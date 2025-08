Filtración reveló el precio del Pixel Watch 4 y son muy buenas noticias

Una nueva filtración dejó al descubierto lo que muchos esperaban: el precio del Pixel Watch 4. El próximo reloj inteligente de Google, que se espera sea presentado oficialmente en el próximo evento Made by Google, ya no guarda tantos secretos. Según la información filtrada, el precio en Estados Unidos no cambiará demasiado respecto a la generación anterior, lo que representa una buena noticia para los fans de la marca.

El Pixel Watch 4, que llegará en versiones con y sin LTE, apuesta por mantener una estrategia de precios competitiva, sin subidas inesperadas, a pesar de las mejoras que se esperan en batería, pantalla y rendimiento. La jugada de Google parece clara: mejorar el producto sin encarecerlo, algo poco común en el segmento de smartwatches premium.

¿Cuánto costará el Pixel Watch 4 en Estados Unidos?

Según una nueva filtración publicada en 9to5Google y Android Headlines el Pixel Watch 4 se mantendría al mismo precio base que su antecesor en Estados Unidos. El modelo de 41 mm Wi‑Fi costaría $349 dólares, idéntico al Pixel Watch 3, mientras que el modelo de 45 mm Wi‑Fi subiría a $399 dólares.

Pero aquí viene lo más interesante: el modelo con conectividad LTE volvería a tener una prima de solo $50 dólares, algo que el Watch 3 dejó atrás al aumentar la diferencia a 100 dólares. Así, el 41 mm LTE costaría $399 dólares, y el 45 mm LTE $449 dólares.

En resumen, no hay subida de precio para las versiones Wi‑Fi, y para los modelos LTE, Google reduce el margen respecto al anterior modelo, lo cual es una agradable sorpresa para quienes quieren conectividad móvil.

¿Por qué esta filtración es importante para fans del smartwatch?

Esta filtración confirma que Google no está buscando capitalizar con un aumento de precio solo porque hay nuevas características. Mantener los 349‑399 dólares como precio base es una señal de que quieren seguir siendo competitivos frente a Samsung Galaxy Watch 8 o OnePlus Watch 3.

Segundo, la prima reducida por LTE (solo $50 dólares) representa un paso atrás a la política de precios original: en generaciones anteriores de Pixel Watch, el costo por LTE era más bajo. Esto hace que el modelo LTE sea mucho más atractivo y accesible, algo que en la generación anterior se sintió inflado.

Tercero, también se mencionan promociones asociadas, como la inclusión de seis meses gratis de Fitbit Premium y un mes de YouTube Premium para compradores del Watch 4, algo que ya vimos con Pixel 10 y co. y que refuerza el valor añadido.

¿Qué más se conoce del Pixel Watch 4 gracias a las filtraciones?

Más allá del precio, las filtraciones apuntan a mejoras en hardware que podrían justificar que Google mantenga el precio base:

Carga más rápida : el nuevo sistema de carga lateral permitiría alcanzar el 50 % en solo 15 minutos y el 80 % en 30 minutos , unas 25 % más rápido que el Watch 3.



: el nuevo sistema de carga lateral permitiría alcanzar el 50 % en solo y el 80 % en , unas 25 % más rápido que el Watch 3. Nueva forma de carga : deja los pines de carga visibles en el lado del reloj (side‑charging), lo cual tiene ventajas prácticas, aunque también estética cuestionable.



: deja los pines de carga visibles en el lado del reloj (side‑charging), lo cual tiene ventajas prácticas, aunque también estética cuestionable. Pantalla más brillante y mejor hardware : se espera un panel AMOLED LTPO de hasta 3 000 nits , frente a los 2,000 nits del modelo anterior; también un coprocesador para tareas de IA y posiblemente el Snapdragon W5 Gen 2 o un chip RISC‑V.



: se espera un panel AMOLED LTPO de hasta , frente a los 2,000 nits del modelo anterior; también un coprocesador para tareas de IA y posiblemente el Snapdragon W5 Gen 2 o un chip RISC‑V. Batería prolongada : según filtraciones, el modelo de 41 mm tendría ~325 mAh , con autonomía real de hasta 48 h con AOD desactivado; el de 45 mm ~455 mAh , hasta 72 h con modo ahorro activado .



: según filtraciones, el modelo de , con autonomía real de hasta con AOD desactivado; el de , hasta . Nuevas funciones fitness y salud: se esperan modos de entrenamiento de fuerza con creador personalizado de rutinas, detección continua de oxígeno en sangre, y funciones satelitales de emergencia. Además, usuarios de Fitbit Premium podrían recibir recomendaciones AI para correr según su estilo personal.

Esta filtración se alinea con lo que ya es casi una tradición en los lanzamientos de Google: los productos de la línea Pixel rara vez llegan al evento oficial sin que antes se conozcan detalles clave como el diseño, las funciones o, como en este caso, el precio.

Lo importante aquí es que, a diferencia de otras marcas que suben sus precios con cada nueva generación, Google parece mantener una estrategia más amigable con el bolsillo del usuario. Que el Pixel Watch 4 mantenga precios estables y recorte el costo del modelo LTE es, sin duda, una excelente noticia para quienes esperan renovar su smartwatch sin pagar de más.

