Policía canadiense encuentra camión lleno de migrantes, encerrados y en riesgo de morir

La Policía canadiense describió como “una escena de horror” el descubrimiento a principios de agosto de un camión que transportaba de forma ilegal 44 migrantes, en su mayoría de origen haitiano, que habían entrado a Canadá desde Estados Unidos.

De acuerdo a los testimonios, los viajeros estaban deshidratados y con dificultad para respirar. “Pudo haber sido un final fatal para esa historia, porque cuando nuestros policías abrieron la puerta, la gente jadeaba. Pero hacía tanto calor adentro que algunos ni siquiera podían ponerse de pie, había tanta gente”, dijo el cabo de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), Erique Gasse.

Según reveló uno de los agentes implicados en la operación, los migrantes fueron transportados hasta la frontera entre EE.UU. y Canadá en la noche del 2 de agosto. Los ‘coyotes’ les indicaron que cruzasen la línea fronteriza a pie en un lugar sin puesto fronterizo.

Tras caminar varios kilómetros por bosques y humedales, y una vez en Canadá, el grupo de migrantes, entre ellos un niño de cuatro años y una mujer embarazada, fueron encerrados en la parte trasera de otro camión sin ventilación.

“Cuando nuestra Policía abrió la puerta, nos dijeron que la gente empezó a respirar de forma apropiada. Era una escena de horror”, declaró Gasse.

La Policía canadiense arrestó a tres traficantes y dijo que muchos de los migrantes serían deportados a Estados Unidos.

Desde que Roxham Road, un cruce fronterizo no oficial en Champlain, Nueva York, cerró en 2023 , los contrabandistas ahora esperan en el lado canadiense de la frontera para recoger a los migrantes que huyen ilegalmente de Estados Unidos.

Organizaciones que prestan servicios en Canadá a refugiados han advertido que desde hace meses, el número de haitianos que buscan asilo ha aumentado desde que Donald Trump fue reelegido a la presidencia de Estados Unidos.

En junio, la Administración de Trump inició los trámites para deportar a más de 500,000 haitianos que viven en el país al señalar el fin de su Estatus de Protección Temporal (TPS).

