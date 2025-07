Demócratas demandan a ICE para supervisar condiciones de encierro de inmigrantes

Tras enfrentar diversas trabas de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para monitorear centros de detención de inmigrantes, una docena de congresistas demócratas presentaron una demanda ante la Corte de Distrito de Washington, D.C.

“Como parte de su campaña de deportación masiva, la administración Trump-Vance ha sobrecargado el sistema de detención migratoria estadounidense”, dice la demanda. “Los informes de malos tratos han sido generalizados e incluyen detalles inquietantes de hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atención médica adecuada y condiciones insalubres”.

Agrega que al menos 11 personas han muerto bajo custodia de ICE en los primeros seis meses del actual gobierno, mientras “ciudadanos estadounidenses han sido detenidos ilegalmente por las autoridades migratorias, en algunos casos sin acceso a un abogado”, acusa la demanda.

“Una docena de miembros individuales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han demandado a la Administración Trump-Vance, impugnando su obstrucción ilegal a la supervisión del Congreso que los miembros han intentado llevar a cabo en los centros federales de detención de inmigrantes”, dice el grupo que presentó la demanda.

Entre los demandantes está el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat (Nueva York), quien este martes había adelantado a este diario que preparaban acciones legales contra el programa de deportaciones masivas del presidente Trump.

“La Administración ha implementado una nueva política ilegal que impide a estos miembros del Congreso obtener la información necesaria para cumplir con su deber constitucional de garantizar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cumpla con la ley federal al operar estas instalaciones y supervisar cómo se gastan miles de millones de dólares de los contribuyentes”, acusan los demandantes.

Los congresistas desafían al DHS en sus reglas que incluyen un periodo de siete días para responder peticiones de revisión de instalaciones migratorias, pero la demanda busca que esa dependencia, a cargo de la secretaria Kristi Noem, permita a los legisladores realizar sin trabas su labor de monitoreo.

“La obstrucción a la supervisión del Congreso no es solo una afrenta a la Constitución, sino una amenaza para nuestra democracia”, dijo Espaillat. “Desde el primer día, hemos sido testigos de los esfuerzos sistemáticos de la Administración Trump para deshumanizar a los inmigrantes, detener a decenas de miles ―incluyendo a ciudadanos estadounidenses―, y utilizar a las agencias federales como arma para llevar a cabo una agenda de deportación masiva basada en la crueldad y el caos”.

El propio Espaillat ha enfrentado obstáculos para ingresar a centros de detención en la ciudad de Nueva York.

La demanda incluye a Espaillat, además de del líder demócrata asistente Joe Neguse; al miembro de alto rango del Comité de Seguridad Nacional, Bennie G. Thompson; al miembro de alto rango del Comité Judicial, Jamie Raskin; al miembro de alto rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Robert García; al miembro de alto rango del Subcomité de Seguridad y Control Fronterizo del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, J. Luis Correa.

Además a los representantes Jason Crow; Verónica Escobar; Dan Goldman; Jimmy Gómez; Raúl Ruiz, y Norma Torres.

Acusan abusos en prisiones de ICE

Los congresistas están representados por Democracy Forward Foundation y American Oversight en la demanda Joe Neguse et al. v. U.S. Immigration and Customs Enforcement et al.

“Impedir que los miembros del Congreso realicen visitas de supervisión a las instalaciones del ICE que albergan o detienen a inmigrantes viola claramente la ley federal, y la Administración Trump lo sabe”, dijo el líder demócrata asistente Joe Neguse.

Skye Perryman, presidenta y CEO de Democracy Forward, dijo que la demanda representa el “corazón de la democracia” de EE.UU., ya que defiende el derecho de los congresistas de supervisar al Gobierno federal.

“Cuando la Administración cierra las puertas a la supervisión, excluye al pueblo estadounidense”, expuso. “En Democracy Forward, nos honra representar a estos miembros del Congreso para demandar a la Administración Trump-Vance”.

Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, se expresó en el mismo sentido y criticó a la Administración Trump de “ocultar la verdad” sobre las operaciones de ICE.

“El ICE mantiene a hombres, mujeres y niños en habitaciones superpobladas, sin camas, duchas ni atención médica, a veces durante días”, expuso. “La obstrucción del ICE no solo es ilegal, sino un intento descarado de proteger el abuso del escrutinio, y American Oversight se enorgullece de formar parte de la lucha para detenerlo”.

El equipo legal de Democracy Forward en este caso incluye a Christine Coogle, Lisa Newman, Paul Wolfson, Brian Netter y Josephine Morse. El equipo legal de American Oversight en este caso incluye a Daniel Martínez, Katherine Anthony, Ronald Fein y Jessica Jensen.