¿Sebastián Yatra se desnudó durante un concierto en España?

Sebastián Yatra generó polémica durante su concierto en Málaga, España, al realizar un osado performance en la que aparentó desnudarse.

Durante su show, el cantante colombiano utilizó una técnica visual con una tela blanca translúcida y una iluminación especial que proyectaba su silueta de Yatra mientras se quitaba la ropa para cambiar de vestuario, generando la impresión de que estaba completamente sin ropa en el escenario.

Aunque algunos fans afirmaron que en realidad llevaba ropa interior, otros usuarios en redes sociales criticaron la escena, especialmente porque en el público había menores de edad.

El supuesto desnudo de Sebastián Yatra ocurrió este fin de semana durante su presentación en el Marenostrum Fuengirola dentro de su gira Entre Tanta Gente Tour.

Hasta el momento, Sebastián Yatra no se ha pronunciado oficialmente sobre la polémica, aunque sí agradeció el apoyo de sus fans por las redes sociales.

Los fans del cantante esperan que aclare si continuará usando este tipo de técnica visual en sus próximos shows, como el próximo en el Concert Music Festival en Chiclana de la Frontera, Cádiz.

Sebastián Yatra comenzó su gira Entre Tanta Gente Tour este fin de semana en Málaga y se espera que los próximos días se presente en Valladolid, Mairena del Aljarafe, Bilbao, Oviedo, entre otras.

