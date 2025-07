Messi contribuye al polémico y victorioso debut de Inter Miami en la Leagues Cup vs. Atlas 2-1

Siempre quedará en el aire lo del vaso lleno o medio lleno, por lo cual, este miércoles por la noche en el Chase Stadium, Inter Miami registró un victorioso, pero polémico debut en la Leagues Cup al vencer al Atlas con dos asistencias de Lionel Messi, una llena en medio de las dudas de fuera de lugar.

Pero más allá de eso, el astro argentino fue el prisma que repartió la luz en los 90 minutos ante un Atlas empeñoso y que nunca bajo los brazos en un duelo donde también hizo su aparición el nuevo fichaje de las Garzas, el argentino Rodrigo De Paul para volver a reunirse con su entrañable amigo Lionel Messi.

Un triunfo que no fue fácil para la escuadra de Florida, pues Atlas con algunas variantes le puso el toque de ferocidad a las acciones y donde el canterano rojinegro Sergio Hernández impuso una marcación muy fuerte sobre Lionel Messi al grado de que el astro argentino terminó el primer tiempo teniendo un cruce de palabras con el joven mexicano.

TEAM WORK! 🤩⚽️ Se juntaron los que saben, segunda asistencia de Messi y Weigandt no perdonó!#LeaguesCup2025 pic.twitter.com/5D8Ts1wDII — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 31, 2025

Los detalles

Atlas no obstante que tuvo siempre la intención de llegar al marco de Inter Miami defendido por Rocco Ríos Novo con algunas variantes en su alineación, no pudo tener los argumentos para reflejar en el marcador esas ganas e intención ofensiva ante un cuadro local que tardó en entrar en ritmo no obstante ese mediocampo de lujo con Sergio Busquets y el debutante Rodrigo De Paul que junto con Tadeo Allende y Telasco Segovia, no pudieron tener tanta efectividad para buscar a Lionel Messi con libre circulación para poner a trabajar al uruguayo Luis Suárez.

Aun así Atlas tuvo para anotar el primer gol a los tres minutos cuando Gaddi Aguirre en un remate en el área completamente solo no pudo dirigir bien el esférico a las redes, pero quien si falló una clara fue Telasco Segovia al minuto 6 cuando en el área recibió un centro y su disparo se fue por encima del larguero.

¡Despiertan los Zorros! 🦊⚽️ José Lozano didn't waste the opportunity and scored the equalizer!#LeaguesCup2025 pic.twitter.com/SwY133v4jq — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 31, 2025

Después, a los 24 minutos, Eduardo Aguirre por poco anota el primer gol, pero Ríos Novo en un gran lance alcanzó a desviar con los dedos, evitando el gol de los mexicanos. Después pasaron otros 24 minutos cuando Luis Suárez tuvo el primer gol en sus botines, pero reventó el larguero en un pase de Lionel Messi, yéndose el tanto de la inauguración por la borda.

Apareció Messi para conducir al polémico triunfo

Para el complemento, antes de que se jugaran los primeros cinco minutos, el portero colombiano del Atlas Camilo Vargas le quitó un gol casi hecho a Luis Suárez y Rocco Ríos Novo hizo lo propio con el serbio Uros Durdevic para mantener el empate 0-0.

Pero al minuto 57, apareció Messi y así Inter Miami no fallaría en su intento de abrir el marcador en una acción de seis toques en donde al final La Pulga desde el sector izquierdo dentro del área asistió a la entrada de Telasco Segovia para que este firmara la jugada del gol con solo enviar el balón a las redes para el 1-0.

¡Pegan primero! 🔥⚽️ Sergio Busquets set up Messi y Leo le dejó un bombón a Segovia @InterMiamiCF 1-0 @AtlasFC #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/LOMggMV0Mx — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 31, 2025

Atlas se fue al frente en busca del empate y su esfuerzo aunque tardó en llegar, finalmente lograron alcanzar a las Garzas con una llegada de Sergio Hernández por el sector izquierdo dentro del área casi hasta línea final para mandar un centro y que Maximiliano Falcón al pelear el balón con Matías Cóccaro quisiera despejar, pero al caerse al césped le dejó mansito el esférico a Rivaldo Lozano que solo tuvo que enviar el esférico a las redes.

Pero esto que es???

Porque el guardaespaldas de Messi empuja a los jugadores del Atlas!??



Que horrible final de carrera!pic.twitter.com/U2yVtCjZCH — Arielipillo (@arielipillo) July 31, 2025

Después Atlas tuvo para ganar al minuto 89, pero Cóccaro al cerrar la pinza mandó el esférico por encima del larguero, dando paso al gol de la victoria de Inter Miami al minuto 90+5 cuando Luis Suárez tocó un balón al hueco por la izquierda a Messi y este tiró un centro al costado para que el defensa argentino Marcelo Weigandt entrara a cerrar la pinza en un aparente fuera de lugar que después de ser revisado por el VAR decretó la legalidad de la anotación para decretar la victoria de las Garzas 2-1.

LAMENTABLE ❌



El guardaespaldas de Messi se metió a empujar a los jugadores del Atlas que le reclamaban al final del partido.



Recordemos que el guardia ya tenía PROHIBIDO estar en cancha en los partidos de la MLS. pic.twitter.com/8yCXUDVmap — Analistas (@SomosAnalistas_) July 31, 2025

Obviamente, este gol hizo terminar el juego con mucha polémica, con unos rojinegros liándose de palabras con los jugadores del Inter Miami al grado de que el guardaespaldas de Lionel Messi que tiene prohibido entrar a las canchas de juego en los partidos de la MLS, aquí autorizaron su presencia y se dio a la tarea de empujar a algunos jugadores del Atlas que le reclamaban al astro argentino algunas burlas por la victoria.

