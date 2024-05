Jason Momoa confirmó su relación con Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona

Tras su divorcio, Jason Momoa anunció que tiene novia. Este lunes, el actor confirmó tiene una relación con la actriz Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

A través de su cuenta de Instagram, Momoa publicó varias fotos para compartir la experiencia de su reciente viaje a Japón.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste alucinado”, comenzó su mensaje el actor de 44 años. “Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha”, agregó.

En algunas de las fotos que publicó Momoa, aparece muy cariñoso junto a Arjona.

En una de las imágenes, Momoa posa abrazando por la cintura a Adria mientras ella descansa su mano sobre sus brazos. En otra foto, ambos aparecen riendo mientras el viento despeina sus cabelleras.

Momoa también publicó una foto de Arjona sola mirando un letrero de neón de Harley-Davidson Cycles.

La confirmación del romance entre Momoa y Arjona llega después de que el actor insinuara recientemente en la Comic Con de Basingstoke, en Reino Unido, que estaba comprometido. “Lo descubrirán muy pronto. He estado en una relación desde hace un tiempo”, aseguró en ese momento.

Todavía se desconoce cómo inicio la relación entre Jason Momoa y Adria Arjona.

¿Quién es Adria Arjona?

Adria Arjona es una actriz y modelo de 32 años, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona y Leslie Torres.

Arjona nació en San Juan, Puerto Rico, pero se crió en Ciudad de México antes de mudarse a Estados Unidos durante su adolescencia. Allí comenzó su carrera como actriz.

La hija del cantante de “El problema” hizo su debut como actriz en el cortometraje Loss. Más adelante tuvo su primer rol profesional en la serie Unforgettable.

También apareció como personaje invitado en la cuarta temporada de la serie Person of Interest, en la que interpretó a Dani Silva hasta 2015.

Sus papeles más recientes fueron en el filme de Netflix Triple frontera (2019) y en la miniserie Good Omens, de Amazon Studios y BBC Studios.

Separación entre Jason Momoa y Lisa Bonet

En enero de 2022, Jason Momoa y Lisa Bonet sorprendieron a todos al anunciar su separación, luego de 16 años de relación y dos hijos en común; sin embargo, no fue hasta hace poco que la expareja decidió hacer oficial su decisión.

En enero de este año, se conoció que la actriz había solicitado oficialmente la disolución de su matrimonio alegando diferencias irreconciliables y apenas 24 horas después los actores llegaron a un acuerdo.

De acuerdo con TMZ, que tuvo acceso los documentos legales presentados ante la corte, Bonet señaló en su demanda la fecha exacta en la que se dio la separación con el protagonista de Aquaman: el 7 de octubre de 2020.

En su proceso de separación, los actores priorizaron el bienestar de sus hijos, Lola, de 16 años, y Nakoa-Wolf, de 15, por lo que decidieron llegar a un acuerdo en privado y sin la intervención de un juez.

Aunque el acuerdo al que llegó la expareja se mantuvo en privado, se supo que ambos acordaron tener la custodia compartida de sus hijos y encargarse en partes iguales sobre todo lo referente a su crianza.

