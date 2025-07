Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 31 de julio al 6 de agosto

Dareyes en The Belasco

La banda de música sierreña, Dareyes de la Sierra, comenzará su primera gira por Estados Unidos en California, en el teatro Belasco (1050 S. Hill St., Los Angeles), que lleva por nombre Redención. Viernes 1 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $64. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

CA7RIEL & Paco Amoroso en The Novo

La sensación de Argentina, CA7RIEL & Paco Amoroso, visitarán la ciudad como parte de su primer tour por Estados Unidos. Actuarán en The Novo (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) el martes 5 de agosto y el miércoles 6 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $100. Informes axs.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Boleros en el teatro Ford

El show Boleros de Noche, en su novena edición, presenta música de Marisoul y Los Hermanos Carlos y de Bolero Soul en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., East, Los Angeles). Sábado 2 de agosto a las 8 pm. Boletos agotados. Informes theford.com.

Foto: Cortesía

Very Be Careful en el Hammer

Los artistas Very Be Careful y Healing Gems, y la DJ Eléanora, son parte de la serie de conciertos en vivo del Hammer Museum (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles), que abre sus galerías hasta tarde, tiene manualidades artísticas y otras actividades. Jueves 31 de julio a las 7:30 pm. Entrada gratuita. Informes hammer.ucla.edu.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Música latina en el Skirball

La banda de chicas dominicanas que hacen música electrónica caribeña, Mula, y el grupo de música colombiana, Frente Cumbiero, se presentan como parte de la serie Sunset Concerts del Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles). Jueves 31 de julio a las 7 pm. Entrada gratuita. Informes y reservaciones skirball.org.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Nuevos personajes en Disneyland

Los personajes The Thing, Mister Fantastic, Invisible Woman y el Human Torch de The Fantastic Four, hacen acto de presencia frente al teatro Tomorrowland en Disneyland (1313 Disneyland Dr., Anaheim). Los superhéroes están acompañados de su asistente robot H.E.R.B.I.E. Por tiempo limitado. Boletos desde $98. Informes disneyland.com.

Foto: Disneyland Resort

Noche de Elvis en el Catalina Museum

El Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) tendrá una noche de nostalgia, música y entretenimiento en el evento Dinner with Elvis, con la presentación de un doble de Elvis, comida tipo bufet y música de este ícono del rock. Viernes 1 de agosto de 6 a 9 pm. Boletos desde $15. Informes catalinamuseum.org.

Foto: Catalina Museum

Exhibición nueva en el Petersen Museum

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrirá la exhibición The Wedge Revolution: Cars on the Cutting Edge, que explora el desarrollo e impacto de los diseños automotrices en forma de cuña de la década de 1960 a la de 1980. A partir del sábado 2 de agosto. Boletos desde $12. Informes petersen.org.

Foto: Petersen Automotive Museum

esperanza spalding en el Music Center

La intérprete de jazz, esperanza spalding es la protagonista de la serie de conciertos Live at The Music Center, que tendrá lugar en la Jerry Moss Plaza (135 N. Grand Ave., Los Angeles) de este centro. Sábado 2 de agosto a las 8 pm. Concierto gratuito. Informes musiccenter.org.

Foto: Music Center

Música noventera en SeaWorld

La Summer Spectacular Concert Series, que se realiza en SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego), presenta el I Love the 90’s Tour, con la actuación de Color Me Badd, Rob Base, Treach of Naughty by Nature y Young MC. Sábado 2 de agosto a las 6 pm. Entrada gratuita con el pago del boleto al parque; boletos desde $57. Informes seaworld.com.

Foto: SeaWorld