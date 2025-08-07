Jarrell Miller asegura que puede vencer a Oleksandr Usyk

Jarrell Miller aseguró que tiene lo que se necesita para poder vencer al invicto Oleksandr Usyk, campeón indiscutido de peso pesado, si le dieran la oportunidad de subir al cuadrilátero con él.

En una entrevista con la revista The Ring, Miller explicó que con una buena preparación es capaz de pasarle por encima a Usyk, quien prácticamente ha vencido a todos sus contendientes en la categoría.

“Sé con certeza que puedo vencer a Usyk. Con mi entrenamiento y un campamento de entrenamiento adecuado, sé que puedo vencer a Usyk. Lo arrollaría. Usyk tiene problemas con los que bajan la guardia y quieren golpear”, dijo.

Oleksandr Usyk es el campeón indiscutido de peso pesado. Crédito: Frank Augstein | AP

Esta no es la primera que Jarrell Miller pide una oportunidad de enfrentar al monarca ucraniano, pero nunca ha recibido respuesta.

La última pelea de Miller fue contra Andy Ruiz Jr. el 3 de agosto de 2024 y la pelea terminó en un empate técnico. El estadounidense tenía programada un duelo contra Fabio Wardley el pasado 7 de junio, pero se retiró debido a una lesión en el hombro.

Oleksandr Usyk dominó a Daniel Dubois y lo noqueó con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria por nocaut técnico, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados.

A pesar del deseo de Miller, el ucraniano podría enfrentar muy pronto a Joseph Parker, retador oficial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), a continuación.

Joseph Parker es el retador obligatorio de Oleksandr Usyk por la OMB. Crédito: Frank Augstein | AP

Jarrell Miller, de 37 años, se encuentra recuperándose de la lesión en el hombro y está buscando una oportunidad con el ucraniano. El estadounidense cuenta con marca de 26 victorias (22 nocauts) y una derrota.

Por su parte, Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

