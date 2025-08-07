Contaminación, pérdida de hábitat y más: así afecta Alligator Alcatraz al ecosistema de Florida

La construcción del centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz en los Everglades de Florida se encuentra temporalmente suspendida tras la orden de una jueza federal que detuvo cualquier nueva obra por un periodo de 14 días.

La medida busca evaluar posibles violaciones a leyes ambientales como la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) y la Ley de Agua Limpia (CWA), de acuerdo con medios con AP.

A pesar de lo anterior, las operaciones migratorias y la detención de personas en el lugar continúan de forma normal.

Los trabajos en Alligator Alcatraz contemplaban la ampliación de las instalaciones. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Efectos comprobados y posibles impactos en el ecosistema

De acuerdo con The Wildlife Society y otras organizaciones ambientales, los impactos negativos sobre el medio ambiente de Florida ya son evidentes. En primera instancia, la instalación de pavimentos sobre humedales ha alterado el flujo natural del agua, aumentando el riesgo de inundaciones y afectando la filtración de contaminantes.

Además, la colocación de kilómetros de cercas metálicas ha fragmentado el hábitat de especies en peligro, como la pantera de Florida y el murciélago bonneted, dificultando su desplazamiento y acceso a zonas de alimentación.

Otro daño visible, de acuerdo con The Wildlife Society, es la contaminación lumínica. Y es que debido a los potentes reflectores que permanecen encendidos las 24 horas, han generado un resplandor visible a más de 15 millas de distancia.

Esto altera los ciclos nocturnos de diversas especies, interfiere con sus patrones de caza y reproducción, y afecta incluso a áreas protegidas como el Big Cypress National Preserve. Especialistas también alertan sobre el riesgo de escorrentías contaminantes hacia cuerpos de agua cercanos debido a la pavimentación y a las actividades de construcción.

Los daños que Alligator Alcatraz podría ocasionar a futuro

En cuanto a los impactos futuros, ambientalistas advierten que, de completarse el proyecto, el centro podría consolidar la pérdida permanente de hábitats críticos en los Everglades.

La expansión planificada, que incluye más edificios, áreas pavimentadas y sistemas de iluminación de alta intensidad, aumentaría la presión sobre el ecosistema. También se teme un incremento en la contaminación por pesticidas y químicos utilizados para el control de plagas dentro de las instalaciones, lo que afectaría la base de la cadena alimenticia local.

Aunado a The Wildlife Society, National Parks Conservation Association (NPCA), a través de su directora regional Melissa Abdo, PhD, señaló que la presencia de Alligator Alcatraz también puede provocar un daño significativo a paisajes protegidos, fuentes de agua dulce y vida silvestre, además de poner en riesgo a los propios detenidos al estar ubicado en un terreno inhóspito.

La prisión temporal ‘Alligator Alcatraz’ se ubica en Everglades, Florida. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

De acuerdo con Abdo, el uso continuo de generadores, el transporte intensivo de alimentos y el manejo de grandes volúmenes de residuos generan una presión adicional sobre los ecosistemas circundantes, amenazando directamente la integridad de los Everglades y de los parques nacionales adyacentes.

Demandas y protestas de organizaciones ambientales

El proyecto ha generado una fuerte oposición de grupos como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity desde el inicio. Incluso, y de manera reciente, un juez permitió la añadidura de la tribu nativa de Florida, los Miccosukee, a la demanda colectiva contra el centro de detención.

Estas organizaciones han presentado demandas para frenar la construcción, argumentando que Alligator Alcatraz pone en riesgo décadas de esfuerzos de restauración de los Everglades y amenaza tanto a la biodiversidad como a los derechos culturales de comunidades indígenas en la región.

Continúa leyendo:

Jueza pone freno parcial a prisión de ICE ‘Alligator Alcatraz’ en Florida

Speedway Slammer, el nuevo centro de detención que construirán para inmigrantes en EE.UU.

ICE pretende incrementar las detenciones de inmigrantes en centros repletos de tiendas de campaña





