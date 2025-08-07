Acusan de plagio a Natalia Alcocer por su personaje “Viki Tiki”

La mexicana Natalia Alcocer se encuentra en el ojo del huracán luego de ser señalada por la actriz Elizabeth Valdez debido al presunto plagio de su proyecto infantil “Lupiliz” a través del personaje “Viki Tiki”. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la histrionisa expuso la situación no sin antes decirse molesta por la situación debido al empeño que le puso a la creación de su proyecto infantil.

“Hace muchos años se me ocurrió esta idea que ha ido tomando forma a través de los años y a través de un trabajo en equipo que incluye a mi familia, amigos del medio artístico que se han unido para hacer a este proyecto llamado Lupiliz lo que es hoy en día”, explicó en su cuenta de Tik Tok.

De acuerdo con Valdez, las similitudes entre ‘Lupiliz’ y la propuesta de Natalia Alcocer, que se presenta bajo el nombre de ‘Viki Tiki World’, son difíciles de ignorar, por lo que decidió romper el silencio.

“Es sorprendente todos los elementos que me están copiando de mi proyecto, desde la narrativa, desde los elementos visuales muy evidentes, hasta las características físicas y psicológicas de mi personaje Lupilliz“, sentenció.

Visiblemente molesta, la famosa confirmó que esta denuncia pública ya traspasó al plano legal: “Estamos preparados mi abogado y yo para enfrentar esta situación con firmeza, claridad y total confianza en que la verdad y la justicia están de nuestro lado“, añadió.

Para finalizar su comunicado, Elizabeth Valdez afirmó que por medio de esta experiencia reafirmará los valores que ha promovido desde su proyecto ‘Lupiliz’.

“De todos los valores que yo tengo en mi presentación, no había uno que hoy agrego, y es el de la justicia, porque quiero enseñarle a mi hijo, con mi ejemplo, y a las niñas y a los niños que siguen mi programa de Lupiliz, que jamás se debe permitir que alguien pase por encima de ti, y que lo que es tuyo se defienda con verdad y firmeza”, dijo contundente.

