Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de agosto de 2025

LEO

¿Ya oliste a pañal? Porque en tu familia se huele embarazo. Así como lo lees: alguien cercano va a salir con sorpresa y tú podrías ser el confidente número uno… o el que ayude a comprar los pañales. Prepárate porque un familiar te va a necesitar con urgencia, y aunque a veces haces como que no ves, al final siempre terminas echándote el paquete encima, bien noble y bien chismoso.

Si tienes pareja, se vienen unos roces medio feos. Y no de los que te hacen sudar rico, sino de los que duelen porque salen verdades enterradas. Entre más rápido dejen las mentiras y hablen al chile, más pronto se sana la cosa. Si se siguen haciendo patos, la relación va a tronar como ejote.

En lo laboral se ve una oportunidad fregona, pero si no te das a notar, se la van a dar a otro. Tienes que hablar, levantar la voz cuando es necesario, no nomás cuando estás chismeando o criticando. Cuando hay que abrir el hocico, te haces el mudo, pero cuando hay que callar, ahí vas de bocón.

Cuida lo que comes porque podrías cargar con infecciones o malestares. No todo lo que se ve sabroso te hace bien, y no hablo solo de la comida, también de las personas que se te andan arrimando. Aguas.

Te enterarás de una separación o ruptura amorosa de alguien cercano. Te va a pegar más de lo que imaginas, porque te hará recordar tus propias heridas. Entenderás por fin por qué algunas cosas no te hacían sentido, y dejarás de culparte por errores ajenos. Ya no cargues pecados que no cometiste, y mejor empieza a sanar los tuyos.

Suelta lo que no te deja avanzar. Estás a nada de tener un giro bien chido en tu trabajo o proyectos, pero necesitas dejar de darle vueltas al pasado y atreverte a darle con todo. El éxito está ahí, nomás esperando que te pongas las pilas y dejes de actuar como si la vida te debiera algo.

VIRGO

Traes posibilidad de cambiar de chamba o de subirle al billete. Pero no te emociones tanto, que primero necesitas ponerte trucha. Vienen nuevos amores y entre ellos uno muy especial: alguien de piel clarita que te va a enseñar más que el Kamasutra emocional. Lo conocerás a través de una amistad o en alguna fiesta/red social, así que no andes toda fodonga o fodongo porque la oportunidad te puede pasar de largo.

Es momento de ponerle freno a la gente interesada que solo se te arrima pa’ ver qué saca. Hay demasiada envidia a tu alrededor, y aunque no lo creas, hay gente que con solo mirarte ya te tira la sal. Por eso tus planes no fluyen como deberían. Haz una limpia, pero también limpia tu lista de amigos.

Deja de andar enamorándote con los ojos, mejor usa la cabeza… y después el corazón. O sea, primero analiza, y luego si quieres, aviéntate el clavado. Se viene noticia fea sobre una amistad que va a terminar su relación, eso te va a hacer reflexionar sobre tus propias decisiones.

Traes ángeles cuidándote, pero no por eso te sientas invencible. Has sido infiel, has dicho mentiras, has roto promesas… pero ya estuvo bueno de flagelarte. Todos la regamos, la clave está en aprender y trabajar en la persona que quieres ser. No se trata de borrar el pasado, sino de construir algo más chido con lo que aprendiste.

LIBRA

A veces traes un humor tan pesado que ni tú te aguantas. Es momento de que bajes tres rayitas a tu carácter, porque si no lo haces, se te va a voltear la tortilla y podrías terminar alejando a quienes sí te quieren bien. Tú sabes a quiénes me refiero… no a los que te aplauden todo, sino a los que te dicen tus verdades sin miedo.

Manda a volar a esas personas envidiosas que solo se te acercan para criticarte o echarte en cara cosas que tú ya sabes. ¿Para qué seguirles el juego? Ya supéralo. Si tienes pareja, se vienen conflictos por celos y desconfianza. No estés esculcando celulares ajenos ni revisando likes en Instagram, que al rato vas a encontrar lo que ni querías saber.

Date chance de creer más en ti. Eres capaz de todo, pero a veces finges sentimientos solo para mantenerte en una zona segura. Ya basta de eso. Si ya no sientes lo mismo, atrévete a soltar y reencontrarte. Si hay problemas con tu pareja, es momento de sentarse a platicar sin gritar y sin llorar, con las cartas sobre la mesa. Si no lo hacen ahorita, después podría ser tarde.

Una invitación a salir se ve en puerta, ya sea de parte de amistades o de alguien que vas a conocer por redes sociales. Sal, diviértete, pero no te emociones tan rápido. Ya te han roto el corazón por andar de aventado o aventada, aprende la lección.

ESCORPIÓN

Prepárate porque una noticia medio fea te puede agitar el gallinero y ponerte de malas. Pero como buen escorpión, lo procesarás a tu modo: primero te arde, luego lo entiendes y después te haces más fuerte. Y como andas bien sabrosón o sabrosona, puede que se te presenten amores de una noche… tú sabrás si le das vuelo a la hilacha o te haces la santa paloma.

También se visualiza un viaje o hasta un cambio de casa, pero si sigues metiéndote en pleitos ajenos, no vas a disfrutar ni madre. Defiendes amistades que no meterían ni un dedo por ti, ¡ya bájale! No eres superhéroe ni redentor de nadie.

Estás cambiando, eso es claro. Te estás volviendo más directa o directo, más cule… rillo con quien te ha lastimado. Y la neta, qué bueno, porque ya estuvo suave de aguantarle cosas a gente falsa. Si tienes pareja, cuidado con una amistad que quiere meter su cuchara en donde no debe. Ponle un alto antes de que se arme la de San Quintín.

Una lanita inesperada llegará y te va a sacar de uno que otro apuro. Pero recuerda: desear no es lo mismo que chambear. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, levanta el trasero de la cama y ponte en acción. Ya deja de quejarte y actúa, que tienes con qué lograr cosas bien perronas.

ARIES

Si tú ya sabes lo que vales, ¿entonces pa’ qué sigues esperando aprobación ajena? Que lo demás te valga máuser. Se vienen tiempos en los que tu intuición va a estar más filosa que lengua de suegra, así que hazle caso. Las relaciones familiares mejoran, pero aguas con un familiar que va a hacer su show en una reunión próxima. Viene cargado de drama, y tú no estás pa’ aguantar berrinches ajenos.

Ese sueño que has traído entre ceja y ceja ya se está cocinando, pero no se va a servir solito. Ponte trucha porque todo lo que hagas con buena intención y con ganas, se te va a dar. Estás en una etapa muy poderosa, pero te falta disciplina, constancia y dejarte de excusas. El que quiere, puede… y el que no, se pone a stalkear a su ex.

Se vienen tiempos buenos, pero también llega el pasado a tocar la puerta. ¡Y no trae flores, trae pedos! No te claves en lo que fue. No vuelvas con quien ya te demostró que no te valora, por más que te mueva el tapete (o el colchón). Vienen situaciones que te harán dudar de ti, de tu camino, de todo… pero eso también es parte del crecimiento.

Estarás medio pensativo y hasta con insomnio. Se vale llorar, se vale dudar, pero no te quedes ahí tirado. Aprende a levantarte aunque sea arrastrándote. Al final, la vida no espera a los que se estancan, sino a los que se atreven a seguir.

TAURO

Si esa persona te mueve más que la canción de tu ex, ya no te quedes en modo “me gusta pero me da miedo”. Avanza, da el siguiente paso. Y si no te corresponde, al menos no te quedaste con las ganas ni perdiendo tiempo como calzón olvidado.

Una persona desaparecerá de tu vida y aunque te duela, será lo mejor que pudo pasar. No te aferres a lo que ya no es, ni intentes revivir un cadáver emocional. Si tienes pareja, ten cuidado con los celos que traes más activados que alarma de coche; podrías arruinar momentos bonitos por imaginar cosas que ni al caso.

También aguas con la lengua, porque podrías soltar una indiscreción con la familia que después no sabrás ni cómo remendar. En próximos días podrías recibir noticias desde el extranjero, o un mensaje/inbox de alguien que fue muy importante para ti y que pensabas que ya no iba a aparecer.

Aprende que el amor no es un castigo ni una necesidad. Es una decisión, y cuando lo entiendas, dejarás de andar rogando por migajas. Nadie es indispensable, ni tú para ellos ni ellos para ti. Valórate, porque cuando tú te das tu lugar, los demás te lo dan también. Y si no lo hacen… ¡a chingar a su madre!

GÉMINIS

No le tengas miedo a los cambios, mi querido dos caras (con cariño). Aunque a veces no sepas ni lo que quieres, esos movimientos que vienen en tu vida te van a empujar justo hacia donde necesitas estar. Se viene un viaje o escapada cerca de la ciudad que te va a renovar la mente y hasta las ganas de vivir.

Pero ojo, porque traes muchos planes y sueños, y te los estás saboteando solito. Te gana la flojera, el “mañana empiezo” y así se te va la vida. Ponte las pilas y enfócate en tus metas, porque si no haces nada, nada va a pasar.

Cambios importantes en lo laboral te esperan, ya sea en horarios, puesto o hasta en el lugar donde trabajas. Pero si no estás alerta, podrías dejar pasar oportunidades de oro. También cuidado con una persona recién llegada a tu vida que no es tan buena onda como parece; te va a decepcionar fuerte, así que no pongas todas tus fichas ahí.

Y hablando de sentimientos, ya deja de jugar contigo. Si alguien te gusta de verdad, haz algo al respecto. Puedes enamorarte de una amistad y ni te diste cuenta. No confundas atención con amor, pero tampoco ignores lo que te hace sentir bonito. Aguas con los chismes: alguien va a venir con una historia sobre otra amistad. No te metas donde no te llaman, porque el que juzga, también será juzgado… y capaz más gacho.

CÁNCER

Si estás en una relación, todo parece estar en calma… pero solo en la superficie, porque eres más celoso que suegra en quincena. Y con justa razón, porque tu pareja es bien coquetona y le encanta sentirse deseada o deseado. Pero no exageres, que también se vale confiar.

Define bien lo que sientes. A veces ni tú sabes si quieres quedarte o salir corriendo. Deja de pedir amor a gritos y no exijas lo que tú no estás dando. Te vienen decepciones, pero son por andar esperando que cambien personas que ya te habían demostrado quiénes son. Si te fallaron una vez, ¿por qué te sorprende que te vuelvan a fallar?

Vas a recibir noticias de alguien del pasado que quiere regresar y, la neta, no suena mal. Puede traerte cosas buenas, si sabes poner límites y dejar claro que tú ya no eres el mismo o la misma de antes. Eso sí, si no viene a sumar, mándalo de regreso al baúl de los recuerdos.

Vas a estar muy pensativo, entre que no sabes qué camino tomar y qué decisión elegir. Escucha a tu corazón, no a la comadre ni al vato del TikTok que habla de energías. Confía en tus instintos, y si algo no te late… es por algo.

PISCIS

Se vienen un montón de oportunidades en el amor y si ya tienes pareja, agárrate porque entran en una etapa donde pueden sanar lo que antes ni con curita emocional se arreglaba. Pero eso sí: para que funcione, ambos deben dejar de hacerse los dignos. A veces parece que compiten a ver quién cede menos, y así no se arma.

Antes de hablar, piensa. Podrías terminar enredándote solito con tus propias palabras. No prometas lo que no vas a cumplir solo por quedar bien o por no querer quedar mal (sí, tú me entiendes). Vienen noticias del pasado que te van a caer como balde de agua fría. No corras a esconderte, mejor enfréntalas y busca el lado bueno, que todo lo que llega, trae su enseñanza.

Traes muchas ideas en la cabeza y andas pensando en tu futuro más que en el presente. Y está bien, pero acuérdate que el futuro se construye con lo que haces hoy, no con lo que piensas nomás. Si no pones manos a la obra, tus planes van a quedarse como sueños de almohada.

Últimamente andas medio reflexivo, y antes de dormir te pones en modo existencial. ¿Lo que he hecho ha valido la pena?, ¿tomé buenas decisiones?, ¿y si hubiera…? Ya estuvo, Piscis. Lo hecho, hecho está. Si te equivocaste, mínimo que haya sido con estilo. Y si quieres volver a empezar, hazlo, pero hazlo en serio. La vida da segundas oportunidades, pero tú tienes que tomarlas, no nomás mirarlas pasar.

ACUARIO

Una llamada o un mensaje podrían darte una alegría que ni esperabas. Así de simple, un “hola” puede cambiarte el día. También viene un viaje bien perrón con una amistad que te cae a toda margarita. Si se arma, no lo pienses tanto: ¡vete!

Andas empezando la semana con toda la actitud, así que no la desperdicies. Ponte guapo, guapa, consiéntete, ve por lo que te mueve el tapete, lo que te hace sudar la frente y temblar las piernas (sí, también eso). Esta racha es pa’ que te pongas en primer lugar.

Pero no todo es miel. Hay una persona que te va a buscar en estos días, y aguas, porque viene con intenciones más falsas que pestaña de mercadito. No quiere nada bueno, solo sacar provecho de ti, así que ni te emociones. También hay alguien en tu círculo que siente atracción por ti, pero puramente física, así que si no quieres andar jugando con fuego, mejor aclara las cosas desde el principio.

Si tienes pareja, es momento de revisar qué pedo con la rutina. La costumbre los está apagando, y si no hacen algo pronto, el fuego se va a ir. Toca hablar claro, romper la monotonía y volver a conectar como antes… o decidir si es momento de tomar caminos distintos. Pero no te sigas haciendo el loco o la loca, ya lo traes en la cabeza.

CAPRICORNIO

Cuídate mucho de enfermedades infecciosas porque con estos cambios de clima, tu cuerpo se puede poner rebelde. No dejes todo pa’ después, empieza a hacer cambios desde ya, sobre todo si últimamente te has sentido medio apachurrado o sin pila.

Aprende esto: quien te quiera, te va a poner en su vida, no solo en su WhatsApp para cuando se le antoje textear. Deja de pedir lugar donde no te lo ofrecen. Si tienes pareja, no permitas que la rutina les quite el encanto. Haz algo nuevo, cambia el guion, salgan de la monotonía. Y si no hay ganas de renovar, entonces igual ya es tiempo de dejar ir.

Hay buena vibra para juegos de azar, así que si te late, date una vuelta por los números de la suerte o échale una lanita a ese boleto que siempre ignoras. Solo no te emociones y te lo gastes todo, ¿ok?

Una salida que venías planeando desde hace días se cancela. No te frustres, a veces las cosas no se dan porque algo mejor viene. El amor a distancia no es fácil, pero si ambos ponen de su parte, sí se puede. Eso sí: si ya estás perdiendo el interés, no le sigas dando vueltas, sé honesto y no sigas fingiendo.

Y si están juntos todo el tiempo, dense chance de extrañarse. Verse diario a veces sofoca. Repartan el tiempo entre amigos, familia y ustedes, para que cuando se vean… sea con más ganas.

SAGITARIO

Vienen momentos ideales pa’ que te sientes a pensar qué estás haciendo con tu vida. No, no es regaño, pero ya va siendo hora de dejar de perder el tiempo en cosas que ni te llenan ni te llevan a nada. ¡Despierta! La vida está pasando y tú sigues dándole vueltas a lo mismo.

Se vienen días buenos, con sorpresas que te van a poner la piel chinita… pero también traerás el genio más inestable que semáforo en lluvia. Podrías lastimar con tus palabras a gente que no se lo merece. Así que si andas de malas, mejor métete al baño a gritar, pero no te desquites con los que te quieren.

Una separación familiar podría venir, pero será lo mejor para evitar broncas mayores. A veces lo sano es tomar distancia, aunque duela. No le tengas miedo al cambio, que tú naciste para aventarte al ruedo, no para vivir encadenado a lo que ya no funciona.

Aguas con dejar enfriar amistades que valen la pena. Tú solito a veces te alejas, y luego cuando necesitas, ya no están. El cariño también se riega, igual que una plantita. Si no lo haces, se seca. Así que cuida tus relaciones, échales tiempo, atención y detalles, porque la vida te puede dar un giro en cualquier momento y lo que hoy das por sentado, mañana ya no estará.