¡Pelea en 200m! Noah Lyles y Kenny Bednarek quedan cara a cara tras final de Atletismo

El campeonato nacional de atletismo de Estados Unidos vivió un cierre lleno de tensión este domingo en Eugene, Oregón, luego de que Noah Lyles superara a Kenny Bednarek en una apretada final de 200 metros y ambos protagonizaran un altercado físico y verbal tras cruzar la meta.

Lyles, tres veces campeón mundial de la distancia, detuvo el cronómetro en 19.63 segundos, apenas 0.04 segundos por delante de Bednarek, asegurando así su quinto título nacional y la clasificación para el Mundial de Atletismo en Tokio del 19 de septiembre, donde ambos volverán a verse las caras.

Sin embargo, la acción más intensa llegó después del último paso: Lyles miró a Bednarek y le lanzó algunas palabras en tono desafiante.

La respuesta del subcampeón olímpico fue inmediata: un empujón con las dos manos en la espalda del ganador y un intercambio verbal que incluyó un reto directo para una revancha.

“Si tienes un problema, espero tu llamada”, dijo Bednarek durante la entrevista televisiva posterior. Lyles respondió: “Tienes razón. Hablemos después de esto”.

Bednarek: “Es una cuestión de respeto”

Aunque ambos estrecharon manos en medio de la tensión, Bednarek no ocultó su molestia por la actitud de su rival:

“No hagas eso conmigo. No lo hago con nadie. No es buen carácter. Ganó la carrera, le doy el mérito, pero lo que hizo fue una falta de respeto”, afirmó el velocista, quien venció a Lyles las dos últimas veces que se enfrentaron en Juegos Olímpicos.

El estadounidense de 25 años también dejó claro que, con condiciones físicas similares, está seguro de poder ganarle nuevamente:

“La próxima vez que nos alineemos, voy a ganar. Eso es todo lo que importa”.

Lyles no quiso hacer comentarios

Por su parte, Lyles evitó dar detalles sobre el altercado, afirmando que lo hacía “por órdenes del entrenador”. No obstante, lanzó una advertencia de cara al Mundial:

“Si no pueden ganarme ahora, no me van a ganar nunca”.

El velocista recordó que 2025 ha sido un año difícil, ya que una lesión en abril lo mantuvo alejado de la pista hasta junio. Aun así, volvió con fuerza y demostró que sigue siendo el hombre a vencer en los 200 metros.

