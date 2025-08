Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de agosto de 2025

LEO

Amistades falsas y convenencieras hay por montones, así que no te me agüites si alguien te sale con una jalada. Aprende a reconocer quién está nomás viendo qué te saca y quién sí te quiere bien. Te cargas un humor que ni tú te aguantas, así que bájale dos rayitas al carácter antes de soltarle una patada al pesebre y lastimar a quien no lo merece. Celos tóxicos, mi ciela… si tienes pareja, aguas, porque podrías terminar armando un dramón por nada y hasta podrías provocar que te pongan el cuerno nomás por fastidiosa o fastidioso.

Antes de andar de cusca o cusco, échate una buena vista al espejo y pregúntate si estás pidiendo más de lo que ofreces, porque ni modo que andes buscando cuerpazo si tú andas en modo tamal mal amarrado. El pasado tocará tu puerta con flores y arrepentimientos, pero cuidado, porque ese karma viene disfrazado de “te extraño”. Si no aprendes a cerrar ciclos, vas a andar en la misma novela con diferente capítulo.

Una escapadita viene en camino y será de esas que te hacen suspirar y querer más. No dudes en lanzarte si se presenta la oportunidad, pero cuida tus finanzas porque traes la cartera más agujereada que tus calcetines. Aprende a decir que no sin culpa, y a ponerle un alto a quien nomás te busca por conveniencia. Tu corazón es noble, pero no estás pa’ estar recogiendo basura emocional ajena.

VIRGO

Traes la panza como lavadora descompuesta y la culpa la tiene esa garnacha que te echaste sin pensar. Si no quieres andar doblado del dolor, ya bájale al picante y deja de tragar en la calle como si tuvieras estómago de acero. Dolores musculares podrían darte la bienvenida esta semana, sobre todo si sigues cargando con pendientes ajenos que ni al caso. Un proyecto puede que se te caiga, pero no es el fin del mundo, más bien es el universo diciéndote “pa’ la otra pon más atención”.

El amor propio anda escaso, no andes buscando migajas emocionales de alguien que ni siquiera sabe lo que quiere. Mejor enfócate en ti, en tu paz mental, y en salir de esa rachita en la que los dineros nomás no rinden. Eres experto en gastar en pura fregadera que ni necesitas, y luego te preguntas por qué no avanzas.

Organízate, ponte las pilas, y verás cómo hasta te sobra para el gustito. Y cuidado, que podrías terminar encamado con una amistad o alguien muy cercano. Si vas a revolver amistad con pasión, al menos que sea con responsabilidad emocional, no vayas a salir llorando después porque te clavas fácil. Aprovecha esta etapa para quitarte lo agachado y empezar a pensar más en ti que en los demás.

LIBRA

Tu corazoncito quiere amor, pero también libertad, y ahí es donde te atoras. No puedes andar queriendo mariposas si vives aplastándolas con tus inseguridades. Ahorita lo más importante eres tú, tu estabilidad, tus planes y tu tranquilidad. No te claves con quien nomás te pone trabas, porque podrías acabar encerrado en una relación que parece jaula dorada.

En lo laboral te estás aburriendo como mico en domingo. Si ya te hartó la rutina, no esperes a que el universo haga el cambio por ti. Busca opciones, actualiza tu currículum, pero eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener algo mejor amarrado. No seas de los que brincan del barco y acaban nadando con cocodrilos.

Una molestia en la espalda o en las piernas podría darte el pitazo de que estás descuidando tu cuerpecito de tentación. No te quejes si no te ves como quieres si no haces nada pa’ lograrlo. Es momento de entrarle con todo a la dieta, al gym o aunque sea al cardio de la caminata, pero haz algo.

Lo bueno es que vienen cambios positivos en tu trabajo o ingreso. Pero recuerda: el éxito no llega solo, hay que moverse, y tú ya te estancaste más de la cuenta. Tu problema no es la suerte, es que te saboteas con pensamientos bien chafas.

ESCORPIÓN

Ese ex que juraste que ya era historia, va a querer meterse otra vez por la rendija con promesas que suenan bonito, pero huelen a engaño. No te dejes llevar por el verbo, porque ya sabes cómo termina la historia: tú llorando y el otro bien campante. Aprende de una vez a no confiar ni en tu sombra porque hasta ella desaparece cuando oscurece.

Tienes una manía bien sabrosa de caer con quien ya te falló y eso ya es masoquismo emocional. Deja de dar tanto y empieza a cuidar más lo que tú necesitas. Si ya tienes pareja, no andes buscándole tres pies al gato, ni andes de coquetón con medio mundo porque lo que das, regresa, y el karma no perdona.

La monotonía está haciendo de las suyas, así que es momento de ponerle picante a la relación. Salgan, hagan cosas nuevas, explórense —y no solo en el sentido profundo, sino en todos— porque si no lo haces tú, puede que lo haga alguien más y te quedes viendo.

Aguas con lo que comes porque tu estómago anda delicadito, no es tiempo de andar comiendo en cualquier esquina. Ya ponte las pilas con tu salud, tu estabilidad emocional y tus decisiones. Ya no estás pa’ andar echando relajo sin consecuencias. Este ciclo es pa’ limpiar, cerrar puertas, y abrir otras con más estilo.

ARIES

Tu problema no es que seas celoso o celosa… el problema es que te haces unas novelas mentales que ni Televisa se atreve. Entiende que no puedes controlar todo lo que tu pareja hace, y si de plano ya no confías, mejor despídete y no te estés amargando la vida. Y si estás soltero o soltera, ahí viene un encuentro pasional bien sabroso con alguien cercano, pero sin compromisos, ¿eh? No te me claves porque no es pa’ amores eternos, es nomás pa’ quitarse las ganas.

Vienen cambios buenos en los dineros, y eso te va a sacar una sonrisa, pero no te emociones tanto porque si no te sabes administrar, se te va a ir como agua entre los dedos. Amor con amor se paga, y también con detalles, mensajes, cariñitos… ya deja de pensar que solo tú das. Aprende a recibir sin sentirte comprometido.

Una amistad podría empezar a sentir algo más por ti. Aguas, porque si no quieres nada serio, no le sigas el jueguito, porque se va a clavar y luego tú vas a andar huyendo como si te estuvieran cobrando pensión.

También se avecina un viaje que empezará a planearse en este mes de agosto. Será la oportunidad de darte una escapadita, respirar aire fresco y quizá hasta abrir la puerta a un nuevo comienzo. Si tienes dudas sobre lo que sientes por alguien, no finjas: si ya no te mueve ni el café juntos, mándalo a la shingada con educación, pero con firmeza. Tu tiempo es oro y no estás pa’ andar haciendo caridad emocional.

TAURO

Traes un humor que ni los perros se te acercan. Tu estado de ánimo anda más cambiante que señal de Wi-Fi, y eso hace que andes diciendo cosas sin filtro, lastimando sin querer (o queriendo). Mucho ojo, porque podrías echar a perder relaciones que sí valen la pena nomás por andar de lengua floja.

Una amistad cercana va a terminar su relación y querrá tu apoyo, pero no te metas de más porque podrías acabar embarrado en drama ajeno. Si no es tu circo, ni te subas al trapecio. En lo económico, puede que salgas de una deuda que traías colgando, pero no te vayas de hocico y empieces a gastar como si fueras millonario, porque en una de esas, acabas más jodido que antes.

Vas a descubrir el verdadero rostro de varias personas. Te darás cuenta de quién está contigo por cariño y quién nomás te usa como escalón o cajero automático. No dejes entrar en tu vida a quien solo aparece cuando le va bien a tu vida, pero cuando necesitas un hombro, ni sus luces.

También es momento de enfocarte en lo que realmente quieres para tu futuro. Deja de quejarte por lo que no tienes y empieza a trabajar por lo que sueñas. No tienes por qué andar rogando amor, ni amistad, ni nada. Quien te quiera bien, se queda. Quien no, que se lleve su drama a otro lado. Tú estás para construir y sumar, no para andar recogiendo pedacitos de otros.

GÉMINIS

Prepárate porque vienen eventos sociales, compromisos, fiestas… y con eso, la tragadera. Vas a subir unos kilitos si no te pones pilas desde ya. Tu cuerpecito sabrosón no se mantiene solo, así que échale ganas al gym, a la dieta, o mínimo deja de cenarte media tienda. No es por estética, es por salud, que ya traes el metabolismo más lento que tortuga en reversa.

Eres una mente brillante, pero te gana la hueva y la distracción. Tus proyectos son buenos, pero les falta continuidad. Te emocionas un día y al otro ya estás tirada viendo series como si el éxito se construyera solo. Si de verdad quieres que algo jale, ponle empeño, constancia y más ganas.

En temas del amor, andarás con poca paciencia. Si tienes pareja, no seas tan tajante. Y si estás en plan soltero, cuidado con prometer lo que no vas a cumplir, porque podrías despertar sentimientos en alguien que solo querías pa’ pasar el rato.

No esperes a que te caiga del cielo lo que quieres. La suerte existe, sí, pero también la constancia, y esa es la que te hace falta. Deja de quejarte por lo que no tienes si ni siquiera te estás moviendo por lo que quieres. Sácate de esa rutina que te tiene bien apagado. Haz algo distinto, viaja, cambia el look, haz lo que sea, pero no te quedes estancado en el mismo lugar de siempre.

CÁNCER

Aguas con las fiestas y los tequilas, porque podrías terminar encuerado y abrazando a alguien que ni sabes cómo se llama. Y si no te cuidas, podrías hasta estrenar bendición, ¿eh? Tú sabes que te gusta el romance de una noche, pero no se te olvide que el chiste se cuenta solo si no hay consecuencias.

Amores del pasado quieren regresar nomás pa’ darte en la madre. No les abras la puerta ni aunque vengan llorando, ya sabes que no cambian, nomás se pulen el cuento. Una amistad podría quererte dar cariño con lengua incluida, pero tú sabrás si te avientas el brinco o mejor te haces el dormido.

Aprende a perdonar, pero también a poner límites. A veces te aferras tanto al orgullo que ni tú mismo entiendes por qué sigues enojado. Recuerda que el que no perdona, carga. Y tú ya traes demasiadas cosas cargando como para sumar más.

En el tema emocional, necesitas dejar de autosabotearte. Si ya te das cuenta de que estás repitiendo patrones, cambia la jugada. Y si estás con alguien que te hace sentir menos, aléjate ya, porque ni es amor ni es justo. Tú vales un chingo y mereces a alguien que lo sepa sin que se lo estés recordando a diario.

Y por último: si quieres dar caricia gratuita, dale. Pero con responsabilidad y sin andar dando explicaciones. Es tu cuerpo, tu vida y tu decisión. Nomás no te encariñes si sabes que solo era de paso.

PISCIS

El amor se te va a aparecer cuando menos lo esperes, pero tú, en vez de abrirle la puerta, lo andas correteando con la escoba porque ya no confías ni en tu sombra. Y está bien protegerse, pero tampoco te pases de paranoico o paranoica. Aprende a disfrutar lo que llega, sin estar esperando la puñalada en la espalda. Si desconfías de todos, nunca vas a dejar entrar a nadie que valga la pena.

Tu autoestima anda bajita y eso te hace aceptar menos de lo que mereces. No te compares con nadie, cada quien tiene su proceso. No entregues todo solo por sentirte querido o querida. Quien te ame, lo va a hacer completo y sin condiciones, no a medias tintas. Ten mucho cuidado con movimientos inesperados de dinero, podrías enfrentar pagos, deudas o inversiones fallidas si no le pones atención a lo que firmas.

Viene una salida de la ciudad que podría incluir un encamamiento improvisado con una amistad. Aguas, porque tú te enamoras más rápido que la señal del WiFi se va. Si ya sabes que eres de corazón blandito, no andes de picaflor, porque terminas llorando con los ojitos bien brillosos.

Es momento de aprender a soltar, dejar de vivir en el pasado y ponerte serio con tus planes. Ya no andes tropezando con la misma piedra con diferente perfume. El universo te quiere ver brillar, no estancado.

ACUARIO

Tienes que aprender a hacer limpieza emocional. Saca de tu vida a la gente que no aporta, que solo te estresa, te juzga o te pone trabas. No tienes por qué cargar con dramas ajenos ni andar salvando a quien no quiere ser salvado. Recuerda: no eres ni psicólogo ni bombero pa’ estar apagando fuegos emocionales.

Tu gran defecto es que te atontas cuando alguien te da migajas. Quien te quiera, que te quiera completo, de tiempo completo y sin excusas. Ya deja de andar perdiendo el tiempo con amores a medias o relaciones sin pies ni cabeza. Si tienes pareja, ten mucho cuidado con lo que dices, porque tus palabras son como navaja: si no las sabes usar, cortan y feo.

Los celos y las inseguridades podrían estarse metiendo en tu relación y no por lo que tu pareja hace, sino por lo que tú imaginas. No quieras controlar todo ni revisarle el celular, mejor invierte esa energía en recuperar tu cuerpazo criminal. Métete al gym, sal a correr, o mínimo estírate en la cama, pero haz algo por ti.

Vienen buenas noticias en tu trabajo o negocio, pero si no te aplicas y dejas todo a la suerte, se te va a ir la oportunidad como agua entre los dedos. Tú decides si quieres seguir quejándote o empezar a actuar.

CAPRICORNIO

Las relaciones son como contratos: si no estás dispuesto a cumplir, no firmes nada. Así de fácil. No andes prometiendo amor eterno si al tercer mes ya andas buscando otra boca que besar. Eres entregado, sí, pero te aburres rapidito y ahí es donde la riegas, porque no sabes mantener el fuego vivo. Te encanta el inicio, pero le sacas la vuelta a la constancia.

Si tienes pareja y han pasado por momentos tensos, pon de tu parte. El amor no es solo sentirse bonito, también se trata de saber resolver, escuchar y ponerte en los zapatos del otro. Deja de pensar que siempre tienes la razón, porque ni Dios baja a explicarte cómo se ama. Aprende a ceder, a negociar y a hablar sin herir.

Un viaje se viene cocinando en tu agenda, pero si no te organizas con los gastos podrías terminar vendiendo hasta el control de la tele. Haz bien tus cuentas antes de lanzarte a la aventura. Todo apunta a que te irá bien si no te pasas de gastalón o gastalona.

Te conviene empezar a cuidar tus hábitos. No todo es trabajo y estrés. Tu cuerpo también necesita atención, descanso y apapacho. Si no te cuidas tú, nadie lo va a hacer por ti.

SAGITARIO

Tú no naciste para andar mendigando amor, naciste para que te quieran con todo y tus locuras. Si estás soltero o soltera, recuerda que el amor se construye, no se encuentra en cualquier esquina. Y si estás en una relación, analiza bien si realmente es lo que quieres o si solo estás ahí por costumbre. No tengas miedo a soltar lo que ya no te hace feliz.

Quien te quiera, que pague el precio completo, sin rebajas. Y si no lo quiere pagar, que se haga a un lado y deje pasar a la clientela. Este es un buen momento para eliminar de tu vida a personas que nomás no suman. Si cada vez que ves un mensaje suyo se te frunce el alma, ya sabes qué hacer.

Cuida mucho tu salud, sobre todo de enfermedades respiratorias. No te descuides solo por andar en la fiesta o desvelándote. Y hablando de trabajo: no tengas miedo a cambiar de chamba si la que tienes ya no te llena ni te deja nada bueno. Tú no estás hecho para vivir frustrado. Si lo que haces no te hace feliz, no lo hagas.

Deja que el mundo ruede y enfócate en lo tuyo. No tienes que darle explicaciones a nadie. Vive, goza, sueña en grande y no le hagas caso a la gente p3ndeja que nomás busca verte caer.