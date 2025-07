Luca Onestini desmiente infidelidad en su ruptura con Aleska Génesis

El mundo del entretenimiento se ha visto sacudido por los rumores sobre la ruptura de Luca Onestini y Aleska Génesis, quienes decidieron poner fin a su relación después de un viaje juntos a Italia. Las especulaciones no se hicieron esperar, pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió?

Todo comenzó cuando Carlos Adyan, presentador del programa ‘En Casa con Telemundo’, reveló que una fuente cercana a la pareja le había confesado que su separación habría tenido que ver con un fuerte cruce de palabras durante un viaje en tren en Italia. Luca, exhabitante de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, no negó el altercado, pero aclaró que fue solo una pelea normal de pareja.

“Hemos tenido una discusión normal, eso es lo que pasó. A mí no me gusta discutir, así que cuando sucede, prefiero levantarme y regresar después. En el tren, me cambié de asiento, pero seguimos viajando juntos“, explicó Luca.

¿Infidelidad? Luca lo niega rotundamente

Uno de los rumores más fuertes señalaba que la ruptura se debió a una supuesta infidelidad por parte de Aleska, lo que habría llevado a Luca a comprarle un boleto de regreso para alejarse de ella. Sin embargo, el italiano desmintió categóricamente estos chismes.

“Absolutamente no, nunca he insinuado eso. Las relaciones terminan por razones normales, no siempre hay un escándalo. No hubo infidelidad, ni nada que justifique esas especulaciones“, aseguró.

Sobre el pasaje de avión, Luca admitió que sí lo pagó, pero no por un drama amoroso, sino porque extendieron su estadía en Italia y debían cubrir los gastos de su vuelta. “Es una tontería pensar que fue por algo más. Simplemente, nos quedamos más días de lo planeado”, aclaró.

A diferencia de lo que suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde las rupturas van acompañadas de acusaciones y traiciones, Luca insiste en que su separación fue algo común y sin mayores conflictos. Sin embargo, los fans siguen preguntándose si habrá una reconciliación o si, por el contrario, cada uno seguirá su camino por separado.

La relación de los dos inició en el reality show de Telemundo. Aleska, quien fue la quinta participante eliminada, enfrenrtó un proceso legal cuando salió. Sin embargo, también tuvo la oportunidad de entrar –varias veces– en la mansión y así compartir su tiempo con el italiano.

Dicha relación fue criticada por los seguidores de la venezolana, ya que ella entró siendo “leal” con Cristina Porta, exnovia de Luca Onestini.

