Apple Arcade añade 4 juegos exclusivos a su catálogo

Apple sorprendió a sus suscriptores de Apple Arcade con el lanzamiento de cuatro juegos exclusivos que llegan para refrescar su catálogo. Con más de 200 títulos disponibles, el servicio sigue apostando por experiencias sin anuncios, sin compras internas y aptas para toda la familia, ofreciendo desde aventuras creativas hasta retos estratégicos para todo tipo de jugadores.

Diversión para todos los gustos

1. Play-Doh World

Este título de Scary Beasties es como llevar la plastilina a la pantalla: puedes crear y dar vida a personajes, desde animales divertidos hasta peinados extravagantes. Incluye zonas interactivas, coleccionables especiales y actualizaciones frecuentes que mantienen el juego siempre fresco.

Está certificado por el programa kidSAFE, lo que garantiza un entorno seguro para niños. Además, permite personalizar ropa, interactuar con las creaciones mediante minijuegos y desbloquear nuevos tipos de Play-Doh cuanto más se juega.

2. Worms Across Worlds

La icónica saga de los gusanos regresa con una aventura en el multiverso. Sigues al alocado profesor Worminkle a través de cinco dimensiones diferentes, usando armas clásicas como la banana bomb o la Holy Hand Grenade. Ofrece campaña individual, partidas rápidas contra la inteligencia artificial, modo práctica y el clásico multijugador de hasta cuatro equipos.

Es perfecto para quienes disfrutan la estrategia por turnos con un toque de humor absurdo.

3. Let’s Go Mightycat!

Un gato común recibe poderes cósmicos y se convierte en un héroe galáctico al mejor estilo Battle Cats. Puedes vestirlo con capas y accesorios, rescatar aliados espaciales y superar niveles en planetas llenos de puzzles. Es un juego 3D, colorido y lleno de personajes carismáticos, ideal para quienes buscan una experiencia divertida y ligera.

4. Everybody Shogi

Una versión moderna del ajedrez japonés Shogi, con gráficos llamativos, controles intuitivos, retos diarios, piezas personalizables y partidas en tiempo real entre dispositivos. Es apto tanto para principiantes como para expertos en estrategia.

¿Qué pasa con Apple Arcade ahora?

Apple Arcade tiene un costo de $6.99 dólares al mes en Estados Unidos y también está incluido en los planes Apple One (Individual, Familiar y Premier), algunos con prueba gratuita al comprar un dispositivo Apple.

Estos juegos forman parte de los Arcade Originals, disponibles en iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro. Se pueden acceder directamente desde la App Store o la app Apple Games.

