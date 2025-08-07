7 productos exclusivos de Ikea para decorar tu hogar en agosto

Ikea siempre se ha caracterizado por ser uno de los minoristas favoritos de los consumidores que buscan renovar los espacios de su hogar con artículos de alta calidad y precios asequibles.

Es por esa razón que aquí te mostramos los muebles que Ikea tiene en tendencia para este mes de agosto junto con sus precios que de seguro no te querrás perder:

Banco con almohadilla para Estocolmo 2025, tiene un costo de $399.00 dólares está fabricado en madera y cuero anilina.

Alfombra de piel de oveja Ullerslev, su precio es de $59.99 dólares está disponible en marrón claro y blanco, es elegante y versátil.

Lámpara de techo Solklint, su precio en la cadena minorista es de $39.99 dólares es elegante, atemporal y luce con cualquier habitación su latón brillante y cristal transparente genera calidez en los espacios.

Escritorio Lommarp, tiene un costo de $249.99 dólares es fácil de limpiar, está diseñado para espacios pequeños.

Carrito utilitario Groeryd, su precio en la cadena minorista es de $159.99 dólares, es de acero inoxidable, y es perfecto ya que es de fácil desplazamiento, con vidrios templados y liso que facilitan su limpieza.

Lanzamiento de Hornmal, su costo es de $19.99 dólares está hecho de una manta ligera de hilo de poliéster.

Armario Lommarp con puertas de cristal, su costo es de $499.00 dólares tiene un estilo tradicional, sus paneles y puertas de cristal son perfectos para exhibir los objetos, el espacio permite buen almacenaje.

