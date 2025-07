Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de julio de 2025

LEO

Ya estuvo bueno de andar nomás sobreviviendo. Es momento de que te sientes contigo y te preguntes: “¿Qué chingaos me falta por hacer en esta vida?” La neta, has vivido mucho pero también te has frenado solito. Deja atrás esas preocupaciones que no te dejan ni respirar y ve por eso que realmente te prende, lo que hace que se te alborote el alma y otras cosas también. Si sientes que la vida ha sido injusta contigo, sal tantito a la calle, voltea a ver a tu alrededor y verás que hay gente peor que tú y aun así le echan más ganas… así que deja de hacerte la víctima, sacúdete la flojera y ¡órale, a darle!

Ponte las pilas con la dieta, porque aunque dices que te amas tal y como eres, bien que te encabrona no entrar en esos pantalones. Tienes con qué ponerte buenísimo o buenísima, nomás que no lo aprovechas. Si tienes pareja, por fin se concreta ese plan que habían dejado en pausa… y se vienen días bien intensos, hasta con revolcón y todo. Si estás soltero, ten cuidado porque podrías terminar enamorado de quien menos imaginas, y no precisamente por su físico… sino por cómo te hace vibrar (y no me refiero solo al corazón).

Un viaje bien perrón se aproxima, algo que no solo te va a renovar el cuerpo sino también el alma. Aprovecha esa escapadita para darte tus gustitos y hasta dar el cuerpo si se presta, ¿por qué no? Acuérdate que la vida no espera. Deja de andar dando de más a quien no da ni las gracias, es momento de que pienses más en ti y menos en quien ni un “¿cómo estás?” te da. Ponte perra, cobra lo que vales y da solo lo que recibes… ni un gramo más.

VIRGO

Si no sabes lo que quieres, mejor no muevas nada. Estás en un punto en el que cualquier decisión impulsiva podría salirte más cara que tus gustos caros. No la riegues por andar con la cabeza en otro lado. Tu vida ha sido como una montaña rusa, llena de subidas, bajadas y vueltas que te marean. Pero si algo es cierto es que muchas veces tú solito o solita te has saboteado por miedo, por falta de tiempo o por esa inseguridad que a veces ni tú sabes de dónde sale. ¡Ya basta! Cómete al mundo, mi ciela, que se note que eres Virgo.

Vienen muchas bendiciones, y no es cuento. Tu economía empieza a mejorar y un trabajo extra o una chambita inesperada te va a sacar del apuro con todas esas deudas que ya hasta te saludan con confianza. Vas a tener chance de hacer cambios que desde hace tiempo querías. El problema es que tú das mucho y esperas lo mismo de los demás… pero en este mundo la gente no suelta ni los buenos días. Así que aprende a ser más mi3rd4 cuando se necesite, no todo el tiempo tienes que ser el alma caritativa.

Tu corazón merece más, no te conformes con amores a medias ni amistades interesadas. Vienen días de claridad en los que vas a ver con lupa quién vale la pena y quién nomás estaba ahí para sacar provecho. Es tiempo de limpiar tu círculo. Recuerda: quien de verdad te quiere, lo demuestra, y quien solo quiere usar, también se nota… nomás que tú a veces te haces el ciego por no quedarte solo. Pero más vale solo que cargando chusma.

LIBRA

En serio, ya bájale tres rayitas a tu necesidad de tener el control de todo. No eres Google para saberlo todo ni el SAT para querer fiscalizar la vida ajena. Dedícate a lo tuyo y deja que cada quien se rasque con sus propias uñas. Esa manía de querer resolverle la vida a todos ya te trajo problemas antes, y si sigues así, vas a terminar metido en broncas que ni tuyas son. Y no solo en el trabajo, sino también en el amor… porque esa necesidad de “tener todo bajo control” ya hartó.

Ojo con persona de piel blanca, se ve muy buena onda pero te está usando nomás pa’ su conveniencia. ¿Y tú? De mensito, dando todo sin recibir ni un gracias. Si tienes pareja, la cosa anda tambaleándose: celos, inseguridades y broncas que vienen arrastrando desde hace rato. Si no se sientan a hablar las cosas como adultos, eso se va a ir al carajo en cualquier momento. Y tú te vas a quedar con cara de “¿en qué fallé?”, cuando la bronca era de ambos desde hace meses.

Tus sueños no mienten, te están avisando traiciones y gente doble cara que se hace pasar por tu cuate o cuata. Hazle caso a tu intuición, no estás loco. Investiga, calla y cuando tengas pruebas en la mano, mándalos a la mi3rd4 con toda elegancia. No te hagas de la vista gorda, porque mientras tú das tu mejor versión, otros nomás buscan cómo fregarte. Ya no más. Es momento de poner límites, de cerrar ciclos y de recuperar tu centro. Quien quiera estar, que esté… pero que sume, no que reste.

ESCORPIO

Deja de postergar lo que sabes que tienes que hacer. Se te va la vida entre “mañana lo hago” y “al rato lo pienso” y así se te están yendo las oportunidades. ¡Actúa ya! No sigas esperando el momento perfecto porque ese no existe. Y mientras tú piensas si sí o si no, otros ya están comiéndose lo que era tuyo. En las noches te me andas deprimiendo bien feo, y eso, mi ciela, te está afectando los nervios. No duermes bien, sueñas puras fregaderas y hasta andas más irritable que un burro en primavera.

Si tienes pareja y lo has notado raro, pon las cartas sobre la mesa. Él o ella trae algo que no te ha querido decir, y aunque no sea algo grave, necesita hablar. Mejor que lo diga a que tú te armes una novela de 10 temporadas en la cabeza. Y si el insomnio tiene nombre y apellido, ya sabes lo que toca: cerrar ese ciclo, llorarle si hace falta, pero darle vuelta a la página. No puedes seguir avanzando con el corazón amarrado a lo que ya fue.

Un viaje inesperado se asoma y será justo lo que necesitas para sacudirte todo ese mal humor y estrés acumulado. Te la vas a pasar de lujo, con familia o amistades que te hacen sentir en casa. No sigas confiando en quien ya te traicionó. Las segundas oportunidades a veces son necesarias, pero las terceras ya son pura terquedad. Recuerda quién eres, todo lo que has aguantado y todo lo que puedes lograr. Que nadie te vuelva a ver la cara.

SAGITARIO

Vienen días movidos, y no solo por chismes familiares, sino porque se avecina una separación, divorcio o conflicto en tu entorno más cercano. Te vas a querer meter de mediador y al final van a terminar todos contra ti, así que mejor solo escucha y guarda tus comentarios. Si te has sentido perdido en lo laboral o sin rumbo fijo, no es que estés mal, es que lo que deseas aún no está listo para ti… y tú tampoco estás listo pa’ lo que pides. No te frustres, todo llega cuando debe.

Una propuesta va a caer en tus manos, y si sabes jugar bien tus cartas, te puede dejar más lana que ese ex que solo te dejó deudas y malos ratos. Eso sí, antes de decir que sí, analiza los pros y los contras, no te vayas de hocico nomás por la emoción. En el amor, la vida te va a ir regresando poquito a poquito lo que te ha quitado, pero necesitas dejar de andar con miedo y darte la oportunidad de amar otra vez. Lo que no funcionó antes no significa que se va a repetir. No te sabotees solito.

Una noticia relacionada con un ex te va a mover el tapete, ya sea porque lo ves feliz o porque se viene el karma por andar jugándotela. No caigas en discusiones sin sentido ni te pongas de mártir por cosas que ya pasaron. Mejor enfócate en construir tu paz. Tienes que soltar lo que no te deja avanzar… o de lo contrario, tú solito vas a ser tu peor obstáculo.

CAPRICORNIO

Deja de menospreciarte, caray. Si tú no crees en ti, ¿quién lo va a hacer? Mírate bien en el espejo y empieza por reconocer todo lo chido que eres. Ponte perra o perro y levanta la cara, porque lo que viene no es cualquier cosa: se vienen oportunidades que te van a exigir estar al cien. Ya estuvo bueno de flojearle, la flojera no te va a llevar ni a la esquina y mucho menos a ese futuro que sueñas.

Tu familia necesita atención. Diferencias o bronquitas en casa podrían salirse de control si no aprendes a bajarle dos rayitas al orgullo. No te aferres a tener siempre la razón, eso no te hace mejor persona, te hace más necio. Has tenido dudas sobre algunas personas, y la verdad, no andas tan perdido. Tu intuición te anda avisando desde hace tiempo que hay algo raro, y sí… alguien anda hablándote bonito pero por la espalda te avienta tierra.

Si en el amor no te ha ido bien, no es porque estés salado, es porque aún no aprendes a elegir con el corazón y no con la calentura. Deja que la gente se muestre como es y aprende a observar, no a idealizar. Y recuerda: tú primero, los demás después. Si alguien quiere estar en tu vida, que venga a sumar, no a pedir descuentos. Tus sentimientos valen, tu tiempo también, y ya va siendo hora de que te respeten como mereces.

ACUARIO

Últimamente tu estómago ha andado como si te tragaste un volcán, y no es solo por la comida, sino por el estrés que cargas. Ya ni el antiácido te hace efecto. Checa tu salud y empieza a ponerle atención a tu cuerpo, que ya te ha mandado varias señales y tú te haces el ciego. Es momento de reflexionar, reinventarte y mover esas nalgas para que consigas lo que tanto deseas, pero con disciplina y enfoque, no a lo loco como acostumbras.

Tienes un don para atraer gente rara, y estos días no son la excepción. Alguien del pasado va a regresar buscando “cerrar ciclos” (traducción: quiere revivir el pecado), tú decides si lo mandas a la chingada o si te das el gustito… nomás que no vayas a mezclar emociones si ya tenías paz. Tu creatividad anda encendida, y si te aplicas en proyectos nuevos o ideas locochonas que traes, podrías generar una buena lana y sacar ventaja de eso.

Tu autoestima anda como sube y baja, y eso afecta cómo te relacionas. No necesitas la aprobación de nadie, tú solito tienes con qué romperla. Ponte perrísimo, deja las excusas, y ve por tus sueños. A la mi3rda todo lo que no te suma. Deja de dar explicaciones a quien ni se las merece. Quien te quiera, que lo demuestre, y quien no, que no estorbe.

PISCIS

Tu corazón está en una cuerda floja, y no sabes si seguir aferrándote o ya mandarlo todo al carajo. En caso de tener pareja, vienen bronquitas difíciles, porque estás exigiendo más de lo que tú mismo das. Y eso no se vale. Empieza por ver lo que tú estás aportando antes de pedir cuentas. Si ya no hay química, mejor háblalo claro antes de que terminen como perros y gatos.

Ese negocio que te ronda la cabeza tiene mucho potencial, pero solo si te pones las pilas. No esperes que el dinero caiga del cielo mientras tú te echas la flojera. Hay una situación con un viaje o traslado que no saldrá como planeabas, pero aunque parezca negativo, te va a abrir otra puerta que no veías venir. Así que no te desesperes, todo pasa por algo.

La vida te va a devolver lo que te quitó, pero para eso necesitas dejar de llorar por lo que ya no está. Si no has podido avanzar es porque traes cargas emocionales que no has querido soltar. Y sí, tienes enemigos hasta en tu propia sangre, pero eso no debe pararte. Tú sigue firme, sin dar explicaciones. Deja que hablen, que inventen, tú sigue construyendo tu imperio sin voltear a ver a los que nomás ladran.

CÁNCER

Ya no dejes que te sigan viendo la cara, tú no naciste para ser tapete de nadie ni para estar aguantando chismes baratos. Si hay algo que aclarar, hazlo de una vez y de frente, porque entre más te tardes, más se va a hacer el chisme tipo telenovela de las 9. Te han querido embarrar en cosas que ni hiciste, y aunque lograste salir del hoyo, no fue fácil. Pero mírate ahora: más perra que nunca, más fuerte que antes, y con una mirada que dice “ya no me dejo”.

La vida te ha dado varios fregadazos, pero eso te ha curtido la piel. Ahora sabes distinguir quién viene por interés y quién sí vale la pena. Ya no estás pa’ andar cargando muertos ajenos ni para darle tu energía a quien solo te chupa como sanguijuela. Te encuentras en una etapa de buena suerte, y si te aplicas, en menos de 10 días podrías estar concretando eso que tanto anhelas. Un sueño, un plan o un negocio se activa y será puro éxito.

Deja de limitarte. El dinero puede que no haya fluido como querías, pero si te aplicas y usas tu creatividad, vas a encontrar caminos nuevos para generar. Eres bueno para dar consejos y para apoyar a otros, pero ya es hora de darte esa misma atención a ti. Cree en ti, en tus talentos, y date ese empujón que tanto necesitas. La gente hablará, como siempre… pero que hablen mientras tú haces billetes.

GÉMINIS

Suelta, suelta y vuelve a soltar. Ya no cargues con la basura emocional que no te deja dormir. Tus enemigos caerán solitos, no tienes que hacer nada más que seguir brillando. No guardes rencor, ni te llenes de coraje. Mándales bendiciones… que el karma tiene mejor puntería que tú. Esta semana se te viene un encuentro bien bonito, con alguien del pasado o algún familiar que te va a sacar la sonrisota que te hacía falta.

Andas bien despierto mentalmente, ya no te chamaquean tan fácil. Entendiste muchas cosas y ya no eres el mismo de antes. El camino está más claro, aunque de repente te entren las dudas. La clave está en no quedarte en el pasado. Puede que traigas pendiente cerrar un ciclo, pedir perdón o perdonar. Hazlo. Pero no te estanques ahí, porque te puedes quedar revolcándote en lo mismo.

En el amor, alguien quiere regresar… y no necesariamente es porque te extraña, sino porque te ve brillar. Cuidado con esos que solo aparecen cuando ven que ya estás feliz. Estás en buen momento para construir algo nuevo, ya sea en el amor o en un proyecto. Y si de venganza hablamos, mejor cállales la boca con tus logros, no con reclamos.

TAURO

Cuida tu cuerpecito porque andas con las defensas por los suelos. Dolores musculares, presión alta o bajones de energía se vienen si no pones orden en tu salud. Y no, no todo se arregla con paracetamol y café. Hazte un chequeo y no le saques. Además, podrías llevarte un sustito por un evento inesperado… aguas con caídas, tropiezos o esas malas vibras que te quieren agarrar en curva.

Enemigos no te faltan, pero tú ya sabes cómo manejarlos. Es más, mantén a los más peligrosos cerca… pa’ que no te sorprendan. Se viene una bendición con nombre y apellido, y eso te va a devolver la esperanza que creías perdida. Nuevos sueños, nuevas metas y nuevas ganas de romperla en todo. Tu economía mejora si te pones las pilas, y si no, al menos una lana extra sí te cae.

Tienes una luz natural para el triunfo, pero a veces se te olvida lo poderoso o poderosa que eres. No te conformes con menos, porque naciste pa’ lo grande. Que no te dé miedo exigir, que no te tiemble la voz cuando pidas lo que mereces. Ya te toca, y no solo en el dinero, también en el amor y la estabilidad emocional. Suelta la flojera y haz que suceda.

ARIES

Por fin se acomodan los astros para que arregles esos documentos o trámites que traías pendientes desde hace meses. Ya no hay excusas. Todo te va a salir bien si te organizas y no dejas todo a última hora como siempre. Este proceso te va a ayudar no solo en lo legal, sino que también te va a abrir nuevas puertas. Aprende a confiar en el tiempo de la vida… aunque a veces parezca que se tarda más que la fila del IMSS.

Tienes que dejar que las heridas sanen solas. No sigas rascándole a lo que ya se fue. Si alguien se fue es porque no merecía estar. Ábrete a nuevas experiencias, nuevas oportunidades, y sí, también a nuevos amores. Si no tienes pareja, es por algo. La vida quiere que te concentres en ti, en crecer, en ponerte más buenote o buenota. ¡Ya habrá tiempo de emparejarse!

Tu estado de ánimo ha andado de la patada, y hay días que ni tú te aguantas. Pero no te castigues, todos pasamos por bajones. Lo importante es que no te quedes ahí. Hay noticias que llegan del extranjero o de alguien que vive lejos, y eso podría darte un nuevo enfoque. Se te viene dinerito por un pago atrasado o por un negocio inesperado… pero ¡aguas! Porque así como entra, se puede ir si no lo administras.