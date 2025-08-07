Caloncho vuelve a EEUU, ahora con Daniel, me estás matando

Óscar Castro, o Caloncho —el nombre artístico de este cantautor mexicano—, es un aventurero empedernido. Su nuevo proyecto va a dejar boquiabierto a más de uno porque hizo migas con Daniel, me estás matando, una banda un tanto irreverente que interpreta boleros glam, para hacer una gira juntos que fue planeada solo para Estados Unidos.

“Nos juntamos para tener una experiencia distinta, enriquecedora, hacer algo diferente de lo que habíamos hecho anteriormente”, dijo Caloncho en una conversación reciente.

Ambos artistas consideran que esta unión no solo es un asunto de “compas” —amigos—, sino que era puntual y atractivo, dijo Caloncho.

El tour, que comienza este fin de semana en El Cajón, California, y que continúa por ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Dallas, Houston y Nueva York, unirá a ambos talentos en el escenario, porque aunque cada uno tiene proyectos musicales por separado, para esta gira hicieron dos canciones con sus correspondientes videoclips juntos, “Te ves muy bien” y “No me hace falta nada”.

“Los dos videoclips fueron el pretexto para gestar esta gira y para tener canciones para tocar juntos”,dijo Caloncho.

La gira, titulada “Ven a mi show”, llega en medio de “Tour del Tofu”, de Caloncho, quien continúa con su recorrido por varios países para promover precisamente “Tofu”, su disco más reciente. Al terminar con la colaboración con Daniel, Caloncho seguirá su viaje solo por España, Alemania, Holanda, Francia e Inglaterra.

Caloncho tiene mucha curiosidad por ver cómo serán los shows con Daniel, un combo mexicano que además de romántico, ha sido calificado de dramático.

“Los Daniel tienen una interacción muy cotorra, cómica”, dijo. “Será una sorpresa para mí sus shows […] Son bien chidos [agradables] esos vatos”.

Después de estas giras, Caloncho seguirá con la grabación de su nuevo disco, el que, dijo, ya está bastante adelantado. Lo estrenará en 2026 y si bien será diferente de sus otras producciones, tiene el mismo filtro del resto de su música; además tendrá colaboraciones y estará más orientado al reggae, un ritmo que le encanta.

Y como sus otros álbumes, este también reflejará su estilo de indie pop ligero y optimista, una tendencia en su carrera que ha sido influenciada por Epicuro, filósofo griego que afirmaba que el propósito de la filosofía es lograr tener vidas tranquilas, sin miedo y sin dolor.

“Estoy convencido de que estoy aquí para pasarla bien”, dijo el cantautor de 38 años, “que la experiencia de vida no es dolorosa, que es una experiencia placentera, y que hay momentos que no es así, pero Epicúreo y los epicureísmos van en función de mi persona y de mi perspectiva de entender la realidad”.

En detalle

Qué: gira Ven a mi show, con Caloncho y Daniel, me estás matando

Cuándo: viernes 8 de agosto a las 8 pm

Dónde: The Wiltern, 3790 Wilshire Blvd., Los Angeles

Cómo: boletos en ticketmaster.com