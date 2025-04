Adria Arjona le está enseñando español de Jason Momoa

Tras la confirmación de su relación el año pasado, Jason Momoa y Adria Arjona han hecho varias apariciones en eventos como la premiere de la segunda temporada de la serie Andor, en la que la hija de Ricardo Arjona es protagonista.

Esta semana, la actriz puertorriqueña acudió acompañada del Momoa al estreno de la segunda temporada de la serie de Disney+ en Londres.

Tras su paso por la alfombra roja del estreno, Adria Arjona publicó varias fotos de la premiere, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el comentario que le dejó Momoa.

“Congratulations mi amor. Perfect cast (Felicidades mi amor. Elenco perfecto)”, escribió el actor.

El comentario del actor causó una ola de reacciones de sus seguidores, quienes creen Arjona le ha estado dando clases de español a Momoa.

¿Cuándo comenzó la relación de Jason Momoa y Adria Arjona?

En mayo del año pasado, Jason Momoa confirmó tiene una relación con la actriz Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

A través de su cuenta de Instagram, Momoa publicó varias fotos para compartir la experiencia de su reciente viaje a Japón.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste alucinado”, comenzó su mensaje el actor de 44 años. “Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha”, agregó.

En algunas de las fotos que publicó Momoa, aparece muy cariñoso junto a Arjona.

En una de las imágenes, Momoa posa abrazando por la cintura a Adria mientras ella descansa su mano sobre sus brazos. En otra foto, ambos aparecen riendo mientras el viento despeina sus cabelleras.

