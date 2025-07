California Show se nutre de sangre nueva

Óscar Reyes, cantante y fundador de California Show, una banda que tiene su base en el sur de California, está orgulloso del rumbo que ha tomado esta agrupación nacida hace más de 30 años en San Jerónimo Ocotitlán, una localidad en el estado mexicano de Puebla.

Su orgullo no es para menos. Su hijo, Óscar Reyes Jr., ya es parte del combo —también es intérprete y toca la guitarra—, y su hija Támara se va integrar como cantante, y también estudia piano.

“Ya van a haber dos mujeres en el grupo”, dijo Óscar acerca de su hermana Jacqueline Reyes, la otra miembro femenina que es quien toca la batería. De los nueve componentes de la banda, seis son familiares.

Además de estar feliz por tener a dos de sus hijos en el grupo, Óscar está celebrando que California Show acaba de estrenar el sencillo “Desde que te perdí”, una “romanticumbia” escrita y producida por su hermano Israel Reyes, quien también es el tecladista del combo.

“La letra se acomoda de acuerdo a las vivencias de uno”, dijo el artista, que no ahondó en detalles acerca de en quién se inspiró el compositor para escribir la letra. “Hemos tenido buena respuesta con esta canción”.

Para el tema que viene, California Show está planeando algo diferente y novedoso para la agrupación: una canción cuyo videoclip se hará con animación. Aunque Óscar no dio más detalles, esta decisión es resultado de la influencia que la nueva generación de miembros está ejerciendo en el combo. No obstante, no hay una fecha concreta para sacar a la luz este proyecto.

Los hermanos Reyes y ahora sus hijos, son herederos de una tradición musical que inició generaciones atrás. Óscar recuerda que su mamá cantaba música ranchera y por el lado del papá toda la familia sabía tocar algún instrumento. El padre de los Reyes, incluso, era intérprete de música clásica, e inscribió a todos los hijos a una escuela de música formal.

“Solo que nosotros nos desviamos un poquito del camino y nos metimos a la música popular”, dijo Óscar sobre el disgusto inicial del padre de los Reyes. ‘Y ahora estamos contentos de seguir trabajando en algo que nos apasiona mucho”.