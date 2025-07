Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de julio de 2025

LEO

Se te avecina un chismecito familiar de esos que sacuden la mesa: embarazo a la vista, y aunque no es tuyo (esperemos), te va a mover el tapete emocionalmente. Un familiar te va a necesitar más que nunca, así que ve preparándote para dar ese consejo sabio o soltar el billetito. Si tienes pareja, se viene una discusión tipo “telenovela”, con gritos, lágrimas y verdades que dolerán… pero también sanarán. Las mentiras ya no caben en la relación, y solo poniendo las cartas sobre la mesa podrán reencontrarse con esa chispa que tanto los unió.

Laboralmente, se vienen oportunidades chidas, pero si no hablas y te haces notar, nadie va a ir a tocarte la puerta. Aprende a callar cuando se debe, porque tú nomás no entiendes: cuando hay que abrir el hocico te lo cosen, y cuando hay que cerrarlo sueltas todo el costal. Cuida lo que tragas porque podrías andar con el estómago como lavadora descompuesta. También te van a llegar noticias de una amistad que tronó con su pareja.

Y bueno, ya es hora de que sueltes esas culpas que ni tuyas son, nomás te haces bolita tú solito. Perdónate, quiérete, y date chance de hacer cosas nuevas. Deja de cargar bultos emocionales que ni tuyos son. Si los dineros no fluyen, ve qué estás estancando tú. A veces el que más se queja es el que menos hace.

VIRGO

Se viene un giro laboral o económico muy sabroso, así que no te me duermas. Te podría llegar una oportunidad de oro que cambiará el rumbo de tus finanzas, pero tienes que moverte y no esperar a que la vida sola te ponga el milagro en la frente. En el amor, se te viene una propuesta interesante, alguien de piel clara podría llegar por medio de una fiesta, red social o amistades y te va a enseñar cosas que ni el kamasutra.

Ya estuvo bueno de permitir que te vean la cara: hay gente que nomás te busca por interés y otros que no soportan verte brillar. Su envidia es tan fuerte que hasta se les revuelven los planes cuando tú sí avanzas. Enamórate con el cerebro antes que con el corazón, porque luego terminas llorando por personas que ni lo valen. Noticias inesperadas sobre una ruptura amorosa de alguien cercano te harán cuestionarte si estás apostando al amor correcto.

Tienes angelotes cuidándote, aunque tú a veces te portes como diablito. Has mentido, has engañado, y ni quién te juzgue, porque todos alguna vez la hemos regado. Lo importante es que ya te pongas las pilas y definas qué quieres, a dónde vas y qué estás dispuesto a hacer para lograrlo. No más medias tintas.

LIBRA

Te cargas un carácter que a veces ni tú te soportas, y ya es hora de bajarle unas rayitas antes de que revientes algo más que la paciencia ajena. Estás rodeado de víboras disfrazadas de buenas personas, así que empieza a depurar tu círculo, sobre todo aquellos que nomás te buscan pa’ criticar o recordarte lo que ya sabes. Si estás en pareja, se avecinan celos y desconfianza que podrían armar una buena escena… y no precisamente romántica.

Deja de aparentar que todo está bien cuando por dentro ya ni te hallas. Aprende a quererte así, tal como estás, con tus luces y tus sombras. Si sigues fingiendo sentimientos que ya no existen, vas a acabar estallando. Si tu relación ha estado floja, es momento de sentarse a hablar en serio, poner sobre la mesa lo que se siente y lo que no, porque de seguir así, solo se van a alejar más.

Vas a recibir una invitación o un mensaje de alguien que conociste en línea o en redes, puede que no sea el amor de tu vida, pero sí una buena distracción. Estás en una etapa donde debes hacer lo que te haga feliz sin pensar tanto en el qué dirán. Aprende a decir que no sin culpa y a irte sin avisar de donde ya no te valoran.

ESCORPIÓN

Prepárate porque una noticia bastante desagradable podría llegar pronto y te va a poner de un humor que ni tú te aguantas. Se avecinan amores fugaces, de esos que calientan el cuerpo pero no el alma. También hay altas probabilidades de un viaje chido o incluso un cambio de domicilio que le dé frescura a tu rutina.

No andes metiéndote en pleitos que ni te tocan por andar defendiendo a amistades que ni el “seen” te dejan. Muchas de ellas no moverían ni un dedo por ti, así que guarda tu energía para quien sí la merece. Te pondrás más cortante con quienes te han dañado, vas a andar bien perra y con justa razón. Anda y mándalos a la goma sin remordimiento.

Una amistad podría meter su cucharota en tu relación y causar un pleitazo, así que mantén bien cerrada la puerta a los metiches. Se te viene una lanita extra, ya sea por deuda pagada o ingreso inesperado, así que aprovecha para cubrir pendientes. Pero no esperes que la vida te regale nada si no te mueves. Desear es bonito, pero si no le das duro, tus sueños no se van a cumplir con puros likes ni buenos deseos. Puro chambearle.

ARIES

Tú ya sabes lo que vales, y si alguien no lo ve, que se compre lentes o se vaya derechito a ver qué más encuentra. La familia viene tomando otro rumbo, y aunque mejoran las relaciones, uno de tus parientes podría hacer un desfiguro en alguna reunión, así que prepárate mentalmente pa’ no perder la compostura. Estás en buen momento pa’ lanzarte por ese sueño que traes arrastrando desde hace tiempo, ya deja de decir “luego lo hago” y ponte en acción.

Te vienen tiempos buenos, con avances sabrosos en tu vida, pero aguas porque el pasado regresará como ex tóxico: con promesas y arrepentimientos. No caigas en el mismo cuento, mejor enfócate en tu presente que tiene más futuro. El insomnio y el estrés se te van a trepar encima, te vas a sentir raro, triste, medio apachurrado sin saber por qué… pero es porque estás en un momento donde la vida te está pidiendo que tomes decisiones y no sigas flotando como globo sin hilo.

Es tiempo de que agarres el toro por los cuernos, sueltes lo que no te deja avanzar y le pongas fecha a tus metas. Que no te gane la ansiedad, ni el miedo a lo que no ha pasado. Lo que es pa’ ti ni aunque te quites, y lo que no, ni aunque te encueres.

TAURO

Si esa persona te mueve el tapete, te provoca mariposas (o retortijones de la emoción), entonces atrévete a dar el paso. Si no te corresponde, al menos sabrás que no era ahí y no seguirás perdiendo el tiempo. Pronto alguien se irá de tu vida, y aunque en su momento duela, después vas a dar gracias por la paz mental que te dejó.

Cuidado con lo que dices y cómo lo dices, podrías soltar algo que cause fricción con la familia. Tienes una boquita que a veces se suelta más rápido que tus emociones, y eso puede causarte broncas. Si tienes pareja, aguas con los celos, porque estás viendo moros con tranchete y podrías armar un pancho sin necesidad.

Tienes un carácter que no cualquiera aguanta, y si no lo controlas, podrías lastimar a quien no lo merece. Se visualizan mensajes o noticias desde lejos, puede ser una amistad o un viejo amor que regresa en forma de “hola, ¿te acuerdas de mí?”.

Aprende a entender que el amor no es una necesidad, es una elección. Nadie es indispensable, y si no te suman, que no te resten. Empieza a ver el amor como lo que debe ser: paz, no guerra.

GÉMINIS

No le saques a los cambios que vienen, aunque te muevan el tapete y te dejen pensando de más. Esos movimientos te van a acomodar mejor que terapeuta caro. Te viene un viaje cortito pero relajante, una escapadita que te va a hacer bien al alma. Aprovecha pa’ reflexionar qué rumbo estás tomando.

Tienes la mente llena de planes y sueños, pero te gana la flojera y al final ni uno cumples. ¡Ya basta de autoengaños! Si quieres resultados diferentes, haz cosas distintas. En lo laboral se vienen cambios de puesto u horarios, así que ve armándote de paciencia y flexibilidad.

Mucho ojo con una persona que conociste hace poco, porque anda con más máscaras que fiesta de Halloween. No confíes tan rápido, no todo lo que brilla es oro. Se ve una decepción que te va a doler, pero también te va a abrir los ojos bien sabroso.

Podrías empezar a sentir algo bien intenso por una amistad, y aunque al principio te saques de onda, no te niegues la posibilidad. Esas conexiones inesperadas suelen ser las mejores. Chismes llegarán a tus oídos, pero no caigas en provocaciones ni te metas en pleitos ajenos, porque podrías acabar embarrado sin deberla ni temerla. Mejor cuida tu energía y tu paz mental.

CÁNCER

Si andas en una relación, todo pinta bastante estable, pero eso sí, los celos siguen siendo tu pan de cada día. Y con justa razón, porque a tu pareja le encanta llamar la atención más que influencer en TikTok. Ponte firme, pero sin armar dramas, que todo se puede hablar si hay confianza.

No confundas lo que sientes. A veces te haces bolas tú solo y acabas pidiendo más de lo que das. Define lo que quieres, pon límites y deja de mendigar amor. Vienen decepciones que, aunque ya eran cantadas, te seguirán doliendo porque en el fondo esperabas algo diferente. Ya suéltalo, si ya te decepcionaron una vez, ¿por qué esperas otro final?

Persona del pasado podría regresar con buenas intenciones y con ganas de reivindicarse. No cierres la puerta tan pronto, pero tampoco se la dejes abierta de par en par. Analiza bien antes de perdonar o dar segundas oportunidades.

Estos días andarás muy reflexivo, sin saber qué camino tomar o qué decisión es la correcta. En vez de buscar consejo en todos lados, escucha a tu corazón. Nadie mejor que tú para saber qué te hace bien. Deja de seguir lo que otros te dicen, y empieza a caminar hacia donde tu alma te grita.

PISCIS

El amor se pone sabroso, y si ya tienes pareja, vienen días de paz y reconciliación, como cuando después de pelear se abrazan sabroso y se les olvida por qué discutieron. Muchas cosas que antes los separaban empezarán a aclararse, solo no caigas en los mismos errores de antes.

Eso sí, cuidado con lo que prometes. Eres muy de “sí, yo lo hago”, pero al final ni te acuerdas o te haces pato. Tus palabras tienen peso, y si no cumples, te vas a ganar varios reclamos o quedar como el que solo mueve la boca.

Se te viene noticia del pasado, algo que no esperabas y te va a dejar con cara de “¿neta esto otra vez?”, pero tómatelo con calma. A veces las verdades duelen, pero te acomodan mejor que un ajuste quiropráctico.

Andas muy pensativo últimamente, cuestionándote si lo que has hecho es lo correcto, y eso está bien. Reflexionar es el primer paso pa’ dejar de repetir ciclos. Si te equivocaste, no te latigues más de la cuenta, aprende la lección, párate derecho y vuelve a empezar.

Se visualizan planes de futuro, y eso te emociona, pero no olvides que si no le echas ganas hoy, ese futuro no va a llegar solito. Deja de soñar tanto y comienza a accionar.

ACUARIO

Un mensaje, llamada o hasta un inbox puede cambiarte el día y sacarte esa sonrisota que traías guardada. Viene una buena noticia que te va a dar un levantón de ánimo, así que ábrete al flow del universo. Pero también pon atención con pagos, trámites o pendientes, porque si te haces el olvidadizo, podrías quedar mal o meterte en un broncón innecesario.

Hay alguien del pasado que podría reaparecer con el cuento de “he cambiado”, pero ya tú sabrás si caes en la trampa o lo mandas de regreso por donde vino. También se visualiza un viaje o salida perrísima con una amistad, algo espontáneo pero muy bien vivido.

La energía se te está renovando, vienes con toda la actitud, como diciendo “ahora sí me toca a mí”, y sí: ahora sí es tu momento. Date tus gustos, apapáchate, compra eso que tanto quieres o cómete ese postre sin culpa.

Una persona cercana podría estar rondándote con otras intenciones, pero cuidado: no es amor, es pura calentura. Si te late, dale, pero con el corazón bien guardado pa’ que no te lo maltraten.

Y si estás en pareja, es momento de revisar qué tanto la rutina ya los está apagando. Cambia el guion, mete un poco de picante, porque si no lo haces tú, alguien más podría ofrecerle el sazón que tú no le estás dando.

CAPRICORNIO

Cuídate mucho de cambios bruscos de clima o situaciones que bajen tus defensas, porque podrías andar todo mocoso o con el cuerpo cortado. La salud es primero, no seas necio.

En el amor, si alguien te quiere en su vida, lo va a demostrar sin que tú tengas que andar rogando. Ya deja de estar buscando lugar en donde claramente no te lo están dando. Si tienes pareja, aguas con la rutina: si siguen haciendo lo mismo, lo mismo van a obtener. Sorprende, inventa, propon, salgan de lo mismo de siempre.

En juegos de azar hay chance de que te caiga una lanita, así que si te late, échale un número. Aunque sea poco, ese dinerito extra te caerá de perlas.

Una salida o reunión que tenías bien planeada podría cancelarse, no te frustres, todo pasa por algo. También podría aparecer alguien del pasado que vive lejos, con intenciones de reavivar lo que alguna vez fue. Tú sabrás si le abres la puerta o si le echas agua fría.

Si estás en una relación a distancia, pregúntate si aún hay interés de ambos lados, porque si solo tú eres quien insiste, eso ya no es amor: es costumbre disfrazada. Recuerda que hasta el amor necesita gasolina para seguir andando.

SAGITARIO

Se vienen momentos en los que vas a cuestionarte todo: tu vida, tus decisiones, tus relaciones y hasta qué hiciste con tu domingo pasado. Es una buena etapa pa’ reorganizar tus ideas y definir qué quieres lograr de aquí en adelante.

Tiempos chidos vienen para ti, pero estarás medio insoportable: un día todo feliz y al otro lanzando patadas emocionales. Tu carácter se va a poner de pelos, así que respira hondo antes de hablar, porque podrías herir con tus palabras a gente que sí te quiere y que no tiene la culpa de tus enojos internos.

En el ambiente familiar se visualiza una separación o conflicto fuerte, pero no te me preocupes, será para bien. A veces es mejor que cada quien agarre su rumbo antes de seguir acumulando rencores.

A tus amistades, cuídalas como a los buenos tacos: con atención y sin dejarlas enfriar. No dejes que la rutina o tus cambios de humor te alejen de quienes siempre han estado ahí. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar una buena compañía, un consejo sincero o una desvelada con chelas y chisme.

No te sabotees más, Sagitario. Si algo te hace feliz, ¡ve por ello! La vida no está esperando a que te decidas. Es hoy, es ahora.