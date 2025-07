Natalia Alcocer acusa a Sandra Itzel de amenazas por apoyar a Adrián Di Monte en ‘LCDLFM 3’

La actriz mexicana Natalia Alcocer, quien formara parte de ‘La Isla: Desafío Extremo’, recurrió a sus redes sociales para acusar supuestas amenazas por parte de Sandra Itzel, la expareja de Adrián Di Monte, luego de que ‘La Vikinga’ le externara abiertamente su apoyo en ‘La Casa de los Famosos México 3’.

A través de una serie de publicaciones, que hizo en Instagram Stories, la también exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ responsabilizó a Sandra Itzel de cualquier cosa que le pudiera llegar a pasar, luego de que esta, presumiblemente, iniciara una campaña en su contra.

“Denuncia pública. Hago responsable a la señora Sandra Itzel por cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia por incitar y propiciar el odio y la violencia a mi persona por tener mi propio criterio y no pensar como ella. Procederé legalmente para protegerme y no dejarme de lo que acostumbra hacer”, se lee en uno de los mensajes que publicó en sus redes sociales.

Natalia Alcocer alzó la voz contra Sandra Itzel. (Natalia Alcocer/Instagram) Crédito: Natalia Alcocer/Instagram | Cortesía

De acuerdo a Natalia Alcocer, por información dada por sus fans, la propia Sandra Itzel estaría detrás de los grupos de fans que la han amenazado desde que abiertamente le expresó todo su apoyo a Adrián Di Monte.

“Aquí la prueba, ella en su Space incitando al odio y las amenazas”, escribió Natalia, luego de que una seguidora le avisara que Sandra Itzel estaba, presumiblemente, hablando de ella con sus fans.

Natalia Alcocer alzó la voz tras supuestas amenazas (Natalia Alcocer/Instagram) Crédito: Natalia Alcocer/Instagram | Cortesía

En una publicación posterior detalló los motivos que la han llevado a apoyar a Adrián Di Monte en el reality show de Televisa, al asegurar que todo se debe a la amistad que forjaron en ‘La Isla: Desafío Extremo’.

“Querida lamento mucho que mal interpretes una amistad con una campaña… las campañas las haces tú… la que pide a sus fans que violenten eres tú, las que amenazan y se mueven con estas actitudes para tener trabajo son tú y tus amigas, aquí solo somos amigos que nos apoyamos en nuestros proyectos”, continuó ‘La Vikinga’.

A continuación le deseó que pronto conozca a alguien más para que deje en el olvido la relación que tuvo con Di Monte y que estuvo lejos de terminar de la mejor manera.

“Deseo que sanes y encuentres la paz y puedas rehacer tu vida para que no solo Adrián, si no todos los que estamos a su alrededor, dejemos de ser acosados, amenazados y violentados por no hacer o pensar como tú quieres”, concluyó la actriz sobre esta polémica que no ha hecho más que empezar.

Natalia Alcocer dio sus argumentos contra Sandra Itzel (Natalia Alcocer/Instagram) Crédito: Natalia Alcocer/Instagram | Cortesía

Los mensajes de Natalia Alcocer surgieron horas antes de la nominación de Adrián Di Monte, quien está en riesgo de abandonar la emisión el próximo domingo.

Adrián Di Monte y Sandra Itzel se conocieron en el reality ‘Así se Baila’ en el 2013 y estuvieron juntos hasta el 2021, siendo hasta el 2023 que firmaron el divorcio, sin embargo, su disputa continúa hasta la fecha.

