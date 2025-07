Lionel Messi está motivado por medirse a clubes mexicanos

En el Estadio Chase, el Inter Miami se llevó los tres puntos de su duelo contra el Club Atlas. La Leagues Cup es un torneo que corta los campeonatos de la Liga MX y la MLS, pero lejos de quitarle valor, Lionel Messi destaca la importancia de este torneo.

Podría pensarse que la League Cup es una competición de menor importancia para los clubes participantes. Los equipos están luchando en sus torneos locales y tienen que hacer un parón para afrontar esta copa. Sin embargo, Messi demostró que la Leagues Cup también está en su lista de deseos.

“Es una linda competición que nosotros siempre peleamos, la ganamos el año pasado, yo no la pude jugar, pero también competimos e hicimos un gran papel y bueno. Es una linda prueba para nosotros también, jugar contra equipos mexicanos, ahora cambió el formato y la verdad que es para disfrutarlo, para jugarlo y es una linda competitividad”, dijo Messi tras el partido contra el Club Atlas.

Lionel Messi concedió las dos asistencias para que el Inter Miami derrotara 2-1 al Club Atlas. El futbolista argentino se mostró muy eufórico en el segundo gol de “Las Garzas” que fue anotado sobre el final del encuentro. Esta competición no está siendo tomada a la ligera por el histórico futbolista argentino.

El formato preocupa a Messi

Luego del triunfo ante el Club Atlas, Lionel Messi no ocultó su preocupación por las condiciones del formato. El Inter Miami debe quedar entre los cuatro mejores equipos de su conferencia para poder tener un pase directo a los cuartos de final.

“No, importante, no sé cómo salieron los equipos que juegan hoy, pero ayer los equipos americanos, los americanos no habían ganado y para nosotros ganar hoy era importante para sacar ventaja porque competimos entre nosotros. En definitiva no. Si bien jugamos contra equipos mexicanos, la tabla es del lado nuestro y nosotros tenemos que sumar más que lo demás, así que ganar es muy importante”, agregó.

Hasta ahora, el Inter Miami comparte puesto en la cima del Grupo A de la Leagues Cup 2025. Portland, Minnesota y el conjunto de Lionel Messi ocupan el primer puesto con tres unidades. Pero por diferencia de goles, “Las Garzas” están en el tercer peldaño.

