedido tras incumplir el programa antidrogas de la liga. En los últimos años, alternó pasos breves por Deportivo Madryn, Morelia y Almirante Brown.

El futuro del delantero es incierto, ya que Talleres busca rescindir el vínculo contractual. Mientras tanto, Fernández insiste en que priorizará su bienestar y el de su familia. “Esta vez no es el caso de lo que todos piensan”, expresó, refiriéndose a los problemas que lo marginaron en etapas anteriores.



