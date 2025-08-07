Crill y CLos, un dueto con sueños grandes

Los hermanos Crill y CLos —Chris y Carlos Estévez— nacieron y se criaron en El Bronx, Nueva York, y sus primeras incursiones en la música fueron con canciones en inglés. Pero luego descubrieron sus raíces dominicanas y todo cambió.

Los chicos estrenaron recientemente su primera bachata, “Contando estrellas”, y lo hacen luego de haber demostrado que este género es uno de los muchos que pueden interpretar.

“Siempre nos gustó hacer de todo”, dijo Crill, quien además de cantautor es egresado de producción musical de la Los Angeles Film Recording School. “Como nacimos aquí, primero empezamos [a cantar] en inglés, luego hicimos reguetón, merengue y ahora bachata; las raíces salieron”.

El tema habla de pérdidas, y no solo de una pareja, sino de alguien que pierde un amigo o un familiar, y por eso te quedaste contando estrellas, explicaron los hermanos.

“Habla de cómo se perdió esa conexión y de las emociones que tienes cuando pierdes esa relación”, dijo CLos, quien es egresado de ciencias de la computación del Berkeley College.

La respuesta del público no se hizo esperar. Desde que el dúo estrenó la bachata, los cibernautas han visto y escuchado el tema por millones. Así que pronto habrá más, tanto similares como de otros ritmos, dijeron los hermanos.

“Estamos trabajando en un disco”, asegura CLos. “Vamos a hacer bachatas, pero no solo eso, sino de varios géneros, y será una mezcla de quiénes somos”.

Es un proyecto que aún no tiene fecha determinada, aunque lo que sí existe es una gira que hará este grupo por países como Ecuador, Chile y Colombia.

Y es que el sueño de estos hermanos es grande. Tienen como meta ser tan exitosos como Luis Miguel, un cantante al que admiran y cuya carrera se extiende por varias décadas.

“Queremos que la química [con el público] sea tan grande y que el público cante tan duro nuestras canciones, que nosotros no podamos cantarlas de tan fuerte que se oye”, dijo Crill.