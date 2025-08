Tu Apple Watch Series 2 ya es oficialmente obsoleto

Si tienes un Apple Watch Series 2, llegó el momento de despedirte oficialmente de él. Apple ha decidido incluir este modelo en su lista de productos obsoletos a partir de este 1 de agosto. Esto significa que ya no es posible repararlo ni recibir soporte técnico en tiendas Apple ni en proveedores autorizados, sin importar el país en el que vivas.

Para quienes no están familiarizados con esta política, Apple considera “obsoleto” a un producto cuando han pasado más de siete años desde que dejó de distribuirse para su venta. En el caso del Series 2, fue descontinuado en 2017, así que el tiempo se le agotó.

El Apple Watch Series 2 fue una mejora importante respecto al modelo original. Introdujo GPS integrado, resistencia al agua mejorada (hasta 50 metros) y un procesador más rápido, lo que marcó una diferencia significativa en su rendimiento. Pero a pesar de eso, el tiempo no perdona, y Apple ha decidido cortar el soporte completamente.

¿Qué implica que tu Apple Watch sea obsoleto?

Muchos usuarios creen que un producto obsoleto es sinónimo de que ya no sirve. Pero no es así. Si tu Apple Watch Series 2 todavía funciona, puedes seguir usándolo, aunque con ciertas limitaciones. No recibirá actualizaciones, no tiene acceso a nuevas funciones ni mejoras de seguridad, y si presenta una falla, nadie en Apple podrá ayudarte oficialmente.

Además, las apps pueden dejar de funcionar con el tiempo. A medida que los desarrolladores actualizan sus aplicaciones para versiones más recientes de watchOS, los modelos más antiguos van quedando fuera de juego.

Por otro lado, los servicios de terceros para reparaciones también comienzan a escasear. Las piezas originales son cada vez más difíciles de conseguir, y muchas veces, si se logra una reparación, no está garantizado que funcione como se espera. Es decir, seguir usándolo es una opción, pero con bastantes riesgos.

Si tenías pensado vender tu Apple Watch Series 2 o dárselo a alguien, este anuncio de obsolescencia podría hacer que su valor caiga aún más. El mercado de segunda mano para este modelo seguramente se verá afectado, ya que no es atractivo para nuevos usuarios sin soporte ni actualizaciones.

Apple sigue marcando el paso en cuanto a la gestión del ciclo de vida de sus dispositivos. La obsolescencia del Apple Watch Series 2 no sorprende, pero es un recordatorio de que en el ecosistema Apple, todo tiene una fecha de caducidad clara. Si eres fan de la marca, este puede ser un buen momento para considerar actualizar tu reloj a uno más moderno, antes de que el modelo que llevas puesto entre también en la lista de “olvidados”.

