Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de agosto de 2025

LEO

Ese viaje que traías en mente nomás no se va a armar… ni por presupuesto ni por culpa de personas que solo te dan el avión. No te agüites, mejor enfócate en reconectar con tu familia, porque vas a tener un reencuentro que te va a mover el corazoncito. Te vas a dar cuenta de que por andar tras quien ni te pela, has descuidado a los que sí valen la pena.

Hay alguien que te tiene con el Jesús en la boca: a ratos se te acerca con sonrisitas, y luego ni las gracias te da. ¡Ubícate! No caigas con quien solo juega a verte ilusionado(a). Hazte la prioridad, no andes rogando amor donde no te lo dan ni fiado.

Ese negocio que traes en la cabeza tiene potencial, pero le estás echando más ganas a las excusas que al plan. Estás en una racha muy perra, así que si te enfocas y le metes enjundia, se te va a dar chido y con billete.

También pon atención a tus emociones: te andas cargando un humor que ni tú te aguantas. Relájate, respira y vuelve a lo que de verdad importa. Tu energía anda brava, úsala pa’ bien, no pa’ andar peleando con medio mundo.

VIRGO

Traes un genio que ni el diablo se atrevería a torear. Ten cuidado porque puedes herir a quien menos quieres y después ni cómo disculparte. No se trata de tragarte lo que sientes, pero sí de no escupirlo con veneno.

Se avecinan momentos de nostalgia y tristeza por alguien que ya no está. Permítete sentir, pero no te quedes estancado(a). Llora lo que tengas que llorar y sigue adelante, porque aún te queda mucho por vivir.

Ojo con el dinero, paga tus deudas antes de que el buro te ponga en la lista negra. No compres cosas solo por impresionar o por ansiedad.

Alguien del pasado volverá con sus dramas reciclados. No caigas, esa película ya la viste y el final sigue estando igual de feo. Mejor enfócate en lo que sí vale la pena.

El amor te va a agarrar desprevenido(a) y va a llegar de donde menos lo esperas. ¿Y sabes qué? Déjate querer, pero sin perder la cabeza. Ámate primero tú, para que nadie llegue a tratarte como segunda opción.

No te ahogues en vasos con agua, y mucho menos en los que ni son tuyos. Aprende a soltar lo que no puedes controlar y enfócate en lo que sí depende de ti.

LIBRA

Vienen días bien interesantes porque el universo se anda acomodando y trae la energía girando a tu favor, así que si tienes sueños atorados… ¡es ahora o nunca! Eso sí, si tienes pareja, ponte trucha porque los celos van a estar más vivos que nunca y todo por culpa de una persona de piel blanca que va a estar bien metiche. No te prestes a juegos peligrosos ni andes dando motivos si sabes que tienes la cola larga.

Una amistad llegará con el chisme más sabroso de la semana, pero no todo lo que brilla es oro: algunos vienen por el chisme y otros a meterte el pie, así que abre bien los ojos.

¡Cuidado con las compras locas! Porque podrías acabar vendiendo lo que no tienes para pagar lo que ni ocupabas. No es tiempo de gastar por impulso, guarda para lo importante.

No descuides a tu pareja si la tienes, porque aunque no te diga nada, ya le anda brincando la duda de si todavía sientes algo. Y si no tienes pareja, aguas con andar regalando cariño sin protección… y no solo hablo del corazón, también de lo que se embarra.

Y ojo: no te desgastes por quienes no moverían ni un dedo por ti. Aprende a dar solo en la medida que recibes, y no te claves por tonterías que tienen solución más fácil de lo que crees. ¡Más autoestima, menos drama!

ESCORPIO

No confíes en cualquiera, porque podrías acabar metido(a) en chismes, broncas o hasta en camisa de once varas por andar soltando lo que no debes. Tus secretos son tuyos y de nadie más, así que cállate la boca antes de que te armen una telenovela.

Ya basta de culparte por cosas que ni hiciste o de andar flagelándote por errores pasados. Todos la regamos, pero lo importante es no quedarse ahí tirado(a) en el drama.

Esta nueva semana que llega cuida mucho tus pertenencias, porque hay posibilidades de robo o pérdidas que te pueden sacar un buen susto. No dejes las cosas al aventón.

En el amor, se vienen buenas vibras. Puede llegar alguien nuevecito, ya sea por redes o una amistad que te lo presente. No le pongas tantas trabas, deja que la cosa fluya, no todo es control.

Sueles ser muy distraído(a) y eso te mete en problemas que luego ni sabes cómo explicar. También suelta ya ese miedo a mostrar lo que sientes, porque no todos quieren jugar contigo, algunos sí vienen con buenas intenciones.

No te hagas bolas con escenarios que solo existen en tu cabeza. Vive el presente, deja de amargarte por lo que ni ha pasado y ponte las pilas con lo que sí puedes cambiar.

Y por último: que cada quien se haga bolas con su vida, tú atiende lo tuyo, porque ahí sí puedes meter mano.

SAGITARIO

Aguas con fantasmas del pasado, porque se te va a aparecer uno que te dejó más traumado(a) que el SAT. Viene con la sonrisita hipócrita y las palabras bonitas, pero no trae nada nuevo, solo dolores de cabeza con edición remasterizada.

Ya no te pongas triste si esa persona no te busca o no hace ni el mínimo esfuerzo por estar en tu vida. Apréndelo de una vez: quien quiere, busca… y quien no, se desaparece más rápido que tu quincena.

No cambies tu forma de ser por nadie, quien te quiera, que te quiera neta, con todo y tu loquera.

Una amistad se va de tu vida, y aunque duele, era momento. Su historia ya caducó, y seguir insistiendo es como querer revivir al muerto: ya no se puede.

Si tu pareja anda misteriosa, ponle lupa, porque ese misterio ya tiene nombre, apellido… y probablemente también Facebook. Una persona de piel blanca la anda rondando y tú nomás viendo pa’ otro lado.

Prepárate para un evento social donde vas a lucir más que luces navideñas, y viene también una propuesta laboral o un viajecito de trabajo que te puede abrir puertas.

La vida te anda empujando a que confíes más en ti, que te des tu lugar y que mandes a la fregada a quien no te sume. Aguas con dolores en articulaciones o achaques inesperados, no está de más un chequeo médico. Hazle caso a tu cuerpo… ¡y a tu intuición también!

CAPRICORNIO

Es momento de dejar de andar sobreviviendo y empezar a vivir de verdad. Tienes sueños bien chingones y metas que nomás no avanzan porque tú solito(a) te saboteas. Ponte las pilas, que si no es ahora, ¿cuándo?

Vienen amores intensos, de esos que te hacen olvidar hasta los recibos pendientes, pero aguas… que no todo lo que brilla es amor eterno. Déjate querer, pero con los ojos bien abiertos.

Cuidado con exes, porque uno anda con ganas de vengarse o hacerte pasar un mal rato. No le des entrada ni pa’ saludarlo, porque lo único que va a traer es veneno y chismes.

No vivas en el “hubiera”, ni te martirices por errores que ni siquiera fueron tuyos. Ya suéltate de culpas heredadas y enfócate en lo que sí depende de ti.

Estás dándoles demasiada energía a personas que ni agua te ofrecen cuando te ven seco(a). Ya párale, que eso no es amor, es costumbre mal aprendida.

Si notas que la gente empieza a hablar más de ti, en lugar de enojarte, siéntete orgulloso(a): solo el que destaca hace ruido.

Desconfía de todo lo que huela a “es por tu bien”, porque podrías estar siendo manipulado(a) sin darte cuenta. No te dejes meter ideas ajenas ni te compares con los demás, tú vas a tu ritmo… pero vas.

ACUARIO

Ten cuidado con estar esperando de más de quien no da ni las gracias. Vienen decepciones de esas que te bajan de la nube bien feo, pero también te ponen los pies en la tierra.

Una amistad trae algo que decirte desde hace rato… y no es precisamente un piropo. Se enteró de comentarios feos sobre ti y ha estado guardándoselo, pero pronto va a soltar la sopa.

Una persona de tierra lejana podría cruzarse en tu camino y sin querer te va a ir tocando el corazón de a poquito. No le pongas murallas a todo mundo, hay gente que sí vale la pena.

Tu manera de ver la vida ha cambiado un chorro. Ya no te dejas ver la cara como antes, y eso te ha vuelto más selectivo(a), lo cual es bueno… pero no cierres todas las puertas, porque también te puedes perder de cosas chidas.

No tomes decisiones a la carrera ni te dejes manipular por chantajes emocionales. Es momento de pensar en ti y en nadie más.

Tu autoestima está creciendo, y eso se nota. Vas entendiendo que nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso.

Cuidado con amores nuevos que se ven bien por fuera, pero por dentro traen puras red flags. Antes de entregar el corazón (y otras cosas), asegúrate que no sea más tóxico que refresco de cola.

PISCIS

Deja ya de buscar excusas para no hacer lo que sabes que debes hacer. Tienes metas que están a nada de cumplirse, pero te falta un empujoncito… y sí, ese empujón te lo tienes que dar tú solito(a).

Te desespera que las cosas no se den al ritmo que quieres, pero recuerda que lo bueno tarda… y lo duradero, más.

Ya no cargues con culpas del pasado. Lo que fue, ya se fue; si sigues volteando para atrás, te vas a tropezar con lo que tienes en frente.

El amor se te va a presentar en distintas formas y personas, solo asegúrate de distinguir entre quien te quiere bien y quien solo quiere pasar el rato.

Cuidado con dejar que otras personas metan su cuchara en tu vida. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decidir por ti.

No vivas tan de prisa, que por querer llegar antes, podrías tropezarte con lo que ni te tocaba.

Confía más en las personas que han estado ahí desde siempre. No todo mundo quiere fregarte, también hay quien quiere verte bien y verte triunfar… nada más que no te dejes.

Y no olvides: si alguien llega a tu vida, que sume, no que reste. Porque ya tuviste suficiente con quien nomás te vaciaba hasta las ganas de reír.

ARIES

Amor con amor se paga, sí… pero también se vale cobrar lo que te deben, emocionalmente hablando. No te sigas desgastando por quien solo te da migajas, porque tú no naciste para andar mendigando cariño.

Cambiar de rutina es urgente, ya estás en modo zombie y eso está afectando tu humor, tus relaciones y hasta tu manera de pensar. Date un respiro, sal, baila, métele sabor a tu día.

Si estás soltero(a), disfruta esta etapa y deja de andar viendo a todo mundo como posible relación. A veces el amor llega sin avisar… y en tu caso, podría ser en la segunda semana de agosto, con alguien que ya conoces, pero al que no le habías puesto atención.

Viene dinerito inesperado, gracias a alguien que por fin te va a pagar lo que te debía.

Ojo con los pleitos familiares, te van a querer meter en dramas que ni te tocan. Hazte el ciego, sordo y mudo. Si no sabes el chisme completo, mejor ni opines, no te metas en camisas de once varas.

Es tiempo de cambiar tu actitud. Si sigues esperando resultados mágicos sin mover un dedo, ahí te vas a quedar. Dale con todo, pero con dirección.

Y cuidado con los dineros: podrías tomar decisiones impulsivas que te salgan más caras que los tamales en diciembre.

TAURO

Ya deja de vivir del “a ver si vuelve”, del “quizá me extraña” o del “cuando le nazca, me busca”. Si alguien no se acerca, es porque no le importa tanto como tú quisieras. Sigue tu camino y no pongas tu vida en pausa por nadie.

Tus pensamientos están más poderosos que nunca, así que enfócate en lo positivo. Si piensas basura, eso es lo que vas a atraer.

Hay una gran oportunidad por descubrir: un propósito que te va a dar un giro cañón en tu forma de ver la vida y te va a enchinar el alma.

En temas de pareja, se vienen movidas fuertes, puede haber distancias causadas por trabajo o por broncas familiares. Si de verdad hay amor, van a poder con eso y más… pero si ya venían tambaleando, agárrense.

Cuidado en el trabajo: hay una viborita disfrazada de compa que anda hablando de ti a tus espaldas. Si te descuidas, te va a embarrar en un problema que te va a costar la buena fama.

Vas a desear regresar al pasado por errores cometidos, pero ¡aguas! Recuerda que ese capítulo ya fue. Mejor aprende, levántate y no vuelvas a caer donde ya te dolió.

Deja de hacerte el fuerte o la fuerte todo el tiempo, también se vale decir “ya basta”.

GÉMINIS

Vas a andar con la lengua más afilada que nunca, y eso tiene su encanto, pero también su riesgo. Vas a soltar verdades que algunos no están listos para oír, y puede que se arme una que otra guerra campal.

Chismes familiares van a intentar embarrarte, pero tú sabes bien de qué lado estás. No caigas en provocaciones ni te metas donde no te llaman.

Mucho ojo con temas legales o movimientos en el trabajo, podrías caer en un fraude o una bronca con consecuencias si no revisas bien los detalles.

Vienen días de altibajos emocionales, cambios de humor de esos que ni tú entiendes. Y si no tienes cuidado, podrías decir algo que después vas a querer tragarte con todo y servilleta.

Invitación a viaje, nuevo proyecto, movimiento económico… se te va a abrir el panorama, pero necesitas estar listo(a) para tomar decisiones al vuelo.

Insomnio, problemas gástricos, ansiedad: tu cuerpo te está diciendo “¡bájale dos rayitas!”. Cuida tu salud, que sin eso no tienes ni cómo echarle ganas.

La soledad podría hacerte mirar al pasado con nostalgia, pero recuerda por qué te saliste de ahí. No vuelvas donde ya no te quieren ni de visita.

¡Ah! Y chance y se arma un viajecito sabrosón con ligue incluido… solo no la riegues hablando de tu ex.

CÁNCER

Ya no cargues el costal del drama por cosas que ya no existen. ¿Qué ganas con estar reviviendo lo que ya se fue? Mejor ponte las pilas y enfócate en lo que sí puedes construir.

Ten cuidado con lo que prometes, porque podrías quedar mal y eso va a afectar tu imagen. Si no puedes, di que no desde el principio.

Un familiar va a necesitar de ti más de lo normal. No te niegues, pero tampoco dejes que te absorban. Ayuda, pero con límites.

Noticia inesperada de un amor del pasado… puede ser un mensaje, un reencuentro o alguien que quiere “hablar”. Tú decides si abres esa puerta o la clavas con clavo oxidado.

Si tienes pareja, prepárate para una discusión por temas que ni al caso… todo porque hay cosas no resueltas desde hace tiempo. No guardes nada, suéltalo, pero sin ofender.

Cuidado con accidentes tontos: caídas, golpes, resbalones. Anda con más atención, sobre todo si vas con la cabeza en las nubes.

Tu economía va a dar un brinquito bueno, pero no lo malgastes en cosas sin sentido.

El amor se va a manifestar en detalles chiquitos: una sonrisa, una palabra, un mensajito inesperado. Si andas soltero(a), abre bien los ojos, porque puede estar más cerca de lo que imaginas.