El demócrata Cory Booker acusa a su partido de “ser cómplice” de las políticas de Donald Trump

Cory Anthony Booker, senador por Nueva Jersey, arremetió en contra de su partido por permitirle a algunos de sus compañeros, elegidos para defender la Constitución en Washington, “mirar para otro lado” mientras las políticas de Donald Trump presuntamente atentan en contra de ella.

“No sean cómplices del presidente de Estados Unidos. Nos encontramos en un momento en el que nuestro presidente está desmantelando la Constitución de los Estados Unidos de América, y estamos dispuestos a seguir con eso hoy”, expresó ante el pleno del Senado.

El malestar del político que en abril se convirtió en el primero en emitir el discurso más largo en la historia del Senado, surgió a raíz de que su correligionaria de partido Amy Jean Klobuchar, senadora por Minnesota, le recordó que anteriormente él ya se había opuesto a la aprobación de un paquete de proyectos de ley que incluían subvenciones para los departamentos de policía de todo el país, esto incluso antes de que Donald Trump se convirtiera por segunda ocasión en presidente.

“El senador Booker se opuso a mi proyecto de ley de reautorización policial, a la financiación policial, a la financiación policial de Clinton, mucho antes de que Donald Trump asumiera el cargo. Así que no se trata solo de esto. Es una larga disputa sobre este tipo de financiación”, expuso la demócrata de 65 años.

En respuesta, el senador por Nueva Jersey descalificó la declaración de su compañera.

“Esto es lo que me frustra. He aprobado numerosas leyes para nuestros policías. No necesito sermones sobre la urgencia de esto”, expresó.

Cory Booker encabeza a los demócratas dispuestos a cuestionar las políticas del Donald Trump. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

Bajo la perspectiva de Cory Booker, tanto su partido como sus aliados en la comunidad jurídica y las universidades de élite están evitando enfrentar al presidente cuando deberían hacerlo en defensa de los intereses de la ciudadanía.

“¿Qué dicen las mismas personas aquí elegidas para defender la Constitución de Estados Unidos? Bueno, hoy miremos hacia otro lado.

Veo bufetes de abogados arrodillándose ante este presidente, sin importarles los principios fundamentales de la libertad de expresión, ¿Por qué se arrodillan?

Veo universidades que deberían ser bastiones de la libertad de expresión doblegándose ante este presidente.

Veo empresas que sacan del aire a presentadores de programas nocturnos de entrevistas porque se atreven a insultar a un presidente”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• Cory Booker explica su récord del discurso más largo de la historia del Senado

• Senador demócrata rompe el récord con su discurso en el Senado contra políticas de Trump

• Donald Trump asegura que Kamala Harris pagó por obtener el respaldo de celebridades y pide procesarla