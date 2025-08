Jueza bloquea la deportación acelerada de inmigrantes con visa humanitaria CHNV

La jueza federal Jia M. Cobb, de la Corte de Distrito de Washington, D.C., bloqueó a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el proceso de deportación expedita de inmigrantes con visas humanitarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV).

“Se ORDENA mantener los derechos, pendiente a los procesos bajo revisión”, indica la jueza.

Actualmente el programa de ‘parole’ humanitario CHNV está en análisis en la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, donde esta semana hubo una audiencia para escuchar argumentos a favor y en contra.

El 24 de marzo de 2025, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, en inglés), la Red UndocuBlack (UBN, en inglés) y CASA, con la representación legal del Justice Action Center, presentaron una demanda para detener el intento de ICE para deportar a inmigrantes a quienes se les cancelara la visa humanitaria del programa CHNV.

Los demandantes acusaron violaciones al debido proceso y pidieron a una corte federal detener tal acción.

“La administración está utilizando el proceso de deportación, profundamente defectuoso y conocido como ‘expulsión acelerada’, para deportar sumariamente a inmigrantes sin una audiencia ni un abogado”, acusaron los demandantes en marzo. “Bajo la expulsión acelerada, las personas no tienen la oportunidad de comparecer ante un juez, no tienen tiempo para reunir pruebas y, a menudo, no pueden acceder a un abogado ni al debido proceso”.

Hay otras demandas sobre la deportación expedita, el cual fue ampliado por el gobierno del presidente Donald Trump para la detención y procesamientos de indocumentados detenidos en cualquier parte del país.