Continúa la búsqueda de tirador de Montana sospechoso de matar a 4 personas

Las autoridades rastrean una zona montañosa del oeste de Montana en busca de un veterano militar que, según afirman, abrió fuego en un bar, matando a cuatro personas.

Michael Paul Brown, de 45 años, huyó del bar The Owl, en el pequeño pueblo de Anaconda, en una camioneta blanca, pero la abandonó en algún momento, según Lee Johnson, administrador de la División de Investigación Criminal de Montana, que supervisa el caso. Johnson instó a los residentes el viernes por la noche a quedarse en casa y en alerta máxima.

“Si bien las fuerzas del orden no han recibido informes de que Brown haya causado daño a otras personas, se cree que está armado y es extremadamente peligroso“, declaró Johnson.

Las autoridades indicaron que divulgarían los nombres de las víctimas una vez que se haya notificado a todas sus familias.

“Esta es una comunidad pequeña y unida que se ha visto perjudicada por las atroces acciones de un individuo que no representa lo que esta comunidad ni los habitantes de Montana representan”, declaró Johnson.

Anaconda, a unos 40 kilómetros al noroeste de Butte, está rodeada de montañas y el pueblo tiene unos 9,000 habitantes.

Brown vivía al lado de The Owl Bar, según el propietario, David Gwerder, quien no estuvo presente durante el tiroteo el viernes por la mañana. Gwerder declaró a The Associated Press que el camarero y tres clientes murieron y que no creía que hubiera nadie más dentro. También afirmó no tener conocimiento de ningún conflicto entre Brown y ninguna de las víctimas.

“Conocía a todos los que estaban en ese bar. Se lo garantizo”, afirmó Gwerder. “No tuvo ninguna disputa con ninguno de ellos. Simplemente creo que perdió la cabeza“.

Brown sirvió en el Ejército de Estados Unidos como miembro de la tripulación de blindados de 2001 a 2005 y estuvo desplegado en Irak desde principios de 2004 hasta marzo de 2005, según la teniente coronel Ruth Castro, portavoz del Ejército. Brown estuvo en la Guardia Nacional de Montana de 2006 a marzo de 2009, según Castro. Dejó el servicio militar con el rango de sargento.

La sobrina de Brown, Clare Boyle, declaró a AP el viernes que su tío ha luchado contra una enfermedad mental durante años y que ella y otros familiares buscaron ayuda repetidamente.

“No se trata solo de un hombre borracho o drogado que se descontrola”, escribió en un mensaje de Facebook. “Es un hombre enfermo que a veces no sabe quién es y, con frecuencia, tampoco sabe dónde ni cuándo está”.

Sin rastro de Brown en la camioneta blanca ni en su casa, las autoridades se concentraron en la zona de Stumptown Road, al oeste de Anaconda, por tierra y aire, cerrando el acceso para que nadie pudiera entrar ni salir. Un helicóptero sobrevolaba la ladera de una montaña cercana mientras los agentes se movían entre los árboles, según Randy Clark, un policía retirado que reside allí.

A medida que los informes del tiroteo se extendían por la ciudad el viernes por la mañana, los dueños de negocios cerraron sus puertas y se refugiaron en sus casas con los clientes.

La dueña del Firefly Café en Anaconda dijo que cerró su negocio después de que un amigo la alertara del tiroteo.

“Somos Montana, así que las armas no son nuevas para nosotros”, dijo Barbie Nelson. “Que nuestro pueblo esté cerrado, todos estamos bastante nerviosos”.

