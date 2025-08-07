Condenan a dos pastores de Colombia que abusaban de sus feligresas

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Colombia, confirmó las condenas contra dos pastores religiosos que abusaron sexualmente de mujeres en la ciudad. Los hechos evidencian un patrón de abuso de poder y manipulación en el entorno religioso.

La Fiscalía General de Colombia entregó detalles sobre cómo ambos líderes religiosos, separadamente, se aprovecharon de su posición para acceder a sus víctimas, entre ellas una menor, así como una mujer en estado de vulnerabilidad.

Los hechos ocurrieron en diferentes momentos y lugares, pero comparten la misma dinámica de abuso y manipulación. Son líderes religiosos que utilizan su autoridad para abusar de mujeres y menores de edad que asisten a sus iglesias, de acuerdo con expertos en derechos humanos y criminología.

El primero de los casos corresponde a Virgilio Sierra Avendaño, quien fue condenado a 24 años de prisión por abusar sexualmente de una niña en 2014. La investigación reveló que aprovechaba los momentos posteriores a los cultos para llevar a la menor a su habitación y cometer los delitos.

La captura del pastor se realizó en julio de 2022, y la sentencia quedó en firme tras la evaluación de las pruebas que entregó la Fiscalía luego de investigar los aberrantes casos, señaló El Universal de Colombia.

El segundo caso involucra a Sergio Luis Betancourt Yepes, condenado a 16 años de prisión por abusar de una mujer en 2019. Según la Fiscalía, Betancourt llegó a la residencia de la víctima bajo la pretensión de “liberarla de espíritus malignos”.

Como parte del ritual, le aplicó aceites que le causaron somnolencia, y en ese estado de indefensión le realizó tocamientos y abusó sexualmente de ella.

Betancourt fue detenido en mayo de 2022 y actualmente enfrenta un recurso presentado por su defensa ante la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía y las instituciones judiciales continúan investigando para determinar si existen más víctimas y garantizar justicia en estos casos.

La investigación, liderada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), demostró que cada procesado es responsable de los delitos de acceso carnal o acto sexual con incapacidad de resistir, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, todas ellas agravadas, según señala Alerta Caribe de Noticias Cartagena.

