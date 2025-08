Residente latino es arrestado por una respuesta incorrecta en su solicitud de naturalización 

Un ciudadano mexicano con residencia legal en Estados Unidos fue arrestado por agentes migratorios tras detectarse una omisión en el formulario que presentó para obtener la ciudadanía estadounidense. Aunque ha vivido más de 20 años en el país, enfrenta ahora un proceso judicial que podría costarle su estatus migratorio.

El detenido, identificado como Hernán Rafael Castro, fue acusado de brindar información falsa en su solicitud de naturalización al no declarar un arresto anterior. Según documentos citados por Newsweek, esta omisión llevó a las autoridades a considerar que cometió un delito federal, a pesar de que el caso por el que fue arrestado años atrás fue descartado por un juez.

El caso de Hernán Castro y la solicitud de ciudadanía

De acuerdo con los documentos judiciales citados por Newsweek, Castro llegó hace más de 20 años a Estados Unidos, lo que le ayudó a obtener la Green Card en años anteriores. Fue en 2022 cuando inició el proceso para obtener la naturalización.

Hernán está a la espera de la audiencia de resolución del próximo 20 de agosto. Crédito: Shutterstock

Sin embargo, el pasado 31 de mayo fue acusado formalmente por no haber informado de un arresto previo en su solicitud de ciudadanía. A pesar de que el caso relacionado con ese arresto fue desestimado y no resultó en condena, el simple hecho de no incluirlo fue suficiente para que se le imputara un delito federal por declaraciones falsas bajo juramento.

El gobierno sostiene que Castro “deliberadamente ocultó” esa información, aunque su defensa alega que fue un error sin intención maliciosa. En la pregunta: “¿Alguna vez has vendido o contrabandeado sustancias controladas, drogas ilegales o narcóticos?”, Castro habría respondido “no”, según datos oficiales.

La detención se realizó en su hogar, en Arizona, donde vivía con su esposa e hijos. Desde entonces, permanece bajo custodia de las autoridades de inmigración, a la espera del avance de su caso.

Qué cargos enfrenta y cuál podría ser el desenlace

Castro enfrenta actualmente un cargo por proporcionar información falsa en un proceso de naturalización, lo que según la ley federal puede acarrear hasta cinco años de prisión y/o la revocación de su estatus migratorio.

Su familia y abogado argumentan que el arresto original, del cual fue absuelto, no tenía relevancia actual y que no debería ser motivo para poner en riesgo su vida establecida en Estados Unidos.

El futuro de su residencia permanente dependerá del resultado del juicio y de la interpretación judicial sobre su omisión en la solicitud. Será hasta el 20 de agosto que se revelará finalmente la situación de Hernán.

Hasta el momento, amigos y familiares del detenido han recaudado más de $30,000 para su causa a través de la plataforma GoFundMe.

