Algunos republicanos defienden a ciertos indocumentados

Hasta ahora son pocos los republicanos que abiertamente apoyan la regularización de inmigrantes indocumentados, como lo muestra el respaldo a la llamada Ley Dignidad, un esfuerzo bipartidista liderado por la republicana María Elvira Salazar (Florida) y la demócrata Verónica Escobar (Texas).

Se trata de un esfuerzo bipartidista, pero hasta ahora pocos republicanos se han sumado, el más reciente fue Mario Díaz-Balart (Florida).

En total son 11 los republicanos que abiertamente apoya el proyecto de ley que permitiría a millones de inmigrantes indocumentados obtener una Green Card y, eventualmente, la ciudadanía.

La lista la completan Michael Lawler, (Nueva York), David Valadao y Young Kim, de California; Dan Newhouse (Washington); Mike Kelly y Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Gabe Evans (Colorado), Marlin Stutzman (Indiana) y Don Bacon (Nebraska).

Salazar ha sido de las republicanas más vocales sobre los procesos de deportación implementados por el gobierno del presidente Donald Trump, pero las palabras de la republicana del Distrito 27 de Florida ha tenido poco eco desde la Casa Blanca sobre sus preocupaciones.

“Los arrestos en cortes migratorias, incluyendo gente con I-220 y casos pendientes de asilo, la terminación del programa CHNV, que deja a miles expuestos a la deportación, y otras medidas similares, ponen en riesgo nuestra obligación sobre el debido proceso que toda democracia debe garantizar”, dijo en una postura el 6 de junio pasado.

El programa CHNV es el ‘parole’ humanitario para originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, el cual enfrenta procesos judiciales en tribunales federales, aunque por ahora la Administración Trump no puede deportar en forma expedita a estas personas, luego de la decisión de una corte en Washington, D.C.

“Mantengo clara mi posición: cualquier persona con caso pendiente de asilo, petición de ajuste de estatus, o un caso similar, merece un debido proceso”, expuso Salazar.

La republicana, sin embargo, mantiene su postura de que ICE debe deportar a todos los indocumentados que hayan cometido delitos.

“Estoy totalmente de acuerdo en que el gobierno debe expulsar a todos los delincuentes que se encuentran aquí ilegalmente, tal como prometió el presidente Trump”, dijo.

Sin embargo, el zar de la frontera Tom Homan y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han indicado que cualquier indocumentado ha violado las leyes del país y, por lo tanto, debe ser deportado.

Una valla publicitaria muestra un mensaje que dice “Traidores a los inmigrantes”, junto con fotos de políticos floridanos con raíces en Cuba, incluyendo, de izquierda a derecha, al secretario de Estado Marco Rubio y a los representantes María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Un llamado por el TPS

En mayo, los representantes Díaz-Balart (FL-26), Carlos A. Giménez (FL-28) y Salazar (FL-27) expresaron su decepción sobre la decisión de la Corte Suprema de permitir a la Administración Trump terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos.

Sin embargo, lejos de culpar al actual mandatario, se lanzaron con el presidente Joe Biden, quien fue quien implementó el TPS para los inmigrantes de Venezuela.

“Desafortunadamente, los venezolanos decentes y trabajadores que se han integrado a nuestras comunidades del sur de Florida y han contribuido a la prosperidad económica de nuestro gran país están pagando el precio de la negligencia y las falsas promesas del presidente Biden al abrir la frontera sur a millones de personas”, dijeron.

Su voz unida tampoco ha tenido resonancia en el DHS, que continúa la batalla legal sobre el TPS, debido a que la decisión de la Corte Suprema fue por una petición de emergencia de la Casa Blanca, sin decidir sobre el fondo del tema.

¿Y qué dicen los votantes?

Las encuestas recientes muestran cambios entre los republicanos sobre las políticas migratorias del presidente Trump, pero exhiben también una dicotomía en las posiciones, ya que se apoya el camino a la ciudadanía, pero también hay respaldo en deportaciones.

Un reciente reporte de Gallup revela que el 59 por ciento de los republicanos apoya la ciudadanía para indocumentados que viven en EE.UU., a diferencia del 46 por ciento en 2024.

Sin embargo, el 77 por ciento respalda la deportación de todos los inmigrantes que viven en el país, una cifra menor al 84 por ciento de 2024.

El presidente Trump ha reconocido retos sobre las deportaciones, principalmente en la dificultad de reemplazar a trabajadores del campo, como lo expresó en una entrevista en CNBC.

“No podemos dejar que nuestros agricultores se queden sin nadie. [Los inmigrantes] son personas que no se pueden reemplazar fácilmente”, dijo. “La gente que vive en el centro de la ciudad no hace ese trabajo. Simplemente no lo hacen. Y lo han intentado, lo hemos intentado. Todos lo intentaron. No lo hacen. Esta gente lo hace de forma natural”.

