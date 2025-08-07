EE.UU. duplica recompensa a $50 millones por Nicolás Maduro; lo vinculan a Cártel de Sinaloa

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció que las autoridades estadounidenses ofrecen ahora $50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

Los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos vinculan al presidente de Venezuela con organizaciones terroristas como las FARC, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles, utilizadas para introducir drogas al país.

“El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el reinado de terror de Maduro continúa”, expresó Pam Bondi.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Antes de este anuncio, el Departamento de Estado había ofrecido previamente una recompensa de 25 millones de dólares por información relacionada con Maduro.

Días antes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al Cártel de los Soles, supuestamente liderado por Nicolás Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos del régimen, acusando además de brindar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, en particular el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Según el reporte, el Cártel de los Soles apoya al Tren de Aragua en su objetivo de utilizar el flujo de narcóticos ilegales como arma contra Estados Unidos. Además, ha brindado apoyo al Cártel de Sinaloa.

Incluso, el gobierno de Trump ha insistido que Maduro es líder del Cártel de los Soles, organización y vínculos específicamente con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa en México.

Se cree que la relación con la organización criminal a la que el gobierno de EEUU ligó a Nicolás Maduro y el cártel mexicano habría iniciado en los años noventa gracias a negociaciones hechas por enviados de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Lo anterior sin olvidar que Estados Unidos ha argumentado que la victoria electoral de Maduro el año pasado fue ilegítima y tiene una orden pendiente para su captura.

Maduro, presidente desde 2013, fue declarado ganador de las elecciones de julio de 2024 del país tanto por la autoridad electoral de Venezuela como por el máximo tribunal, aunque nunca se han publicado recuentos detallados que confirmen su victoria.

