El romántico gesto de Adria Arjona por el cumpleaños de Jason Momoa

Adria Arjona tuvo un romántico gesto con Jason Momoa por su cumpleaños. La actriz puertorriqueña le dedicó un emotivo mensaje al actor estadounidense.

Este viernes Momoa cumplió 46 años, por lo que Arjona le dedicó una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram para felicitarlo.

“Feliz cumpleaños mi amor. No hay nada que me guste más que vivir la vida a tu lado. Así que aquí está un año más de ser salvaje y libre y por crecer siempre joven. Te quiero mucho amor”, escribió la actriz junto a un carrusel con fotos de distintos momentos de su relación con Momoa.

De inmediato, la publicación de Adria Arjona se llenó con con miles de reacciones positivas y comentarios de fanáticos y colegas que felicitaron al actor por su cumpleaños.

¿Cuándo comenzó la relación de Jason Momoa y Adria Arjona?

En mayo del año pasado, Jason Momoa confirmó tiene una relación con la actriz Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

A través de su cuenta de Instagram, Momoa publicó varias fotos para compartir la experiencia de su reciente viaje a Japón.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste alucinado”, comenzó su mensaje el actor de 44 años. “Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha”, agregó.

En algunas de las fotos que publicó Momoa, aparece muy cariñoso junto a Arjona.

En una de las imágenes, Momoa posa abrazando por la cintura a Adria mientras ella descansa su mano sobre sus brazos. En otra foto, ambos aparecen riendo mientras el viento despeina sus cabelleras.

