Oficial originario de Jamaica fue arrestado por ICE al intentar comprar un arma de fuego 

Un ciudadano jamaicano que trabajaba como oficial de reserva en el departamento de policía de Old Orchard Beach, en Maine, fue arrestado por agentes de ICE tras intentar comprar un arma de fuego. La detención se dio el 25 de julio, luego de que las autoridades federales descubrieran que el hombre no tenía estatus migratorio legal.

El caso, documentado por medios como CBS News, ha generado tensiones entre las agencias locales y federales, debido a que el detenido, identificado como Jon Luke Evans, fue contratado por la policía municipal con documentos que, según la versión local, estaban en regla. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sostiene que su presencia en EE. UU. era ilegal desde meses atrás.

La versión de ICE: sin estatus legal y en posesión de arma

De acuerdo con un comunicado oficial de ICE, Evans ingresó a Estados Unidos con visa el 24 de septiembre de 2023, por lo que se suponía que debía salir del país el 1 de octubre del mismo año. Por lo anterior, se determinó que su presencia no era legal al momento de su detención.

El caso de Jon Luke Evans permanece en proceso y sin una resolución clara. Crédito: Felipe Dana | AP

En su mismo comunicado, ICE aseguró que Evans intentaba adquirir un arma de fuego de manera ilegal, lo cual constituye una violación adicional a su situación migratoria.

“Jon Luke Evans no solo violó las leyes migratorias, sino que intentó obtener un arma que no podía poseer bajo ninguna circunstancia legal”, señaló Patricia H. Hyde, directora interina de ICE Boston. Las autoridades también subrayaron que, aunque Evans portaba uniforme y desempeñaba funciones como oficial de reserva, su estatus no le permitía portar armas ni cumplir funciones policiales.

La versión de la policía: documentación aprobada por el gobierno federal

Desde la policía de Old Orchard Beach, la jefa Elise Chard defendió la contratación de Evans. Afirmó que su departamento realizó todos los procedimientos necesarios para verificar su elegibilidad laboral, incluyendo el uso del sistema federal E-Verify. Según Chard, el DHS aprobó la documentación de Evans y le otorgó un permiso de trabajo válido hasta 2030.

“Recibimos confirmación federal de que podía trabajar legalmente en el país”, expresó la jefa policial. También señaló que la intención de Evans al adquirir un arma estaba enmarcada en su rol dentro del cuerpo policial, y que el arresto causó confusión e incomodidad dentro del equipo, al tratarse de alguien que, según la versión local, había sido debidamente verificado.

Un caso que deja en evidencia un vacío entre agencias

La directora de campo de ICE en Boston también condenó duramente el hecho de que un departamento policial permitiera que una persona “contratara a un extranjero ilegal y le emitiera ilegalmente un arma de fuego mientras estaba de servicio”.

Señaló que situaciones como esta no solo comprometen la legalidad del proceso, sino que exponen una contradicción grave: una autoridad local violando la misma ley que está obligada a hacer cumplir.

En respuesta, la jefa Elise Chard defendió la participación de Evans como oficial de reserva, explicando que su rol estaba limitado a tareas de apoyo y supervisión, y que la solicitud del arma formaba parte de ese contexto. Aclaró que, según los registros del sistema federal, el permiso de trabajo de Evans estaba vigente.

Actualmente, el ciudadano jamaicano permanece detenido por autoridades migratorias mientras se define su situación legal en el país.

